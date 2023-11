News Brevi – 10.11.2023

RIMODULAZIONE OPERATIVO VOLI LUMIWINGS AEROPORTO GINO LISA – Lumiwings informa: “Lumiwings rassicura i passeggeri che le cancellazioni programmate nei mesi invernali da/per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia sono precauzionali e rispondono a una diminuzione normale del traffico aereo in questa stagione. Durante il periodo natalizio, confermiamo che i voli saranno regolarmente operativi per soddisfare l’importante domanda da parte dei passeggeri. Il nostro impegno è garantire un servizio affidabile e puntuale, confermando la nostra dedizione a fornire opzioni di viaggio ottimali anche in funzione della domanda, come ad esempio portando nel periodo invernale, rispetto allo scorso anno, da 4 a 5 le frequenze settimanali da/per Milano”.

AERONAUTICA MILITARE: ESERCITAZIONE NATO SUI SISTEMI DI GESTIONE DELLE MISSIONI OPERATIVE – Dal 9 al 20 ottobre l’Aeronautica Militare ha preso parte all’esercitazione NATO definita “Tactical Data Link Interoperability Test” e finalizzata all’accrescimento della sinergia tra le varie componenti aeree, marittime e terrestri dei Paesi del Patto Atlantico. L’evento esercitativo ha fatto da scenario ad una serie di test volti sia alla verifica di nuove procedure, sia al miglioramento delle configurazioni dei sistemi informatici deputati alla gestione delle missioni operative. Il “luogo di lavoro” realizzato per sperimentare e condividere i dati risultanti dai test e dalle verifiche effettuate da tutti i team dei Paesi NATO aderenti – in gergo tecnico Battle Lab, nonché cuore dell’esercitazione – ha consentito lo scambio dati tramite una rete informatica sicura e controllata denominata Combined Federated Battle Lab Network (CFBLNet), alla quale sono connessi tutti i Battle Lab. Il contributo dell’Aeronautica Militare all’esercitazione si è concretizzato con un lavoro attento e sinergico che ha impegnato sia il personale del Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo (componente tecnica), sia quello del 22° Gruppo Radar di Licola (componente operativa). In questa 2^ edizione annuale, gli obiettivi nazionali si sono focalizzati sia sul perfezionamento della capacità dei sistemi relativa all’identificazione e al tracciamento delle unità amiche in zona di operazioni, sia sull’analisi di specifiche procedure che concorrono alla gestione delle unità aeree da parte di un assetto di C2 (Comando e Controllo) nell’espletamento di determinate attività operative. I risultati emersi da tutti i test eseguiti costituiscono la base per un continuo ammodernamento di configurazioni e procedure, con particolare riferimento agli STANAG NATO (Standard Agreement) di settore, e per uno sviluppo dei sistemi (hardware e software) sempre più rispondente alle necessità della componente operativa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: VISITA DEL GENERALE FLIGLIUOLO ALLA TASK FORCE AIR ITALIANA IN LITUANIA – “Mi congratulo con voi e con i vostri comandanti per la professionalità con la quale state assolvendo al compito che vi è stato assegnato, lontano dall’Italia e dai vostri cari”, con queste parole il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, Comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI), si è rivolto al personale della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare impiegato in operazione nelle acque del Mar Baltico e nei cieli della Lituania portando il saluto del Ministro della Difesa On. Guido Crosetto. Il Comandante del COVI ha iniziato la sua visita istituzionale sul fianco nord-orientale della NATO lo scorso 7 novembre, salendo prima a bordo della Fregata multi-missione “Antonio Marceglia”, e raggiungendo poi l’Ambasciata d’Italia a Varsavia, dove è stato ricevuto dall’Ambasciatore Luca Franchetti Pardo. A seguire, l’office call con il Maggior Generale Maciej Kliisz, Comandante Operativo delle Forze Armate polacche, con il quale ha discusso della cooperazione militare tra Italia e Polonia per il rafforzamento del fianco orientale della NATO, della situazione di sicurezza nei Balcani, in Medio Oriente e sul fronte ucraino. Infine il