Ryanair annuncia l’operativo per l’inverno ’23 su Perugia

Ryanair ha annunciato oggi il nuovo operativo su Perugia per l’inverno ’23 con 4 rotte, inclusa Cagliari, che diventa un volo annuale. “Ciò conferma l’impegno di Ryanair nel mantenere collegamenti vitali con la terraferma e le isole, offrendo ai clienti/visitatori una scelta imbattibile per godersi una meritata vacanza invernale al sole o per viaggi di lavoro, istruzione e ricongiungimento con amici e familiari.

Inoltre, con una previsione di oltre 430.000 passeggeri attesi nell’anno fiscale ‘24 (un aumento del 44% rispetto all’anno fiscale precedente), Ryanair sostiene oltre 200 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell’aviazione, apportando valore all’economia locale e al settore del turismo.

L’operativo invernale ‘23 su Perugia offrirà 4 rotte per Catania, Palermo, Londra e Cagliari (Nuova); 430K+ pax e. nel FY24 (+44% rispetto al FY23); oltre 2.6M di passeggeri trasportati da/per Perugia“, afferma Ryanair.

A Perugia, Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, ha dichiarato: “Come compagnia aerea preferita in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo invernale ‘23 su Perugia, con 18 voli settimanali verso quattro entusiasmanti destinazioni quali Catania, Palermo, Londra e Cagliari, che sarà attiva per la prima volta in assoluto nella stagione invernale, offrendo ai perugini e a tutta Italia una scelta imbattibile alle tariffe più basse per le vacanze invernali. Con oltre 2,6 milioni di passeggeri trasportati fino ad oggi, questo operativo invernale evidenzia il ruolo vitale di Ryanair nel connettere le persone e nel contribuire alla crescita e alla connettività dell’Aeroporto di Perugia. Ryanair continua a guidare la ripresa economica dell’Italia fornendo turismo tutto l’anno, investimenti regionali e il sostegno di milioni di posti di lavoro locali, offrendo allo stesso tempo ai clienti di Perugia una scelta ancora più ampia per le vacanze invernali alle tariffe più basse d’Europa. Per celebrare l’operativo invernale ’23 di Ryanair, stiamo lanciando una promozione a tempo limitato con tariffe a partire da soli €19,99 per viaggi tra novembre ’23 e gennaio ‘24 su Ryanair.com”.

Umberto Solimeno, Direttore Generale dell’aeroporto dell’Umbria, ha dichiarato: “Il successo di un aeroporto dipende dalle scelte che si operano quando si selezionano le compagnie aeree ed è indubbio che il nostro successo passa per la più grande compagnia aerea d’Europa, Ryanair. Gli accordi pluriennali ed il programma di sviluppo intrapreso con la compagnia aerea ci hanno permesso di raggiungere risultati impensabili e non immaginabili. Siamo estremamente lieti di continuare questa fruttuosa collaborazione con Ryanair, che nella stagione estiva appena conclusa ha fatto segnare importanti risultati, contribuendo ad una crescita senza precedenti per il “San Francesco d’Assisi”. L’estensione della rotta da/per Cagliari, ora disponibile tutto l’anno, è una notizia straordinaria che arricchisce ulteriormente l’offerta di viaggi per i nostri passeggeri. L’aumento costante di traffico è una testimonianza del contributo significativo di Ryanair all’economia locale e al settore turistico. Il nostro impegno è continuare a fornire servizi di alta qualità ai vettori che operano presso il nostro scalo, contribuendo a una crescita sostenibile e assicurando al contempo un’esperienza di viaggio sempre più piacevole ai passeggeri che scelgono l’aeroporto internazionale dell’Umbria come loro punto di partenza o arrivo. Questa collaborazione a lungo termine riflette il nostro impegno a costruire un futuro ancora più brillante per l’Aeroporto dell’Umbria e per la regione nel suo complesso. Siamo grati a Ryanair per il suo costante sostegno e non vediamo l’ora di continuare a crescere insieme”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)