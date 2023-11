News Brevi – 09.11.2023

AERONAUTICA MILITARE: CONFERITA LA CITTADINANZA ONORARIA DI FERRARA AL COMANDO OPERAZIONI AEROSPAZIALI – Il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) è ufficialmente cittadino onorario della Città di Ferrara. Una breve e partecipata cerimonia, tenutasi lo scorso 7 novembre nell’Aula consiliare del Comune del capoluogo estense, ha suggellato una decisione che, in realtà, l’Assemblea aveva licenziato all’unanimità già lo scorso 10 ottobre, su proposta della Giunta retta dal Sindaco Alan Fabbri. Il Vicesindaco Nicola Lodi, intervenuto alla cerimonia in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha sottolineato come il conferimento della cittadinanza sia “l’occasione per ringraziare nuovamente il personale dell’Aeronautica Militare che ha operato all’hub vaccinale di Ferrara Expo (tra il marzo ’21 e il febbraio ’22, nda), permettendo alle figure sanitarie di essere esonerate da compiti amministrativi e logistici, così da aumentare le somministrazioni delle dosi ai cittadini”. Un accenno, quello del supporto al principale centro vaccinale della provincia, riportato anche nella motivazione ufficiale del riconoscimento, che ha richiamato anche come, oltre ai compiti istituzionali che caratterizzano l’attività a favore della sicurezza nazionale e della collettività, il COA abbia sempre affiancato molteplici attività benefiche e culturali “con passione e spirito di servizio”. L’evento, dal forte carattere simbolico, rappresenta l’ennesima riprova di quanto proficuo, profondo e sentito sia il legame tra il COA e il territorio estense. Niente meglio di una frase pronunciata da Nicola Lodi può sintetizzare questo speciale legame: “Grazie di esserci stati e grazie di esserci sempre”. Particolarmente spettacolare e capace di attrarre l’attenzione di tanti curiosi e appassionati di fotografia è stato il passaggio in formazione sul centro cittadino di un F-35 e due Tornado provenienti dal 6° Stormo di Ghedi impegnati in attività addestrativa. Il Comando Operazioni Aerospaziali con sede a Poggio Renatico (FE), pianifica e conduce operazioni aeree complesse in qualsiasi contesto. Il COA esercita, sin dal tempo di pace, il Comando e Controllo sulle attività operative permanenti, in Patria come nei Teatri fuori dai confini nazionali. E’, inoltre, il punto di riferimento dottrinale per l’utilizzo e lo sviluppo del potere Aerospaziale. Tali funzioni vengono svolte per tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, senza soluzione di continuità, attraverso le Sale Operative nazionali presenti all’interno della base (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: INAUGURATO IL NUOVO SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO “BLUESHIELD” – Venerdì 27 ottobre 2023, presso il Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo (RACSA), si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo sistema di Comando e Controllo (C2) denominato “BlueShield”. Alla cerimonia hanno preso parte autorità militari e civili, fra cui il Generale di Divisione Aerea Alessandro De Lorenzo, Comandante della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale, il Generale di Brigata Aerea Igor Bruni, Capo del 4° Reparto Logistica dello Stato Maggiore Aeronautica, il Generale di Brigata Glauco Mora, Comandante della Brigata Controllo Aerospazio e l’Ing. Renzo Tosini, responsabile Area di Business Land & Sea della divisione Elettronica di Leonardo, principale azienda italiana di Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Il sistema “BlueShield” nasce da un accordo firmato nel febbraio 2020 tra l’Aeronautica Militare e Leonardo, con l’obiettivo di creare un sistema di comando e controllo per le operazioni di Difesa Aerea, da poter proporre ai Paesi non appartenenti all’Alleanza Atlantica. Il dimostratore, di proprietà di Leonardo e installato sul sedime di Pratica di Mare, in un’area interamente riqualificata, verrà utilizzato come un ambiente di test dove il personale istruttore DAMI (Difesa Aerea Missilistica Integrata) del RACSA, congiuntamente al personale tecnico e informatico dell’azienda, opererà in un continuo processo volto a individuare le possibili aree di miglioramento e sviluppo dell’attuale prototipo (gap analysis). Il RACSA