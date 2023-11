Il GE Aerospace Flight Management Software soddisfa i FACE® 3.0 Technical Standard

GE Aerospace ha annunciato che il suo Flight Management software è il primo nel settore a raggiungere la conformità all’ultimo FACE Consortium technical standard, consentendo un’innovazione e un’integrazione più rapide con i GE Aerospace Flight Management Systems (FMS).

“Questo traguardo aiuta gli operatori a posizionare gli operatori in modo da avere il controllo sulla futura crescita delle applicazioni, accelerando i tempi di sviluppo con conseguente rapida innovazione”, ha affermato Matt Burns, general manager, Avionics for GE Aerospace. “Ciò aumenta il ritorno sull’investimento, riducendo al tempo stesso i costi di implementazione da parte dell’operatore”.

Il Flight Management System di GE è un hub connesso di dati sull’aereo, che raccoglie i dati dei sensori in tutto l’aereo per formulare la posizione dell’aereo e la traiettoria di volo ottimale utilizzata dal pilota e dagli aircraft systems per navigare nello spazio aereo.

Burns ha continuato: “La conformità FACE consente a terze parti e agli operatori di sviluppare e integrare rapidamente soluzioni con il flight management system, creando una piattaforma per l’innovazione con nuove opportunità per l’integrazione di sistemi per la advanced trajectory management”.

Il Future Airborne Capability Environment® Consortium, FACE® Consortium FACE Technical Standard edition 3.0 definisce l’ambiente informatico software e le interfacce progettate per supportare lo sviluppo di portable components attraverso i profili di uso generale, sicurezza e protezione.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)