Gen. Figliuolo ha raggiunto la base di Siauliai, in Lituania, dove è rischierata la Task Force Air “4th Wing – Baltic Horse III”, impegnata nelle operazioni di Air Policing della NATO. Il Comandante della TFA, Colonnello Federico Sacco Maino, ha accolto il Generale al suo arrivo, per poi accompagnarlo presso uno shelter della linea volo, dove ha potuto salutare gli equipaggi degli Eurofighter Typhoon EF2000 e i tecnici provenienti dai quattro Stormi della Difesa Aerea Nazionale: il 36° di Gioia del Colle, il 37° di Trapani, il 51° di Istrana e il 4° di Grosseto – che ha la lead della missione – e da tutti gli altri enti e reparti dell’Aeronautica Militare. “Siete un modello vincente sotto tutti i punti vista”, ha detto il Generale rivolgendosi ai militari italiani, “i numeri parlano chiaro: 51 velivoli identificati, più di 800 ore di volo, 28 Alpha Scramble effettuati dal 1° agosto 2023. Avete dimostrato di avere buon senso, capacità di discernimento e sangue freddo”. Ha poi ricordato che l’attività di Air Policing è la dimostrazione della capacità della NATO di saper integrare i sistemi nazionali di Difesa Aerea dei Paesi membri dell’Alleanza in un unico sistema difensivo dei nostri cieli, che prevede l’uso congiunto di sistemi di sorveglianza, di comando e controllo, sino ai caccia intercettori (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONDOR E BREWDOG LANCIANO A BORDO LA BIRRA ANALCOLICA “NULL PRO MEILE” – Condor informa :”Si parte per una meritata vacanza con “Null pro Meile”: la nuova pilsner analcolica di BrewDog e Condor verrà aggiunta all’offerta ristorazione a bordo della compagnia aerea leisure più popolare della Germania da novembre 2023. Le due compagnie stanno quindi ampliando ulteriormente la loro collaborazione. La rinfrescante birra delle vacanze non è solo bella dal punto di vista visivo, ma che convince anche per il contenuto”. “Siamo molto entusiasti di poter offrire ai nostri ospiti un’opzione analcolica di BrewDog, oltre alla molto popolare “Ferien Lager”. La pilsner prodotta in Germania con una nota amara è la compagna ideale sulla strada per le vacanze. Il “Null pro Meile” viene servito anche in una lattina a strisce blu e bianche abbinata”, afferma Lena Schulz, responsabile marchio, media e partnership di Condor. La collaborazione tra Condor e BrewDog è iniziata nel maggio 2023 con la “Ferien Lager”, una birra chiara, e proseguirà con effetto immediato con “Null pro Meile”. Entrambe le birre saranno disponibili su tutti i voli Condor e nel negozio online BrewDog su www.brewdog.de da novembre 2023.

AMERICAN SI PREPARA PER IL PERIODO DI VIAGGI DEL RINGRAZIAMENTO – American Airlines prevede di accogliere più di 7,8 milioni di clienti – un record per la compagnia aerea – durante il periodo di viaggio del Ringraziamento, che va dal 16 novembre al 28 novembre. “Questo periodo di viaggio festivo sarà il più trafficato di sempre della compagnia aerea e arriva perché American ha gestito l’operazione più affidabile di qualsiasi operatore di rete statunitense negli ultimi 14 mesi. Ciò include il periodo di viaggio dell’estate 2023, quando American ha guidato i suoi principali concorrenti della rete in termini di fattore di completamento e partenze puntuali”, afferma American. “Stiamo eseguendo la migliore operazione nella storia della nostra compagnia aerea”, ha affermato David Seymour, Chief Operating Officer di American. “Mentre i nostri clienti viaggiano per trascorrere del tempo con i loro amici e i loro cari durante il Ringraziamento, non vediamo l’ora di continuare a fornire un’operazione sicura e affidabile su cui possano contare, e questo grazie al duro lavoro dei nostri oltre 130.000 membri del team”. “L’attività di American sta beneficiando di anni di pianificazione e investimenti in strumenti di supporto decisionale e di apprendimento automatico che garantiscono che la compagnia aerea possa portare i clienti sulla loro strada più velocemente. Questi strumenti includono il nostro Hub Efficiency Analytics Tool (HEAT), che consente ad American di adattare le nostre operazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse e smart gating, riducendo i tempi di taxi nei nostri hub più grandi”, conclude American.