è l’Ente addestrativo dell’Aeronautica Militare che ha il compito di formare il personale Ufficiale, Sottufficiale e Graduato di tutte le Forze Armate, anche straniere, nei comparti della Difesa Aerea Missilistica Integrata, del Traffico Aereo e della Meteorologia, nonché fornire supporto formativo ad altri Enti esterni al Dicastero della Difesa, come il Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ubicato presso l’Aeroporto Militare di Pratica di Mare (RM), il Reparto dipende dalla Brigata Controllo Aerospazio del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NUOVA SEDE PER IBERIA AL TERMIMAL 5 DI LONDON HEATHROW – A partire da domani, giovedì 9 novembre, Iberia cambierà sede nel Terminal 5 di Heathrow Airport in London, passando dalla zona check-in A/B alla zona H, dove i clienti avranno a disposizione sei sportelli per la Economy Class e due per la Business Class. Inoltre, trovandosi nella zona Sud dell’aeroporto, i viaggiatori Business Class di Iberia, così come i titolari delle carte Iberia Plus Glod, Platinum e Infinita, beneficeranno di un migliore accesso alla Fast-Track document control area nella Zona J e alle “Emerald” and “Galleries” VIP Rooms.

NUOVA NOMINA PER GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION – Gulfstream Aerospace Corp. ha nominato John Kenan alla posizione di senior vice president of manufacturing and completions, a partire da marzo 2024. Succederà a Greg Collett, che andrà in pensione a marzo dopo oltre 25 anni con l’azienda. Più recentemente, Kenan ha ricoperto il ruolo di vice president of completions in tutti i siti Gulfstream ed è stato membro del manufacturing and completions leadership team. Nel suo nuovo ruolo, Kenan supervisionerà la strategic and tactical direction for production and completions di tutti i nuovi velivoli Gulfstream. “John ha avuto un enorme successo supervisionando molti aircraft production programs and flight test operations da quando è entrato a far parte di noi più di dieci anni fa”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “È un leader rispettato con una profonda esperienza e sarà una grande aggiunta al nostro leadership senior team” Kenan è entrato in Gulfstream nel 2012 come integrated production team manager. I suoi precedenti ruoli di leadership includono director of G700/G800 production, director of G550/G650 production, director of flight test operations, senior manager of G450/G550 major assembly. Kenan ha conseguito la laurea in gestione aziendale e il master in ingegneria applicata presso la Georgia Southern University. Da quando è entrato in Gulfstream nel 1998, Collett ha ricoperto diversi ruoli di leadership nelle operazioni. “La forte leadership e la ricchezza di esperienza nella produzione di Greg ci hanno aiutato a ottimizzare le nostre manufacturing and completions functions attraverso progressi nei processi e l’introduzione di una tecnologia di produzione all’avanguardia”, ha aggiunto Burns. “Greg è stato determinante nell’aiutare Gulfstream a diventare il produttore leader nel settore della business aviation e siamo profondamente grati per i suoi numerosi contributi. Gli auguriamo tutto il meglio per la sua pensione”.

AIR CANADA HA OPERATO IL DREAM TAKE FLIGHT DA MONTREAL – Air Canada informa: “Questa mattina, il primo volo di Air Canada e Dreams Take da Montreal dal 2019 è decollato con 150 bambini per Orlando per vivere il viaggio della vita. Con l’aiuto dei dipendenti volontari di Air Canada, il supporto della Air Canada Foundation e il lavoro dell’organizzazione Dreams Take Flight, otto voli operano ogni anno, offrendo a oltre 1.000 bambini ogni anno una giornata indimenticabile in un parco a tema in Florida o California”. “Il 2023 è speciale per Dreams Take Flight Montreal. È speciale perché finalmente torniamo alla nostra attività, l’attività di far sorridere i bambini. Quest’anno sarà il nostro primo volo post-COVID, pieno di sfide per l’avvio. Ma, grazie alla dedizione dei nostri volontari, il nostro team ha superato i problemi e ha organizzato il viaggio della vita per 150 bambini con bisogni speciali. Questi bambini, provenienti da tutto il Quebec, vivranno un viaggio magico e indimenticabile, l’8 novembre, in Florida”, ha detto Brian Roscoe, President Dreams Take Flight Montreal. L’ultimo volo Dreams Take Flight per il 2023 partirà da Ottawa il 14 novembre.

