American Airlines svela nuove rotte internazionali per il 2024

American Airlines informa: “American Airlines continua a costruire una rete senza eguali con un numero maggiore di operazioni internazionali nel 2024. Preparati a esplorare antiche rovine con il nuovo servizio per Tulum, Messico (TQO), che verrà lanciato la prossima primavera. Separatamente, American ha presentato una richiesta al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) per diventare l’unica compagnia aerea statunitense a volare senza scalo tra il New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e Tokyo Haneda Airport (HND)“.

“American continua a potenziare la nostra rete globale completa con più collegamenti diretti verso le destinazioni che i nostri clienti desiderano visitare”, ha affermato Brian Znotins, American’s Senior Vice President of Network and Schedule Planning. “Con più voli per Tulum dagli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, American offrirà una comoda connettività a livello nazionale per questo famoso gioiello delle vacanze sulla Riviera Maya”.

“American ha presentato una richiesta al DOT per offrire un servizio diurno tra JFK e HND. In attesa di approvazione, il nuovo servizio di American sarà operativo tutto l’anno con una frequenza giornaliera. Il nuovo volo integrerà le frequenze esistenti operate dal partner di American, Japan Airlines, fornendo orari di arrivo e partenza più convenienti a New York City e collegamenti ottimali attraverso il Giappone e l’Asia con uno scalo a Tokyo. La richiesta di American è l’unico servizio di accrescimento tra gli Stati Uniti e il Giappone proposto da una compagnia aerea statunitense”, prosegue American Airlines.

“American è impaziente di presentare la nostra candidatura competitiva per fornire un servizio nuovo e migliorato al comodo aeroporto Haneda di Tokyo”, ha affermato Molly Wilkinson, American’s Vice President of Regulatory and International Government Affairs. “Questo sarà l’unico servizio diretto da JFK a Tokyo operato da una compagnia aerea statunitense. Unendosi ai voli esistenti di American da Dallas-Fort Worth e Los Angeles, il servizio da JFK a Tokyo aggiunge un gateway della costa orientale per i voli su Haneda, offrendo allo stesso tempo alla più grande area metropolitana degli Stati Uniti più opzioni per viaggiare verso uno dei centri commerciali più importanti del mondo”

“A partire dal 28 marzo, American offrirà quattro voli giornalieri diretti per TQO. Con collegamenti unici da oltre 200 destinazioni, American offrirà una connettività nazionale senza precedenti verso la Riviera Maya. I nuovi voli per Tulum si aggiungono al servizio invernale di American per la vicina Cancun (CUN), dove la compagnia aerea opera fino a 40 partenze nei giorni di punta verso 18 destinazioni degli Stati Uniti.

I voli di American per Tulum opereranno su aerei Boeing 737, offrendo Wi-Fi ad alta velocità, un’ampia selezione di intrattenimento in streaming e alimentazione elettrica a bordo per tutti i clienti.

La prossima estate American espanderà il suo servizio in Messico, Caraibi e America Latina. Con più di 90 destinazioni tra cui scegliere, American offre il maggior numero di opzioni non-stop per i clienti che desiderano trovare nuove avventure la prossima estate. A partire dal 5 giugno 2024, American aumenterà il servizio su diverse rotte in tutta la regione”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)