AIR CANADA ANNUNCIA UNA SERIE DI MISURE PER MIGLIORARE L’ESPERIENZA DI VIAGGIO PER I PASSEGGERI CON DISABILITA’ – Air Canada ha annunciato oggi una serie di misure per ridurre le barriere e rendere il viaggio più semplice, più confortevole e costantemente affidabile per i passeggeri con disabilità. Le azioni intraprese accelereranno l’Air Canada Accessibility Plan 2023-26, una strategia triennale pubblicata a giugno, e hanno lo scopo di ridurre o eliminare le principali fonti di insoddisfazione e interruzione del viaggio per i clienti con disabilità. “Air Canada riconosce le sfide che i clienti con disabilità incontrano quando volano e accetta la propria responsabilità di fornire un servizio conveniente e coerente in modo che volare con noi diventi più facile. A volte non rispettiamo questo impegno, per il quale offriamo scuse sincere. Come i nostri clienti con disabilità ci dicono, la cosa più importante è migliorare continuamente in futuro. Li ascoltiamo e oggi ci impegniamo a fare meglio e dimostriamo questo impegno con azioni concrete”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. “A giugno abbiamo pubblicato il nostro piano triennale di accessibilità. Le misure che annunciamo oggi accelerano le componenti chiave di tale piano. Ciò include il miglioramento dell’imbarco e dei posti a sedere, una migliore comunicazione con i clienti, nuovi processi per prevenire ritardi o danni ai dispositivi di mobilità, maggiore formazione e un investimento in attrezzature come gli ascensori. Intendiamo inoltre implementare ulteriori misure mentre ci sforziamo di rendere Air Canada accessibile alle persone che gestiscono disabilità”, ha affermato Craig Landry, Executive Vice President and Chief Operations Officer at Air Canada. A giugno la compagnia aerea ha finalizzato un piano triennale per aumentare l’accessibilità per clienti e dipendenti chiamato Air Canada Accessibility Plan 2023-26. Inoltre, sostiene pienamente l’Accessible Canada Act del governo canadese e il suo obiettivo di realizzare un Canada senza barriere entro il 2040.

UNITED: NUOVA OPPORTUNITA’ PER DONARE MILEAGEPLUS – United sta mobilitando i suoi clienti fedeli per donare miglia MileagePlus alla Fisher House Foundation prima del Veterans Day, per aiutare a sostenere i viaggi per cure mediche attraverso il programma Hero Miles. Durante il mese di novembre, il programma di crowdsourcing leader del settore della compagnia aerea, Miles on a Mission, metterà in luce la Fisher House Foundation e incoraggerà le donazioni: United corrisponderà il primo milione di miglia raccolte.