SAAB RICEVE L’AUTORIZZAZIONE PER INVESTIRE IN INDIA – Saab ha ottenuto l’approvazione delle autorità indiane per 100% Foreign Direct Investment (FDI) per la produzione del sistema d’arma Carl-Gustaf® in India. Si tratta di una pietra miliare nel progresso di Saab verso la creazione di un nuovo impianto di produzione in India che produrrà l’ultima generazione del Carl-Gustaf shoulder-launched weapon. Saab collaborerà con subfornitori indiani e i sistemi prodotti presso lo stabilimento soddisferanno pienamente i requisiti “Make in India”. “È un grande onore essere considerati un’azienda di difesa globale affidabile e ricevere l’approvazione per 100% foreign direct investment in India. Ciò sottolinea il nostro forte impegno per Make in India e la nostra eccellente collaborazione con le forze di difesa indiane”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics.

SAAB CONTINUERA’ A FORNIRE CAPACITA’ ANTINCEDIO ALLA SVEZIA – Saab e la Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) hanno firmato un nuovo contratto, il che significa che Saab continuerà a fornire arial firefighting aircraft, così come crew and logistics, nel periodo 2024-2025. Saab sta attualmente utilizzando quattro firefighting aircraft per conto di MSB e il nuovo contratto significa che Saab continuerà questa fornitura nel periodo 2024-2025. Saab e MSB hanno inoltre firmato un accordo quadro che consente a MSB di estendere il servizio fino al 2027. Ciò include anche opzioni per un massimo di sei aeromobili aggiuntivi. Lo scopo è quello di supportare la capacità dei servizi di soccorso locali di far fronte agli incendi boschivi. Parti del servizio sono incluse nelle disposizioni antincendio comuni dell’UE e possono essere ordinate dall’UE per supportare i paesi membri. Gli aerei sono in standby a kavsta Airport vicino a Nyköping, Svezia, per essere pronti per le missioni in 180 minuti e possono essere schierati in altre località o forniti con tempi di standby più brevi se la situazione lo richiede. “Sono orgoglioso che Saab possa continuare a fornire alla Sweden and EU with fire fighting capability e questo sottolinea anche la nostra capacità di sostenere la società svedese dal lato civile”, afferma Lars Tossman, head of Saab’s business area Aeronautics. Saab opera l’AT-802F Fire Boss firefighting aircraft dal 2020 e ha effettuato più di 60 missioni operative in collaborazione con MSB e i servizi di soccorso locali, con ottimi risultati.

