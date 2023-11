Emirates lancia valigie e accessori in edizione limitata realizzati con interni di aerei riciclati – “Aircrafted by Emirates”

Catturando sia lo spirito di innovazione insito nella cultura di Emirates, sia il costante impegno ambientale per un consumo responsabile, Emirates lancia una capsule collection unica di valigie, borse e accessori, tutti realizzati con materiali riciclati da retrofitted aircraft.

“La gamma in edizione limitata comprende una selezione di valigie, zaini, borsette, portacarte, beauty case, cinture e persino scarpe, tutti progettati e realizzati a mano dai sarti Emirates in un laboratorio dedicato, presso Emirates Engineering di Dubai. Previsto per la vendita nel 2024 negli Emirates Official Store, tutti i proventi saranno donati ai bambini bisognosi, tramite la Emirates Airline Foundation. Una selezione di borse e accessori sarà esposta anche al Dubai Airshow a DWC, dal 13 al 17 novembre, presso lo stand Emirates.

Offrendo la possibilità di possedere un pezzo di storia, i materiali utilizzati per realizzare l’elegante collezione sono stati raccolti dall’iconico A380 di Emirates e da aerei 777. Tutti i tipi di materiali sono stati riproposti per bagagli e borse, dai poggiatesta in alluminio, alla pelle dei divani nella A380 onboard lounge, alle cinture di sicurezza e persino a elementi del Captains seat. Da 16 aerei retrofittati sono già stati recuperati più di 14.000 kg di materiali. Man mano che il progetto continua, c’è la possibilità di recuperare fino a 270 kg di pelle e 627 kg di tessuto per sedili, per ogni aereo adattato”, afferma Emirates.

“Poiché ogni pezzo è realizzato a mano su ordinazione, i clienti possono richiedere un’incisione laser personalizzata su borse, valigie o portadocumenti esclusivi e unici nel loro genere. Gli appassionati di aviazione potranno presto manifestare il loro interesse, ma questi pezzi speciali sono in quantità limitata.

I materiali utilizzati sono pura pelle di alta qualità dei First Class Seats, tessuti in 95% wool and pure leather dei Captain’s seats. Tutti i tessuti vengono lavati in una struttura, quindi ulteriormente puliti a mano, condizionati per la pelle se necessario e disinfettati accuratamente prima di essere cuciti in pezzi unici. Alle borse viene aggiunta una nuova fodera, insieme a cerniere funzionali.

Emirates dispone di una squadra di 14 “sarti”, ufficialmente intitolati Engineering Maintenance Assistants, il cui ruolo consiste nel riparare e cucire eventuali strappi negli interni della vasta flotta di aerei Emirates. Quattro di questi sarti sono attualmente dedicati a tempo pieno all’iniziativa di upcycling, realizzando prodotti riciclati e collaborando con i fornitori per idee su come riutilizzare vari materiali”, prosegue Emirates.

Ahmed Safa, Divisional Senior Vice President for Engineering, Emirates, ha dichiarato: “In Emirates, ci impegniamo a far evolvere costantemente i nostri sforzi per la sostenibilità e a guardare ogni aspetto dei nostri prodotti e della catena di fornitura. Sapevamo che a questi materiali poteva essere data una seconda vita, perché originariamente sono di altissima qualità. Abbiamo sfidato il nostro team a essere il più creativo e innovativo possibile, ed eccoci qui, con il nostro laboratorio di accessori presso l’Emirates Engineering Centre. Questa iniziativa è un progetto appassionato per il nostro team e siamo immensamente orgogliosi di come si allinei sia ai nostri obiettivi di innovazione che di sostenibilità e, ancora meglio, che tutti i proventi andranno a beneficio di cause meritevoli tramite la Emirates Airline Foundation”.

“Nell’agosto 2022 Emirates ha intrapreso il più grande progetto di retrofit della flotta, come parte di un investimento multimiliardario per migliorare l’esperienza del cliente. Emirates mira ad aggiornare tutte le cabine interne di 120 dei suoi aerei Airbus A380 e Boeing 777, due dei più grandi tipi di aerei commerciali in servizio oggi. Gestito interamente dall’Engineering team di Emirates, il retrofit è un progetto considerevole che richiederà almeno 2 anni per essere completato. Una volta che i 67 A380 selezionati saranno aggiornati e torneranno in servizio, 53 777 saranno sottoposti al restyling. Ciò vedrà l’installazione di quasi 4.000 nuovi posti Premium Economy, la ristrutturazione di 728 suite di First Class e l’aggiornamento di oltre 5.000 posti di Business Class con un nuovo stile e design una volta completato il progetto”, conclude Emirates.