DELTA TECHOPS OSPITA LA 12th ANNUAL VETERANS CELEBRATION – Il team TechOps di Delta e il Veterans Business Resource Group hanno onorato i veterani militari statunitensi in stile Delta con la 12th annual Veterans Celebration di quest’anno. Più di 200 spettatori hanno visto da vicino degli aerei in mostra, tra cui F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-18 Hornet, A-10 Warthog, C-130 Hercules, C-17 Globemaster, V-22 Osprey, T-45 Goshawk e T-38 Talon. Insieme, hanno celebrato gli oltre 11.000 veterani di Delta e altri stimati ospiti, tra cui sette veterani della Seconda Guerra Mondiale (alcuni ora hanno più di 100 anni). Il CEO di Delta, Ed Bastian, ha affermato: “Sembra un museo militare qui. Ringrazio tutti i veterani presenti per il loro sacrificio, servizio e altruismo, poiché il nostro mondo continua ad essere un luogo complicato. Gestiamo il best technical operations business al mondo. Il fatto che questo team si prenda del tempo per fare la differenza in questo modo, per fermarsi e rendere omaggio, ci rende ancora migliori, poiché ringraziamo i veterani per il loro ottimo servizio alla nostra compagnia ma, cosa ancora più importante, al nostro Paese”. Delta è impegnata a costruire una solida pipeline di talenti militari attraverso partnership con organizzazioni come FourBlock e military.com per aiutare i veterani a passare alle carriere civili. Lo strumento Military Skills Translator della compagnia aerea aiuta i veterani in cerca di lavoro a capire come le loro capacità, esperienza e formazione militare si traducono in ruoli in Delta.

EASYJET PREMIATA AI BUSINESS TRAVEL AWARDS EUROPE – easyJet ha ricevuto il ‘Best Short-Haul Airline Award’ ai prestigiosi Business Travel Awards Europe di quest’anno, che si sono svolti il 30 ottobre. “Un appuntamento fisso nel calendario dei viaggi d’affari e dell’ospitalità da oltre 30 anni, agli ambiziosi premi di quest’anno hanno partecipato quasi 1.000 leader del settore. Riconoscendo la leadership, la partnership e l’innovazione del settore, le candidature per i premi sono pervenute da aziende, team e individui provenienti da tutta Europa e sono state valutate da una giuria indipendente composta da 29 acquirenti e consulenti di viaggio. I giudici dei Business Travel Awards Europe hanno elogiato gli sforzi di sostenibilità della compagnia aerea, insieme alla sua partnership con Airbus, che ha consentito alla compagnia aerea di fornire ai viaggiatori rotte aggiuntive, tariffe specifiche e una gamma più ampia di opzioni di volo al fine di migliorare l’esperienza del viaggiatore. La compagnia aerea ha vinto il premio Achievement in Sustainability alla prima edizione dei Business Travel Sustainability Awards all’inizio di quest’anno, che premia le aziende che sono all’avanguardia nel promuovere la sostenibilità all’interno delle proprie operazioni e per i propri clienti aziendali”, afferma easyJet. James Marchant, Head of Business Development for easyJet, ha commentato: “È un grande onore per noi essere stati scelti come Best Short-Haul Airline ai Business Travel Awards Europe,, ampiamente riconosciuti come il punto di riferimento per l’eccellenza nei business travel. Sappiamo che è importante per i nostri business customers connettersi di persona con i loro colleghi e clienti in tutta Europa e che quando hanno bisogno di volare, vogliono il miglior rapporto qualità-prezzo, un orario conveniente per i principali aeroporti europei e una compagnia aerea che prende sul serio il suo impegno per raggiungere zero emissioni nette di carbonio”.