EASYJET OFFRE BAG COLLECTION, DELIVERY E DOOR-TO-DOOR SERVICES A LONDON GATWICK E GINEVRA – easyJet ha lanciato un nuovo luggage collection, delivery and door-to-door service in collaborazione con Airportr, specialista nel ritiro e consegna dei bagagli, offrendo ai passeggeri che viaggiano da London Gatwick e Ginevra la possibilità di registrare i propri bagagli da casa, saltando il bag drop alla partenza e passando velocemente al ritiro dei bagagli all’arrivo. La compagnia aerea ha collaborato con Airportr per introdurre questa nuova scelta per rendere il viaggio ancora più semplice, a seguito di una ricerca che ha mostrato che il 40% dei clienti easyJet sarebbe interessato a questi servizi quando viaggiano da e verso il loro volo. La compagnia aerea offrirà inizialmente tre servizi per i clienti negli aeroporti di London Gatwick e Ginevra: departure, i clienti che volano da London Gatwick o Ginevra possono ora registrare i propri bagagli da un punto di raccolta designato come l’ufficio di casa o l’hotel, che verranno ritirati da un autista accreditato e poi ritirati dal nastro trasportatore all’arrivo a destinazione; arrival, i clienti che arrivano a Ginevra da qualsiasi aeroporto easyJet possono prenotare la consegna dei loro bagagli alla destinazione finale, come casa o hotel; door-to-door, i clienti che volano da London Gatwick a Ginevra possono prenotare un servizio porta a porta, un’esperienza di bagaglio totalmente fluida che significa che i clienti possono registrare i propri bagagli da casa e vederli consegnati alla destinazione finale. easyJet diventa anche la prima compagnia aerea a includere il servizio in una tariffa bundle, il che significa che i clienti con tariffa FLEXI che volano da London Gatwick e Ginevra avranno il servizio incluso nella loro prenotazione. I servizi sono disponibili per voli verso qualsiasi destinazione easyJet in tutta Europa dalla più grande base britannica della compagnia aerea, London Gatwick, e da Ginevra. Sophie Dekkers, Chief Commercial Officer di easyJet, ha commentato: “Siamo sempre alla ricerca di come possiamo innovare con i prodotti e i servizi che offriamo per garantire di offrire sempre più scelte che i nostri clienti desiderano, quindi siamo entusiasti di introdurre i servizi di Airportr inizialmente da London Gatwick e Ginevra, per aiutare a rendere i viaggi ancora più semplice per i nostri clienti, sia che volino per affari o per piacere”. Il nuovo servizio si basa sulle recenti iniziative di easyJet per rendere più semplice per i clienti volare, inclusa l’introduzione del servizio Twilight Bag Drop, disponibile a London Gatwick, Bristol, Manchester, Edimburgo, Glasgow, Berlino e Amsterdam, che permette ai clienti sui voli in prima mattinata di depositare i bagagli la sera prima.

BRUSSELS AIRLINES LANCIA UNA NUOVA CAMPAGNA PER IL MERCATO AFRICANO – Brussels Airlines lancia una nuova campagna per il mercato africano, ritraendo gli studenti che prendono un volo per andare a studiare all’estero. “L’Africa sub-sahariana è il mercato più importante per Brussels Airlines, con attualmente 18 destinazioni dell’Africa sub-sahariana nella sua rete. Le storie dietro queste destinazioni dimostrano che l’aviazione è molto più che un semplice trasporto di persone da A a B. Incontra Ophélia e Lionel del Benin che si recano in Francia per la prima volta per motivi di studio. Ophélia studierà per una laurea in diritto ed economia, Lionel ha ottenuto ogni anno una borsa di studio di eccellenza dal governo del Benin per i primi 10 studenti della classifica nazionale e andrà a studiare a Bordeaux. Entrambi si preparano per il viaggio della loro vita”, afferma Brussels Airlines. “Volare è molto più che semplicemente trasportare persone. Un volo può cambiarti tutta la vita. Questo è il caso per molti dei nostri voli giornalieri, ed è particolarmente vero per la nostra rete intercontinentale e le nostre destinazioni nell’Africa sub-sahariana. Ogni giorno accogliamo a bordo dei nostri voli persone che vogliono scoprire l’Africa o che sono nate in Africa ed esploreranno il resto del mondo. Facilitare questo scambio di culture è un privilegio ed è un onore poter connettere persone, culture ed economie”, afferma Hoyam Louassit, Marketing Manager, Brussels Airlines. Brussels Airlines ha attualmente 18 destinazioni nell’Africa sub-sahariana ed è il centro di competenza per l’Africa all’interno di Lufthansa Group. Basandosi su una lunga tradizione di voli in Africa, Brussels Airlines dispone di un’ampia rete locale nei suoi mercati che consente al vettore di personalizzare l’esperienza. Ad esempio, in diverse città Brussels Airlines ha le proprie biglietterie. A Kinshasa (RDC Congo), Brussels Airlines offre ai passeggeri anche la possibilità di registrare i propri bagagli presso l’ufficio cittadino, una caratteristica molto apprezzata. I quattro video lanciati ora da Brussels Airlines incarnano il suo impegno nel continente africano.

