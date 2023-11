Emirates Group annuncia una performance semestrale da record

Emirates Group ha annunciato oggi il suo miglior risultato finanziario semestrale di sempre. Il Gruppo registra un utile netto semestrale 2023-24 di 2,7 miliardi di dollari (10,1 miliardi di dirham), superando del 138% l’utile semestrale record di 1,2 miliardi di dollari (4,2 miliardi di dirham) dello scorso anno.

Il Gruppo ha inoltre registrato un EBITDA di 5,6 miliardi di dollari (20,6 miliardi di dirham), in sensibile miglioramento rispetto ai 4,2 miliardi di dollari (15,3 miliardi di dirham) dello stesso periodo dello scorso anno, evidenziandone la forte redditività operativa.

Il fatturato del gruppo è stato di 18,3 miliardi di dollari (67,3 miliardi di dirham) per i primi sei mesi dell’anno fiscale 2023-24, in crescita del 20% rispetto ai 15,3 miliardi di dollari (56,3 miliardi di dirham) dello scorso anno. Un risultato spinto dalla forte domanda di trasporto aereo in tutto il mondo, che ha seguito una traiettoria in salita da quando le ultime restrizioni pandemiche di viaggio sono state rimosse.

Il Gruppo ha chiuso, il 30 settembre, il primo semestre del 2023-24 con una solida posizione di liquidità pari a 11,6 miliardi di dollari (42,7 miliardi di dirham), rispetto agli 11,5 miliardi di dollari (42,5 miliardi di dirham) del 31 marzo 2023. Il Gruppo è stato in grado di attingere alle proprie forti riserve di liquidità per sostenere le esigenze aziendali, compresi i pagamenti del debito. Finora, Emirates ha rimborsato 9,2 miliardi di dirham dei suoi prestiti COVID-19. Il Gruppo ha anche versato 4,5 miliardi di dirham in dividendi al suo proprietario, come dichiarato alla fine del suo esercizio 2022-23.

Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Amministratore Delegato di Emirates Airline e del Gruppo, ha dichiarato: “Stiamo assistendo alla realizzazione dei nostri piani per tornare più forti e migliori dai giorni bui della pandemia. Il Gruppo ha superato i record precedenti ottenendo la performance semestrale migliore di sempre. Il nostro profitto per i primi sei mesi del 2023-24 ha quasi eguagliato il nostro utile record annuale del 2022-23. Questo è un risultato enorme che conferma il talento e l’impegno all’interno dell’organizzazione, la forza del nostro modello di business, e la potenza della visione di Dubai e delle politiche che hanno permesso la creazione di un settore dell’aviazione forte, resiliente e progressivo.

In tutto il Gruppo abbiamo continuato a incrementare le operazioni di sicurezza e a muoverci con agilità per soddisfare la domanda dei clienti. Abbiamo implementato una serie di miglioramenti di servizio e di prodotti per soddisfare le preferenze dei clienti, e continueremo a investire nelle persone, in prodotti, partnership e tecnologia per rafforzare le nostre capacità e garantire che siamo pronti per il futuro”.

Lo Sceicco Ahmed ha aggiunto: “Per la seconda metà del 2023-24, ci aspettiamo che la domanda dei clienti attraverso le nostre divisioni di business rimanga in buona salute e continueremo a rimanere agili nel modo di distribuire le nostre risorse in questo mercato dinamico. Allo stesso tempo, stiamo tenendo d’occhio i venti contrari come l’aumento dei prezzi del carburante, il rafforzamento del dollaro statunitense, i costi inflazionistici e la geopolitica”.

A sostegno dell’incremento delle operazioni e delle attività commerciali, la base di dipendenti di Emirates Group, rispetto al 31 marzo 2023, è cresciuta del 6%, raggiungendo un totale di 108.996 dipendenti il 30 settembre 2023. Sia Emirates che dnata hanno in corso campagne di reclutamento per soddisfare le loro esigenze future.

