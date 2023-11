Dassault Aviation al Dubai Airshow

Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation è particolarmente onorata di prendere parte al Dubai Airshow, dal 13 al 17 novembre, nell’anno che celebra il 50° anniversario della partnership della nostra azienda con gli Emirati Arabi Uniti.

Dal 1973 e dal Mirage 5, Dassault Aviation è partner delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti, che attualmente operano una flotta di Mirage 2000-9 e hanno ordinato 80 Rafale nel dicembre 2021.

La nostra mostra statica presenta un Rafale C combat aircraft e un Rafale F4 simulator. Il Rafale prenderà parte ogni giorno al flying display, presentato dalla French Air and Space Force, che opera un distaccamento Rafale schierato nella base di Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti.

Nel parco statico saranno esposti anche un Falcon 2000LXS business aircraft e un full-scale model della Falcon 10X cabin”.

“Il Falcon 2000LXS, con un’autonomia di 4.000 miglia nautiche (7.400 km), è l’aereo bimotore più efficiente e versatile della sua categoria. Dopo essersi evoluto con successo in sei diverse versioni, oggi l’aereo conta quasi 700 consegne da quando è stato lanciato.

Il Falcon 10X, presentato nel 2021, offrirà un’autonomia di 7.500 miglia nautiche (13.890 km), consentendogli di volare senza scalo dal Golfo verso qualsiasi destinazione in Asia, Australia/Nuova Zelanda o costa occidentale degli Stati Uniti. La sua cabina sarà ancora più spaziosa di quella di alcuni nuovi regional jets.

Molti aerei Falcon operano in Medio Oriente, dove l’affidabilità, il comfort e la flessibilità dei nostri business aircraft sono molto apprezzati. Dubai è uno dei punti chiave del Falcon support network. Un nuovo maintenance center, operato dalla nostra sussidiaria ExecuJet MRO Services, è stato inaugurato la scorsa estate presso il nuovo Al Maktoum Airport (DWC), in sostituzione delle precedenti strutture situate presso Dubai International Airport (DXB)“, conclude Dassault Aviation.

Dassault Aviation stabilisce un nuovo MRO a Catarina Executive Airport

Dassault Aviation aprirà un nuovo company owned service center presso il Catarina International Executive Airport di San Paolo, recentemente inaugurato. Il centro sostituirà l’attuale struttura di Dassault a Sorocaba.

La struttura, che sarà inaugurata all’inizio del 2024, offrirà quasi 3.600 metri quadrati e ospiterà fino a cinque aerei Falcon alla volta. Sarà abbastanza grande da ospitare il nuovo Falcon 10X a lungo raggio, attualmente in fase di sviluppo.

Dassault Falcon Jet Catarina sarà in grado di eseguire line maintenance fino a ‘B’ level checks per Brazilian-registered Falcon della Falcon 7X e Falcon 2000 family, nonchè una Pre-Purchase Evaluation (PPE) per i clienti che considerano l’acquisto di un pre-owned Falcon.

La nuova struttura avrà la certificazione di stazione di riparazione rilasciata dall’Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) brasiliana, dalla FAA e dall’EASA, nonché dalle autorità di aeronavigabilità di Argentina, Bermuda e Uruguay. Sarà autorizzata a eseguire line maintenance e le ispezioni più importanti sui modelli delle serie Falcon 50, 900 e 2000, nonché sui Falcon 7X e 8X.

Oltre alle ispezioni e all’assistenza dell’airframe, la struttura sarà qualificata per fornire engine line maintenance di CFE-738; Honeywell TFE731; Pratt & Whitney Canada PW307A, PW307D e PW308C.

La sede continuerà a supportare un “Go Team” AOG, addestrato a fornire una risposta mobile rapida direttamente a qualsiasi posizione di aereo in Sud America, insieme alle parti e agli strumenti necessari per riportare in volo un Falcon con un ritardo minimo.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)