Lufthansa Group e Tata Communications stringono una partnership di sostenibilità

Tata Communications, global digital ecosystem enabler, ha aderito al Lufthansa Group Corporate SAF program con un acquisto in blocco di SAF per le sue esigenze di viaggio aziendali.

L’accordo SAF è il primo di questo tipo stipulato da un cliente aziendale in India e Tata Communications ha inoltre comunicato il proprio interesse a investire in SAF su base annuale. Il SAF rappresenta una chiave tecnologica decisiva per un volo più sostenibile. Il SAF attualmente disponibile e utilizzato da Lufthansa Group è prodotto da residui biogenici, come gli oli da cucina usati. Nella sua forma pura, il SAF derivante da residui biogenici può ridurre le emissioni di CO2 fino all’80% rispetto al carburante convenzionale.

Lufthansa Group è fortemente impegnato per un volo più sostenibile e sta aprendo la strada alla trasformazione del settore. Il Gruppo aereo è uno dei 5 principali clienti SAF a livello globale e offre una varietà di prodotti ai propri clienti aziendali per un volo più sostenibile. Si va dagli acquisti all’ingrosso di SAF alle Sustainable Corporate Value Fares, grazie alle quali i clienti aziendali possono compensare l’80% delle proprie emissioni di CO2 attraverso progetti di compensazione di alta qualità e il 20% tramite SAF per il traffico intraeuropeo.

Allo stesso modo, Tata Communications è impegnata a integrare i principi ambientali, sociali ed etici nel proprio core business, concentrandosi sulla sostenibilità e sul miglioramento del valore a lungo termine per gli stakeholder.

Secondo Elise Becker, Vice President Sales Asia Pacific & Joint Ventures East at Lufthansa Group: “Siamo lieti che Tata Communications abbia scelto di investire nel Sustainable Aviation Fuel (SAF) in India, il nostro primo accordo SAF all’ingrosso nel paese. Continueremo ad ampliare la nostra offerta di prodotti per un volo più sostenibile e a modellare il settore in questo viaggio. È un onore collaborare con Tata Communications nelle loro iniziative importanti e progressiste”.

Kim Bybjerg, Vice President and Head of Continental Europe, Tata Communications, ha dichiarato: “Noi di Tata Communications ci impegniamo ad affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici e stiamo lavorando in modo aggressivo per raggiungere il nostro obiettivo di essere Net Zero entro il 2035 in tutte le nostre operazioni globali. Per promuovere viaggi sostenibili, miriamo a compensare le nostre emissioni di viaggio collaborando con compagnie aeree leader come Lufthansa investendo nel loro programma SAF”.

“Inoltre, in qualità di azienda responsabile nel business della fornitura di soluzioni iperconnesse per i nostri clienti, offriamo loro soluzioni digitali sostenibili aiutandoli a ottimizzare il consumo energetico e a ridurre le emissioni di carbonio. Durante l’anno fiscale 2022-23, i nostri clienti hanno risparmiato 16 volte le emissioni di carbonio rispetto alle emissioni operative di Tata Communications nell’anno fiscale 2023. Il SAF è una delle iniziative di sostenibilità prioritarie nel settore dei viaggi e siamo ansiosi di supportare un modo più ecologico di viaggiare in aereo”.

