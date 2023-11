Ryanair e Erasmus Student Network rinnovano l’accordo per il settimo anno consecutivo

Ryanair e l’Erasmus Student Network (ESN) oggi, 9 novembre, hanno annunciato che porteranno avanti il loro accordo per il settimo anno, per aiutare ulteriormente gli studenti europei a viaggiare alle tariffe più basse nell’ambito del programma di mobilità studentesca. “Attraverso questo accordo, gli studenti Erasmus possono beneficiare di una piattaforma di prenotazione dedicata sul sito ufficiale Ryanair.com, dove possono usufruire di uno sconto del 10% su quattro voli di sola andata (o due Viaggi andata e ritorno) e un bagaglio da stiva da 20 kg gratis con ogni volo prenotato.

Dal 2017, gli studenti ESN hanno potuto beneficiare di questo esclusivo accordo che vanta a oggi più di 700.000 prenotazioni. Ryanair è la compagnia aerea europea più efficiente dal punto di vista ambientale, ha una rete leader di più di 230 destinazioni e un ordine record di 300 aeromobili ecologici Boeing MAX-10.

Ryanair si impegna a continuare a supportare la ripresa della mobilità degli studenti Erasmus in Europa. Gli studenti ESN possono ora prenotare un biglietto Ryanair vantaggioso con questi esclusivi sconti attraverso la piattaforma dedicata su www.ryanair.com“, afferma Ryanair.

Matthew Krasa, responsabile degli affari pubblici Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare l’accordo esclusivo con ESN per il settimo anno consecutivo, promuovendo la mobilità degli studenti universitari in tutta Europa grazie a un’ampia scelta di offerte di voli, che comprendono sconti generosi e bagagli da stiva gratuiti. Siccome Ryanair continua a crescere e investire in Europa, siamo lieti di supportare il programma Erasmus, fiore all’occhiello europeo, e le incredibili opportunità offerte agli studenti partecipanti.”

La Presidente ESN Rita Dias, e il tesoriere ESN, Ayberk Yavuz, hanno dichiarato: “La proroga dell’accordo tra Ryanair e ESN costituisce una importante pietra miliare nel continuare l’impegno ESN per rendere la mobilità per gli studenti in tutta Europa ancora più inclusiva e conveniente. La mancanza di risorse finanziarie e l’incertezza riguardo a costi aggiuntivi sono stati segnalati come alcuni degli ostacoli maggiori alla mobilità individuale Erasmus, e spesso influiscono sulla qualità e sull’esperienza generale degli studenti.

ESN riconosce il valore dell’accordo con Ryanair per superare una delle principali barriere che gli studenti devono affrontare. Diversi studenti hanno incontrato difficoltà nel decidere di intraprendere un programma di scambio all’estero, causate da una combinazione di fattori geografici e vincoli finanziari. Il nostro accordo con Ryanair provvede ad alleggerire questi pesi, in particolare attraverso la possibilità di portare gratuitamente un bagaglio e attraverso biglietti aerei scontati. Ciò può migliorare l’esperienza di scambio degli studenti, e, inoltre, avere un impatto positivo sulle economie locali dei paesi ospitanti.

Prendere parte a un programma Erasmus è un fattore chiave per la crescita personale e professionale di giovani adulti. Fare in modo che questa opportunità sia accessibile a un ampio numero di studenti è fondamentale per il futuro dell’Europa. Ringraziamo Ryanair per il costante impegno verso l’Erasmus Student Network e per facilitare queste opportunità”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)