KOREAN AIR MIGLIORA LA PREDICTIVE MAINTENANCE CON LE SOLUZIONI DI RTX – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha annunciato oggi che Korean Air utilizzerà la Collins Aerospace Ascentia® Prognostic and Health Management (PHM) solution sulla sua Boeing 787 fleet in crescita. “La capacità di Ascentia di monitorare lo stato di un’ampia varietà di componenti sulla nostra flotta Boeing 787 ci aiuterà a migliorare l’affidabilità, prevedendo potenziali problemi prima che si verifichino”, ha affermato Jonghoon Oh, General Manager – Predictive Maintenance Team, Korean Air. “Adattando Ascentia ai nostri requisiti specifici, migliorerà ulteriormente le nostre predictive and preventative maintenance operations, offrendo ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio ancora più affidabile.” La soluzione basata su cloud utilizza analisi avanzate dei dati e algoritmi di apprendimento automatico per aiutare le compagnie aeree a migliorare le operazioni di manutenzione e aumentare l’affidabilità degli aerei. L’analisi dei dati di volo e dei registri di manutenzione in tempo reale consente ad Ascentia di aiutare a prevedere potenziali problemi di manutenzione e fornire raccomandazioni per azioni correttive, migliorando la disponibilità degli aeromobili e riducendo i tempi di fermo non programmati. “Ascentia è progettata per aiutare le compagnie aeree a migliorare l’esperienza dei propri clienti”, ha affermato Clotilde Enel-Rehel, executive director for Customer Programs at Collins Aerospace. “La nostra soluzione basata sui dati fornirà a Korean Air raccomandazioni di manutenzione predittiva per ottimizzare lo schedule e migliorare l’efficienza operativa”. La soluzione Ascentia di Collins Aerospace è attualmente utilizzata da diverse importanti compagnie aeree in tutto il mondo. L’equipaggiamento della KAL Boeing 787 fleet con Ascentia rappresenta una pietra miliare significativa, in quanto Collins Aerospace espande la propria presenza nella regione Asia-Pacifico.

GUAM INTERNATIONAL AIRPORT SCEGLIE LE AIRPORT SOLUTIONS DI RTX – Collins Aerospace, un’azienda RTX, è stata selezionata per fornire ARINC airport solutions a Guam International Airport (GUM), per contribuire a semplificare l’elaborazione dei passeggeri e ridurre la congestione aeroportuale. “La scalabilità delle nostre soluzioni aeroportuali e la nostra capacità di creare un ecosistema informativo connesso a GUM aiuteranno l’aeroporto ad automatizzare le operazioni, in particolare riducendo i tempi di elaborazione ai controlli doganali e di protezione delle frontiere, e a soddisfare eventuali picchi di domanda”, ha affermato Rakan Khaled, Collins Aerospace’s general manager of Airport Systems. “La suite di soluzioni che stiamo implementando a GUM fornirà ai viaggiatori un’esperienza pre-volo fluida e piacevole attraverso l’aeroporto”. Le soluzioni, frutto di uno sforzo congiunto tra il Guam Airline Operating Committee e la Antonio B. Won Pat International Airport Authority, includono: Collins Aerospace ARINC BagLinkTM – Un sistema di messaggistica che consente di smistare e instradare i bagagli da remoto per risparmiare tempo e ridurre al minimo gli errori; ARINC cMUSE™ – Un sistema di elaborazione dei passeggeri di uso comune che fornisce servizi di check-in e conteggi accurati e tempestivi dei passeggeri ai gate; SelfPassTM – Un sistema di gestione dell’identità che consente ai viaggiatori di spostarsi senza problemi all’interno dell’aeroporto utilizzando una scansione facciale. Viene stabilito un collegamento sicuro tra passaporto, carta d’imbarco e identità biometrica che consente un’elaborazione self-service più rapida in ogni fase del viaggio. “I prodotti e l’eccezionale servizio clienti forniti da Collins Aerospace ci aiutano a fornire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità attraverso l’aeroporto”, ha affermato il Guam’s Airline Operating Committee Chairman, Justin Marion of United Airlines. “Essendo un porto d’ingresso degli Stati Uniti in Asia con il 91% dei nostri arrivi composto da viaggiatori internazionali, queste soluzioni rafforzano la verifica dell’identità durante l’elaborazione dei passeggeri”, ha affermato il Dr. Artemio “Ricky” Hernandez, IAP – Deputy Executive Manager of the Guam Airport.