Emirates Airline

La compagnia aerea ha continuato ad aumentare le proprie operazioni di volo a livello globale, aggiungendo capacità e connessioni attraverso il suo hub di Dubai per soddisfare la domanda dei clienti in tutti i mercati. Durante la prima metà del 2023-2024, la compagnia aerea ha ripristinato le operazioni con il suo A380 a Bali, Pechino, Birmingham, Casablanca, Nizza, Shanghai e Taiwan.

A luglio, ha lanciato servizi giornalieri non-stop per Montreal, una nuova destinazione e il secondo gateway della compagnia aerea in Canada.

Ampliando le opzioni di connettività per i clienti, Emirates ha stipulato e migliorato accordi di codeshare o interlinea con 8 compagnie aeree nei primi sei mesi del 2023-24: Aegean Airlines, Air Canada, Etihad Airways, Kenya Airways, Philippine Airlines, Maldivian, Sri Lanka Airlines e United Airlines. La partnership in codeshare tra Emirates e Qantas, che ha visto oltre 15 milioni di viaggiatori beneficiare di itinerari di volo congiunti dalla sua istituzione nel 2013, ha ricevuto l’approvazione per un’ulteriore estensione di 5 anni fino al 2027.

Al 30 settembre, la compagnia aerea operava servizi passeggeri e merci in 144 aeroporti, utilizzando l’intera flotta Boeing 777 e A380. Durante i primi sei mesi del 2023-24, 10 aeromobili A380 hanno completato il programma di ammodernamento di Emirates con interni in cabina completamente rinnovati e prodotti di bordo di ultima generazione, tra cui i sedili di Premium Economy. Questo ha permesso alla compagnia aerea di implementare i suoi servizi Premium Economy molto richiesti su ulteriori nuove rotte tra cui New York JFK, Houston, San Francisco, Los Angeles e Singapore.

La capacità complessiva durante i primi sei mesi dell’anno è aumentata del 25% fino a raggiungere 28,5 miliardi di tonnellate chilometri disponibili (ATKM) grazie a un programma di volo ampliato. La capacità misurata in Available Seat Kilometrs (ASKM), è aumentata del 30%, mentre il traffico passeggeri trasportato misurato in Revenue Passenger Kilometrs (RPKM) è aumentato del 35% con un Passenger Seat Factor medio dell’81,5%, rispetto al 78,5% dello stesso periodo dello scorso anno.

Emirates ha trasportato 26,1 milioni di passeggeri tra il 1° aprile e il 30 settembre 2023, in crescita del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Emirates Skycargo ha spostato 1.035.000 tonnellate nei primi sei mesi dell’anno, ovvero un aumento dell’11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante una riduzione complessiva nel mercato globale del cargo. Questo riflette la capacità della divisione cargo di soddisfare la domanda dei clienti con prodotti specializzati e le eccellenti opzioni di rete offerte dalle sue operazioni di carico cargo e di trasporto tramite voli di linea.

L’utile di Emirates per il primo semestre del 2023-24 ha raggiunto un nuovo record di 2,6 miliardi di dollari (9,4 miliardi di dirham), rispetto allo stesso periodo dello scorso anno in cui l’utile ammontava a 1,1 miliardi di dollari (4,0 miliardi di AED). I ricavi di Emirates, compresi gli altri proventi operativi, di 16,2 miliardi di dollari (59,5 miliardi di dirham) sono aumentati del 19% rispetto ai 13,7 miliardi di dollari (50,1 miliardi di euro) registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Le prestazioni record della compagnia aerea sono attribuibili alla forte domanda di viaggi internazionali tra i mercati e alla capacità di Emirates di attivare la capacità per soddisfare la domanda e proporre ai clienti un’offerta di grande valore e servizi.

I costi operativi diretti di Emirates (compreso il carburante) sono cresciuti del 9% in linea con l’aumento delle operazioni. Il carburante rimane la componente principale dei costi operativi della compagnia aerea (34%), rispetto al 38% dello stesso periodo dello scorso anno.