IATA RIBADISCE L’IMPORTANZA DELLA REGIONE ASIA-PACIFICO PER L’AVIAZIONE – Conrad Clifford, IATA Deputy Director General & Corporate Secretary ha tenuto un discorso all’AAPA Assembly of Presidents. “Incontri come questo a Singapore sono molto importanti perché abbiamo bisogno di una voce indipendente dall’Asia sulle questioni relative all’aviazione. Ciò che AAPA, IATA, i nostri membri dell’Asia Pacifico e i loro governi condividono è la convinzione che il viaggio sia un prerequisito essenziale per una maggiore comprensione, una maggiore realizzazione personale e una maggiore prosperità economica e innovazione. Abbiamo visto tutti il terribile impatto che si è verificato quando quel desiderio, quella necessità di viaggiare è stata fermata dalla pandemia COVID. Siamo orgogliosi di contribuire ad un mondo moderno e interconnesso. A settembre le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 92% del traffico internazionale rispetto a settembre 2022. Anche i mercati domestici sembrano forti. La domanda interna cinese è aumentata del 168% rispetto a un anno fa, mentre India e Giappone hanno registrato una crescita a due cifre. Il mercato complessivo dell’Asia-Pacifico è ancora in calo del 10% rispetto ai livelli pre-pandemia, ma la tendenza è molto incoraggiante. La sfida rimane: come essere redditizi in modo sostenibile nonostante le difficili condizioni di mercato. Gli aeroporti devono condividere e discutere i problemi di crescita e di capacità con i propri utenti. C’è stato un aumento significativo della congestione a Manila, Ho Chi Minh City, Giakarta, Auckland e nei principali aeroporti dell’India. Per quanto riguarda la gestione del traffico aereo, restiamo preoccupati che lo sviluppo delle infrastrutture nella regione non riesca a tenere il passo con il ritmo della domanda. Soluzioni ATM innovative ed economicamente vantaggiose a livello regionale sono necessarie per gestire i livelli di traffico odierni e sono fondamentali per soddisfare in modo sicuro ed efficiente la crescita prevista del traffico e raggiungere i nostri obiettivi per il 2050. La sostenibilità è la nostra sfida più grande. La regione dovrà muoversi rapidamente verso l’uso dei SAF, poiché svolgerà il ruolo più importante nel raggiungimento del nostro obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. IATA ha fornito attivamente supporto alle compagnie aeree della regione per aiutarle a prepararsi per la transizione al SAF. Ma l’incremento dell’uso del SAF va ben oltre gli sforzi delle sole compagnie aeree. Richiede una stretta cooperazione tra diversi settori industriali, dalle agenzie che supervisionano la produzione e la transizione energetica, i produttori e i fornitori di carburante, alle compagnie aeree. Questa regione, l’Asia Pacifico, è l’epicentro di un enorme cambiamento”.

ICAO: SINGAPORE SOSTIENE IL PROGRESSO DELLE AIR NAVIGATION PRIORITIES – L’ICAO Air Navigation World – ATM Procedures for Today event, ospitato dalla Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS), ha facilitato l’implementazione globale di mature air traffic management (ATM) procedures, attraverso la condivisione mirata delle conoscenze. L’evento ha visto oltre 450 partecipanti provenienti da 56 Stati, organizzazioni internazionali e industria riunirsi a Singapore dal 23 al 27 ottobre 2023 per raccogliere le risorse e promuovere la cooperazione necessaria per accelerare il miglioramento delle performance. Aprendo l’evento, l’ ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar ha osservato che l’occasione ha rappresentato “un’opportunità per migliorare notevolmente l’efficienza e la sostenibilità ambientale del global air navigation system”. Salazar ha incoraggiato gli Stati partecipanti a selezionare e implementare le procedure che avrebbero gli impatti più significativi, ricordando l’impegno globale verso il long-term global aspirational goal for international civil aviation (LTAG) of net-zero carbon emissions by 2050, assunto durante la 41st Session of the ICAO Assembly. Tra le numerose possibilità di miglioramento dell’ATM system presentate durante l’evento, l’implementazione di reduced separation minima in tutte le fasi del volo, supportata dall’air traffic flow management, offre opportunità per significativi aumenti globali dell’efficienza nel breve-medio termine. Gli incontri bilaterali hanno offerto ulteriori opportunità per portare avanti queste priorità. A margine dell’evento e in vista dell’imminente Third Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3) alla fine di questo mese, che discuterà un quadro globale e una visione per un’energia più pulita, la CAAS ha organizzato una tavola rotonda sulla sostenibilità dell’aviazione, per discutere di come il settore può aumentare il finanziamento e la produzione di energia più pulita per raggiungere l’obiettivo globale dell’ICAO di emissioni nette pari a zero entro il 2050. I relatori dei settori finanziario ed energetico a Singapore hanno condiviso le loro prospettive su come sostenere questa importante transizione. I risultati includevano la necessità di lavorare in modo collaborativo, con una pianificazione anticipata per consentire un’adeguata mobilitazione delle risorse, adottare approcci basati sulla scienza e creare una standardizzazione per facilitare i finanziamenti. Oltre ad ospitare questo evento, Singapore ha fornito ulteriore sostegno agli sforzi dell’ICAO volti a migliorare i propri servizi agli Stati in questi e altri settori. Durante la sua missione, il Secretary General era accompagnato dall’ICAO’s Air Navigation Director, Ms. Michele Merkle e dall’ICAO’s Regional Director for the Asia Pacific Region, Mr. Tao Ma.

