Nuovi ordini per Diamond Aircraft all’European Flight Training Event (EATS)

Skywings Flight Training aumenta la flotta di aerei Diamond

L’8 novembre Skywings Flight Training ha firmato un ordine per quattro nuovi Austro Engine jet-fuel powered DA40 NG all’European Flight Training Event (EATS) in Cascais, Portugal. Inoltre, Skywings ha recentemente ordinato un Diamond Flight Simulator. Con questo nuovo investimento, la flotta di aerei Diamond presso l’aeroporto di Anversa in Belgio, sarà aumentata a sette aeromobili (6x DA40, 1 DA42) e un Convertible DA40/42 FNPT II.

“L’investimento in aerei moderni ed efficienti consente a Skywings di fornire ai propri studenti la tecnologia più recente e un’esperienza di volo più sostenibile. Il Diamond DA40 NG non è solo economico ma offre anche un’avionica avanzata, preparando gli studenti per i moderni cockpit environments che incontreranno nella loro futura carriera come piloti di linea”, afferma Pieter Brantegem, Chief Commercial Officer, Skywings Flight Training.

“La missione di Skywings Flight Training è quella di addestrare con il meglio disponibile sul mercato dell’addestramento al volo pur avendo la sicurezza come priorità numero uno, il che significa che i loro aerei devono soddisfare gli standard più elevati. Diamond Aircraft rappresenta l’avanguardia dei general aviation aircraft, con un full-composite design, proprietary and environmentally friendly jet-fuel piston engines and Garmin G1000 NXi glass cockpits, quindi questa è una soluzione naturale per entrambe le organizzazioni”, afferma Jane Wang, Sales Director, Diamond Aircraft Austria. “Inoltre, beneficeranno di tutti i vantaggi offerti dalla flotta comune: transizione rapida degli studenti, inventario ridotto dei ricambi, costi di manutenzione inferiori, nonché la comodità di un unico fornitore”.

La consegna dei single engine DA40 NG training aircraft e del Diamond Aircraft FNPT II è prevista per il 2024.

AYJET Flight School ordina il Diamond Aircraft flight simulator

Il 9 novembre AYJET Flight School ha firmato un ordine per un Diamond Aircraft DA42 FNPT II flight simulator all’European Flight Training Event (EATS) in Cascais, Portugal. Questo FSTD integrerà la flotta Diamond Aircraft di AYJET composta da 26 single engine DA20 (attualmente 18, 8 si uniranno presto) e cinque twin engine DA42 aircraft.

AYJET Flight School è una stimata istituzione aeronautica fondata da un gruppo selezionato di captain pilots di grande esperienza che hanno accumulato numerosi anni di servizio sia nell’aeronautica militare turca che nelle compagnie aeree commerciali, fornendo addestramento di volo ai futuri piloti di Turkish Airlines, SunExpress, Pegasus Airlines e altri.

“Siamo lieti di aggiungerne un nuovo simulatore alla nostra partnership di lunga data con Diamond Aircraft, i cui prodotti rappresentano la componente principale della nostra flotta. Credo che questa nostra bella collaborazione continuerà per molti altri anni. Spero che il simulatore di volo Diamond Aircraft DA42 FNPT II sarà di grande beneficio per la nostra scuola”, afferma Celal Cingoz, direttore generale della scuola di volo AYJET.

“Diamond Aircraft è l’unico sole source provider nel mercato dell’addestramento al volo. Dai single and multi-engine aircraft e corrispondenti simulatori ai proprietary jet fuel engine, glass cockpit and EASA Part-147 certified maintenance training”, afferma Jane Wang, Sales Director, Diamond Aircraft Austria. “Siamo molto orgogliosi di rafforzare la nostra cooperazione a lungo termine con il nostro cliente AYJET con questo nuovo ordine e auguriamo loro tutto il meglio per il futuro”.

“I dispositivi di simulazione di volo di Diamond Aircraft sono repliche esatte del vero aereo Diamond, costruiti con parti di aerei autentici, con avionica reale, grafica di fascia alta e modelli dinamici di volo OEM per una altissima fedeltà. Il quadro strumenti è dotato della suite avionica originale Garmin G1000 NXi e di strumenti di standby, che consentono di allenarsi in un ambiente completamente realistico. I simulatori Diamond sono all’avanguardia nel settore per garantire l’addestramento simulativo più sofisticato in preparazione all’addestramento di volo avanzato”, conclude Diamond Aircraft.

La consegna del Diamond Aircraft DA42 FNPT II è prevista per il 2024.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)