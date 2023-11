IATA: la domanda a settembre fornisce una solida conclusione al terzo trimestre

IATA ha annunciato che a settembre è proseguito il forte trend del traffico passeggeri post-pandemia.

Il traffico totale a settembre 2023 (misurato in revenue passenger kilometers o RPK) è aumentato del 30,1% rispetto a settembre 2022. A livello globale, il traffico è ora al 97,3% dei livelli pre-COVID.

Il traffico domestico ha raggiunto un nuovo massimo per il mese di settembre, poiché è aumentato del 28,3% rispetto a settembre 2022 e ha superato del 5,0% il livello di settembre 2019.

Il traffico internazionale è aumentato del 31,2% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Tutti i mercati hanno registrato guadagni percentuali a due cifre anno su anno. Gli RPK internazionali hanno raggiunto il 93,1% dei livelli di settembre 2019.

“Il terzo trimestre 2023 si è concluso in modo positivo, con una domanda record di passeggeri domestici per il mese di settembre e un traffico internazionale continuo e forte”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del traffico del 92,6% a settembre 2023 rispetto a settembre 2022, continuando a guidare le regioni in termini di miglioramento annuale. La capacità è aumentata dell’82,1% e il load factor è aumentato di 4,5 punti percentuali, all’82,5%.

Il traffico di settembre dei vettori europei è aumentato del 15,7% rispetto a settembre 2022. La capacità è aumentata del 14,9% e il load factor è aumentato di 0,6 punti percentuali, all’85,5%.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del traffico a settembre del 26,6% rispetto a un anno fa. La capacità è aumentata del 23,7% e il load factor è salito di 1,9 punti percentuali, all’81,8%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico del 18,9% nel settembre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. La capacità è aumentata del 18,0% e il load factor è migliorato di 0,6 punti percentuali, all’85,6%.

Il traffico delle compagnie aeree dell’America Latina è aumentato del 26,8% rispetto allo stesso mese del 2022. La capacità a settembre è aumentata del 24,7% e il load factor è aumentato di 1,4 punti percentuali, all’85,8%.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento del traffico del 28,1% a settembre 2023 rispetto a un anno fa. La capacità è aumentata del 29,9% e il load factor è sceso di 1,0 punti percentuali, al 72,6%.

“Con l’avvicinarsi della fine del 2023, possiamo guardare indietro a un anno di forte ripresa della domanda, in cui i passeggeri hanno sfruttato appieno la loro libertà di viaggiare. Ci sono tutte le ragioni per credere che questo slancio potrà essere mantenuto nel nuovo anno, nonostante le incertezze economiche e politiche in alcune parti del mondo. Ma è necessario che l’intera catena del valore sia pronta. I problemi della supply chain nel settore della produzione aeronautica sono inaccettabili. Hanno frenato la ripresa e occorre trovare soluzioni. Lo stesso vale per i fornitori di infrastrutture, in particolare per gli air navigation service providers. Guasti alle attrezzature, carenza di personale e disordini sindacali hanno reso impossibile offrire l’esperienza di volo che i nostri clienti si aspettano. Un 2024 di successo richiede che l’intera catena del valore sia pienamente preparata a gestire la domanda che sta arrivando”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)