MISSIONI COMPLESSE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ALLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA IL DRONE CONTEST DI LEONARDO – Far collaborare tra di loro droni e veicoli terrestri autonomi, grazie a soluzioni di localizzazione e navigazione basate su algoritmi di Intelligenza Artificiale, per compiere missioni complesse in assenza di guida umana o satellitare GPS. Questa la principale sfida del Drone Contest di Leonardo, svoltosi anche quest’anno a Torino. Ad aggiudicarsi la vittoria di questa seconda edizione, prima tappa di un ciclo di sfide che si concluderà nel 2025, il team della Scuola Superiore Sant’Anna. L’approccio collaborativo tra piattaforme costituisce l’elemento chiave di un sistema combinato nuovo in grado di migliorare significativamente la consapevolezza dello scenario in cui si opera, di accelerare il processo decisionale, riducendo i tempi d’intervento in caso d’emergenza, grazie a maggiore efficacia ed efficienza operativa. Si tratta di soluzioni che potranno trovare applicazioni in contesti complessi, quali ad esempio l’ispezione di aree soggette a disastri naturali, ma potranno servire anche per fare sopralluoghi in siti difficilmente accessibili con altri mezzi o da personale dei servizi di soccorso e per generiche attività di sorveglianza in zone a rischio. Il coinvolgimento delle competenze di Leonardo nel campo delle piattaforme (elicotteri e velivoli) testimonia altresì l’interesse di importare in un futuro prossimo parte delle logiche sviluppate in scenari sperimentali su scala più ampia. Oltre a promuovere lo sviluppo dell’IA applicata ai droni (aerei e terrestri), l’evento – ideato da Leonardo in collaborazione con sette atenei italiani – ha lo scopo di favorire la creazione di un sistema di esperti nazionali, capace di mettere assieme le capacità tecnologiche di grandi aziende, atenei, PMI, spin-off e start-up nazionali. A sfidarsi ieri nella sede piemontese di Leonardo, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Napoli Federico II e, nuovo ingresso, il Politecnico di Bari. Dietro al team vincitore, Si sono classificati il Politecnico di Torino e al terso posto l’Università di Roma Tor Vergata, che si è aggiudicata anche il Premio della Giuria. Con il Drone Contest, Leonardo sponsorizza in ciascuno dei sette atenei un contratto di ricerca per il triennio 2023-2025. Lanciato nel 2019, il primo Leonardo Drone Contest si è articolato negli anni su livelli di difficoltà crescenti e ha portato all’ingresso di studenti e delle loro attività di ricerca all’interno dell’azienda.