AMSTERDAM SCHIPHOL E KLM UNISCONO LE FORZE CON LA DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PER IL FUTURO DEL LAVORO NELLE BAGGAGE HANDLINGS HALLS – I ricercatori della Delft University of Technology stanno lanciando uno studio su un nuovo modo di lavorare nelle Schiphol baggage handling halls. Per condurre la loro ricerca, lavoreranno a stretto contatto con tutte le parti coinvolte nella gestione dei bagagli. Amsterdam Airport Schiphol, KLM e il Delft University of Technology research and innovation centre FRAIM uniranno le forze per otto mesi per sviluppare nuove innovazioni che possano cambiare il modo in cui si lavora. Lo studio mira ad esempio ad aiutare l’industria aeronautica a alleggerire il lavoro nelle sale di smistamento bagagli. Oltre alle azioni già pianificate per installare a breve termine ausili di sollevamento ovunque, le parti vogliono indagare su come l’innovazione digitale possa supportare le attività lavorative fisiche. Nei prossimi mesi, cinque ricercatori condurranno ricerche nelle sale di smistamento dei bagagli. Insieme agli addetti ai bagagli daranno forma al futuro di questo tipo di lavoro. Anche con l’applicazione delle innovazioni digitali, il futuro di questo lavoro ruoterà ancora attorno all’equilibrio tra uomo e macchina. Harm Josephi, Vice President of Baggage Services at KLM, aggiunge: “KLM e Schiphol sono da tempo all’avanguardia in tutto il mondo in termini di riduzione dello sforzo fisico nella gestione dei bagagli. Ma c’è sempre spazio per miglioramenti. Collaborando con Schiphol e la Delft University of Technology, stiamo adottando nuove misure per rendere il lavoro nelle aree bagagli fisicamente meno impegnativo. Questa collaborazione faciliterà i miglioramenti che potranno eventualmente essere implementati negli aeroporti di tutto il mondo. Questo è qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi nei Paesi Bassi”. “Entro aprile 2024 ogni postazione di lavoro nella sala di smistamento bagagli sarà dotata di un dispositivo di sollevamento correttamente funzionante, che dovrà essere utilizzato da tutti i dipendenti. Allo stesso tempo, stiamo anche lavorando al passo successivo per il periodo successivo: l’automazione del lavoro fisico. Anche in una sala automatizzata per lo smistamento bagagli, i dipendenti continueranno ad avere un ruolo importante. Stiamo dando forma al futuro del lavoro e al modo in cui cambierà il ruolo delle persone al suo interno. Lo studio ci aiuterà a modellarlo insieme ai dipendenti”, afferma Dennis van Kleef, responsible for baggage at Royal Schiphol Group. Lo studio avrà successo quando verrà sviluppato un nuovo modo di lavorare insieme ai dipendenti del deposito bagagli. Se tutto andrà bene, la collaborazione diventerà una partnership a lungo termine per trasformare questo modo rivoluzionario di lavorare in realtà.