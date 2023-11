Airbus: buoni risultati nei primi nove mesi del 2023 grazie anche all’aumento delle consegne di commercial aircraft

Airbus SE ha riportato i risultati finanziari consolidati per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2023.

“Continuiamo a fare progressi sul nostro piano operativo in un ambiente globale che è diventato sempre più complesso. Gli utili dei nove mesi riflettono l’aumento delle consegne di aerei commerciali, la buona performance degli elicotteri nonché gli oneri legati alla rivalutazione di alcuni programmi di sviluppo satellitare”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “La domanda per i nostri aerei commerciali è molto forte con una continua ripresa nel mercato widebody. Ci aspettiamo che la supply chain rimanga impegnativa man mano che procediamo con l’incremento della produzione. In questo contesto, manteniamo la nostra guidance per l’intero anno”.

I gross commercial aircraft orders sono stati pari a 1.280 (9 mesi 2022: 856 aeromobili) con ordini netti di 1.241 aeromobili dopo le cancellazioni (9 mesi 2022: 647 aeromobili). L’order backlog ammontava a 7.992 aerei commerciali alla fine di settembre 2023. Airbus Helicopters ha registrato 191 ordini netti (9 mesi 2022: 246 unità) ben distribuiti tra i programmi. Il valore degli ordini acquisiti da Airbus Defence and Space è stato di 8,5 miliardi di euro (9 mesi 2022: 8,0 miliardi di euro), compreso il rinnovo del contratto di supporto in servizio per la flotta tedesca di A400M.

Consolidated revenues aumentati del 12% su base annua, raggiungendo i 42,6 miliardi di euro (9 mesi 2022: 38,1 miliardi di euro). Sono stati consegnati un totale di 488 aeromobili commerciali (9 mesi 2022: 437 aeromobili), di cui 41 A220, 391 A320 Family, 20 A330 e 36 A350. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono aumentati del 18%, riflettendo principalmente il maggior numero di consegne. Le consegne di Airbus Helicopters sono aumentate leggermente a 197 unità (9 mesi 2022: 193 unità) con ricavi in aumento del 3%, riflettendo la performance complessiva di programmi e servizi. I ricavi di Airbus Defence and Space sono diminuiti del 6%, principalmente per il backloaded A400M delivery profile e le stime aggiornate al completamento di alcuni programmi di sviluppo satellitare. Sono stati consegnati un totale di 4 A400M military airlifters (9 mesi 2022: 7 aerei).

Consolidated EBIT Adjusted pari a 3,631 miliardi di euro (9 mesi 2022: 3,481 miliardi di euro).

L’EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities è aumentato a 3,216 miliardi di euro (9 mesi 2022: 2,875 miliardi di euro), riflettendo l’aumento delle consegne e un tasso di copertura più favorevole, parzialmente compensato dagli investimenti per preparare il futuro. I primi 9 mesi del 2022 includevano l’impatto positivo non ricorrente derivante dagli obblighi pensionistici, parzialmente compensato dall’impatto derivante dalle sanzioni internazionali contro la Russia. Nel primo semestre 2023 sono state emanate disposizioni per riflettere gli ulteriori progressi compiuti su temi legati alla conformità.

L’accelerazione del programma A220 sta proseguendo verso un monthly production rate di 14 aeromobili nel 2026. La produzione dell’A320 Family programme sta procedendo bene verso il tasso precedentemente annunciato di 75 aeromobili al mese nel 2026. La modernizzazione e la digitalizzazione del programma industriale continua, come illustrato dall’inaugurazione dell’A321XLR equipment installation hangar ad Amburgo. L’A321XLR sta procedendo verso la certificazione, con l’entrata in servizio prevista nel secondo trimestre 2024.

Sugli aeromobili widebody, la Società ha deciso di aumentare il production rate dell’A350 a 10 aeromobili al mese nel 2026 e continua a puntare al target rate di 4 aerei per l’A330 nel 2024.

L’EBIT Adjusted di Airbus Helicopters è aumentato a 417 milioni di euro (9 mesi 2022: 380 milioni di euro), riflettendo la performance complessiva di programmi e servizi. I primi 9 mesi del 2022 includevano anche elementi netti positivi non ricorrenti.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è sceso a -1 milione di euro (9 mesi 2022: 231 milioni di euro). Comprende oneri per 0,4 miliardi di euro relativi all’aggiornamento delle stime al completamento di alcuni programmi di sviluppo satellitare, registrati in gran parte nel terzo trimestre. I primi 9 mesi del 2022 includevano anche elementi netti positivi non ricorrenti.

Sul programma A400M, le attività di sviluppo continuano verso il raggiungimento della roadmap rivista delle capacità. Le attività di retrofit stanno procedendo in stretto allineamento con il cliente.

Per far fronte a un contesto di difesa e sicurezza in evoluzione, la Società ha avviato una trasformazione della sua Defence and Space division. Ciò mira ad adattare le modalità di lavoro, concentrandosi su un’esecuzione rigorosa del programma e su un riequilibrio dei rischi e delle opportunità per migliorare la competitività.

Consolidated self-financed R&D expenses pari a 2,167 miliardi di euro (9 mesi 2022: 1,965 miliardi di euro).

Il Consolidated EBIT (reported) ammonta a 2,712 miliardi di euro (9 mesi 2022: 3,552 miliardi di euro), incluse rettifiche nette di -919 milioni di euro.

Il financial result è stato di 231 milioni di euro (9 mesi 2022: -306 milioni di euro). Consolidated net income pari a 2,332 miliardi di euro (9 mesi 2022: 2,568 miliardi di euro) con consolidated reported earnings per share di €2,96 (9 mesi 2022: €3,26).

Consolidated free cash flow before M&A and customer financing pari a 1,037 miliardi di euro (9 mesi 2022: 2,899 miliardi di euro), riflettendo principalmente l’accumulo di scorte nel terzo trimestre, in linea con il profilo di consegna rinviato e l’aumento della produzione.

Il Consolidated free cash flow di 718 milioni di euro (9 mesi 2022: 2,502 miliardi di euro) includeva -261 milioni di euro di finanziamenti alla clientela, principalmente legati all’esecuzione pianificata di alcuni obblighi contrattuali. Consolidated net cash position di 8,3 miliardi di euro (fine anno 2022: 9,4 miliardi di euro).

La guidance emessa nel febbraio 2023 viene mantenuta. Come base per la sua guidance 2023, Airbus non presuppone ulteriori interruzioni per l’economia mondiale, il traffico aereo, la supply chain, le operazioni interne della Società e la sua capacità di fornire prodotti e servizi. Le guidance 2023 della Società sono before M&A.

Su tale base, Airbus punta a realizzare nel 2023 circa: 720 consegne di aerei commerciali; EBIT Adjusted pari a 6,0 miliardi di euro; Free Cash Flow before M&A and Customer Financing pari a 3,0 miliardi di dollari.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)