EMBRAER COMMERCIAL AVIATION NOMINA MARIE-LOUISE PHILIPPE VICE PRESIDENT SALES & MARKETING, HEAD OF REGION FOR EUROPE & CENTRAL ASIA – Embraer Commercial Aviation ha nominato Marie-Louise Philippe Vice President Sales & Marketing, and Head of Region for Europe and Central Asia. Philippe riporta a Martyn Holmes, Chief Commercial Officer, Embraer Commercial Aviation. Marie-Louise avrà sede ad Amsterdam, da dove supporterà anche la tabella di marcia per la sostenibilità di Embraer nella regione. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, Marie-Louise ha avuto una ricca carriera internazionale, avendo precedentemente sede in Francia, Singapore e Hong Kong. Philippe ha ricoperto ampi ruoli di leadership commerciale presso Airbus in procurement and customer affairs, e un forte record di vendite con clienti in Europa e Asia. Più recentemente Marie-Louise ha guidato con successo services and aircraft sales teams in South-East Asia, dove ha anche guidato fusioni e acquisizioni, progetti di cooperazione industriale e ha prestato servizio nel comitato direttivo di un centro di formazione. “Sono lieto di dare il benvenuto a Marie-Louise in Embraer, lei arriva con un track record e una reputazione eccezionali. L’Europa e l’Asia centrale sono una regione critica per Embraer, dove abbiamo una forte storia di partnership con alcune delle compagnie aeree di maggior successo al mondo. So che Marie-Louise avrà un enorme successo in questo ruolo e continuerà a far crescere il business e a supportare i nostri clienti”, ha affermato Martyn Holmes, CCO, Embraer Commercial Aviation. “Inoltre, l’impegno personale di Marie-Louise nel promuovere la sostenibilità nel settore dell’aviazione e nel promuovere la diversità e l’inclusione, è una componente chiave dei nostri valori di leadership in Embraer”. Philippe è il fondatore e presidente del Women in Aviation Chapter Singapore, che promuove e guida la diversità e l’inclusione nel settore aerospaziale. Marie-Louise, cittadina austriaca, è sposata e ha tre figli. Ha conseguito una laurea in Economia presso l’Università di Vienna, è un’appassionata sportiva e raccoglie fondi di beneficenza e recentemente ha gareggiato ai 2023 Women’s Ironman World Championships in Hawaii.

PRATT & WHITNEY E KOREAN AIR ANNUNCIANO LA PRIMA GTF INDUCTION – Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha annunciato oggi che Korean Air ha introdotto il suo primo motore Pratt & Whitney GTF™. Korean Air è entrata a far parte del GTF MRO network nel 2021 per fornire capacità complete di disassemblaggio, assemblaggio e test per il motore PW1100G-JM, che equipaggia gli aeromobili della famiglia Airbus A320neo. “Stiamo espandendo le nostre tecnologie e capacità MRO con le tecnologie motoristiche più avanzate di oggi, con l’introduzione del motore GTF”, ha affermato Jong Seok Yoo, Executive Vice President and Chief Safety & Operating Officer at Korean Air. “Con questo traguardo operativo, siamo pronti a supportare non solo gli operatori nella nostra regione, ma quelli di tutto il mondo”. Pratt & Whitney ha annunciato tre espansioni di strutture e quattro attivazioni di shop solo nel 2023. Dal 2019, le dimensioni del GTF MRO network sono più che raddoppiate. Korean Air è la quindicesima sede attiva e la settima nella regione Asia-Pacifico per la revisione del motore PW1100G-JM, insieme a Eagle Services Asia (ESA) a Singapore, IHI e MHI in Giappone, MTU Maintenance Zhuhai e Ameco in Cina e la Taipei-based China Airlines. Entro il 2025, la società prevede di avere 19 GTF MRO shops attivi. “Pratt & Whitney rimane fermo nel suo impegno a collaborare con fornitori di servizi MRO leader del settore a livello globale per aumentare la GTF MRO capacity”, afferma Marc Meredith, vice president of aftermarket for GTF engines at Pratt & Whitney. “Korean Air apporta alla rete più di 40 anni di esperienza nella manutenzione avanzata e siamo fiduciosi che forniranno il livello di servizio che ci aspettiamo”. Korean Air e Pratt & Whitney iniziarono la loro collaborazione più di 60 anni fa, quando la compagnia operava aerei 707 con motori JT3D. Oggi la compagnia aerea opera diversi aeromobili con motore GTF, tra cui otto A321neo, con altri 42 in ordine, oltre a dieci A220-300. Il Korean Air engine maintenance center è entrato in funzione nel 1972 e, sulla base delle sue capacità di revisione ed esperienza su vari modelli di motori, inclusa la serie PW4000, ha fornito con successo servizi di manutenzione non solo per i propri motori ma anche per motori di terze parti. Con l’introduzione del motore GTF, Korean Air prevede di consolidare ulteriormente la propria posizione come MRO attraverso una più forte collaborazione con Pratt & Whitney.