Trainato dalla forte domanda e dall’incremento delle operazioni nei sei mesi, l’EBITDA di Emirates è cresciuto del 33% raggiungendo i 5,3 miliardi di dollari (19,5 miliardi di dirham) rispetto ai 4,0 miliardi di dollari (14,7 miliardi di dirham) dello stesso periodo dello scorso anno.

dnata

dnata ha continuato a incrementare le operazioni di gestione di cargo e di servizi a terra, come catering, vendita al dettaglio e servizi di viaggio. Questo ha determinato una forte crescita dei ricavi nei primi sei mesi del 2023-2024.

Nella prima metà del 2023-2024, i servizi di ristorazione e aeroportuali di dnata hanno ottenuto nuovi contratti importanti cui si aggiunge la crescita dei clienti esistenti in tutte le sue operazioni internazionali. Questo conferma la capacità di dnata di servire le crescenti operazioni dei clienti delle compagnie aeree e fornire prodotti e servizi di alta qualità nonostante le persistenti sfide operative in molti mercati come: la carenza di forza lavoro qualificata; i problemi della supply chain; le pressioni inflazionistiche.

dnata ha inoltre continuato a investire strategicamente nel proprio business e a implementare tecnologie innovative e a favorire altre iniziative per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti. I punti salienti nella prima metà del 2023-24 includono: l’acquisizione di un ulteriore 29% di partecipazione in Imagine Cruising, portando all’81,4% la sua partecipazione nei principali distributori di crociere e soggiorni nel Regno Unito; l’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale potenziate per migliorare le operazioni di movimentazione delle merci e le capacità di dnata a Singapore; e il passaggio a una miscela di biocarburanti per i veicoli di trasporto stradale negli Emirati Arabi Uniti utilizzati da dnata Logistics, Arabian Adventures, Alpha Flight Services, e City Sightseeing per ridurre le emissioni e rispondere alle crescenti aspettative dei clienti per le opzioni di trasporto con minore impatto ambientale.

I ricavi di Dnata, compresi gli altri proventi operativi, di 2,5 miliardi di dollari (9,3 miliardi di dirham) sono aumentati del 27% rispetto ai 2,0 miliardi di dollari (7,3 miliardi di dirham) generati nello stesso periodo dello scorso anno.

L’utile complessivo per dnata è di 193 milioni di dollari (709 milioni di dirham), rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando ammontava a 64 milioni di dollari (236 milioni di dirham).

Le operazioni aeroportuali di dnata rimangono il maggiore contribuente ai ricavi con 1,1 miliardi di dollari (4,1 miliardi di dirham), in crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in quanto le operazioni dei clienti della compagnia aerea hanno continuato a salire in particolare in Australia, Singapore, Regno Unito e Emirati Arabi Uniti. Attraverso le sue operazioni, dnata ha: aumentato dell’11% il numero di turni di aeromobili (384.656) gestiti e movimentato 1,3 milioni di tonnellate di merci, in calo del 5% riflettendo una riduzione del mercato globale del trasporto aereo dopo l’ondata pandemica.

Le attività in volo di dnata riguardo catering e retail hanno contribuito con 942 milioni di dollari (3,5 miliardi di AED) al fatturato, in crescita del 45% con forti incrementi di produzione in Australia, Italia, Regno Unito e Stati Uniti per soddisfare la domanda dei clienti. Il numero di pasti è aumentato del 31% a 66,3 milioni di pasti rispetto ai 50,5 milioni di pasti dello scorso anno.

La divisione viaggi di dnata ha contribuito alle entrate con 375 milioni di dollari (1,4 miliardi di dirham), con una crescita del 16% rispetto a 323 milioni di dollari (1,2 miliardi di dirham) per lo stesso periodo dello scorso anno. dnata ha visto un forte contributo da parte di Destination Asia, la sua attività che gestisce le destinazioni in Asia, e dal suo business delle crociere, Imagine Cruising, in cui dnata ha acquisito una partecipazione di controllo. La divisione ha registrato un sottostante valore transazionale totale (TTV) vendite di 1,1 miliardi di dollari (4,0 miliardi di dirham), rispetto ai 960 milioni di dollari (3,5 miliardi di dirham) per lo stesso periodo dello scorso anno.

