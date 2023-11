United si candida a diventare la prima compagnia aerea statunitense a volare senza scalo tra Houston e Tokyo-Haneda

United Airlines ha annunciato oggi di aver presentato una richiesta al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) per voli giornalieri diretti tra il Bush Intercontinental Airport di Houston e Tokyo Haneda Airport. Se approvato, United diventerà il primo vettore statunitense a effettuare un servizio diretto tra Houston e Haneda. “Questa nuova rotta andrà a vantaggio della popolazione in rapida crescita della regione di Houston, di oltre 240 aziende affiliate al Giappone, nonché dei consumatori che vivono nelle comunità del sud degli Stati Uniti.

I voli collegheranno 64 comunità negli Stati Uniti meridionali ad Haneda e rappresenteranno circa 575.000 prenotazioni annuali per Tokyo, ovvero il 21% di tutta la U.S. mainland – Tokyo demand. Mentre Houston ha un solo volo per Haneda (operato da una compagnia straniera), New York/Newark ne ha cinque, Los Angeles ne ha sette, Chicago ne ha tre e Washington, D.C. e Dallas/Fort Worth ne hanno due ciascuna. Questa nuova rotta garantirà una maggiore parità tra i principali mercati, fornendo allo stesso tempo i posti necessari e flessibilità di viaggio sia ai viaggiatori d’affari che ai turisti”, afferma United.

“Grazie alla sua popolazione in costante crescita e ai settori in forte espansione dell’energia e dell’innovazione, l’area di Houston si è trasformata in un hub fondamentale sia per i viaggi d’affari che di piacere”, ha affermato Patrick Quayle, Senior Vice President, Global Network Planning and Alliances at United Airlines. “Se assegnato dal DOT, questo nuovo servizio migliorerà le opzioni di viaggio verso Tokyo Haneda per i consumatori di tutti gli Stati Uniti meridionali e rafforzerà la partnership economica tra il Giappone e oltre 240 aziende affiliate nell’area metropolitana di Houston”.

“Operando la rete di rotte più completa al mondo tra tutte le compagnie aeree statunitensi, United ha lavorato diligentemente per sviluppare un Japanese network per promuovere la concorrenza e fornire opzioni di servizio convenienti e coerenti per i viaggiatori statunitensi. Il servizio verso Tokyo di United copre attualmente tutti i sette hub statunitensi della compagnia aerea e include più voli per ciascuno degli aeroporti di Haneda e Narita.

United è la più grande compagnia aerea a Houston, con oltre 14.000 dipendenti e più di 400 partenze giornaliere, comprese oltre 70 partenze giornaliere internazionali”, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)