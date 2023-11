Air France-KLM conferma la sua cooperazione con DG Fuels investendo nella loro SAF production facility negli Stati Uniti

Air France-KLM Group è pienamente impegnato a ridurre la propria impronta di carbonio e mira a essere un pioniere nell’aviazione sostenibile. Nel 2022 il Gruppo è stato il maggiore utilizzatore mondiale di SAF, rappresentando il 17% della produzione totale mondiale. In confronto, il Gruppo rappresenta solo il 3% del consumo mondiale di cherosene convenzionale.

Nell’ottobre 2022 Air France-KLM ha annunciato un offtake agreement per 600.000 tonnellate di SAF da DG Fuels, da consegnare tra il 2027 e il 2036.

Oggi il Gruppo annuncia un passo avanti nella sua cooperazione con DG Fuels, con Air France che investe 4,7 milioni di dollari nel produttore di SAF. Questo investimento, il primo per Air France-KLM, rappresenta uno sviluppo chiave nel rafforzamento della partnership tra Air France-KLM Group e DG Fuels. Sosterrà il completamento del lavoro di sviluppo necessario per raggiungere la Final Investment Decision (FID) sul DG Fuels first sustainable aviation fuel plant, che sarà situato in Louisiana. Questo investimento conferma l’ambizione del Gruppo di partecipare al finanziamento di studi di progetto che consentano lo sviluppo delle capacità produttive di SAF a livello mondiale, con l’obiettivo di creare gradualmente una rete diversificata in grado di soddisfare la domanda mondiale.

Oltre a questo investimento, Air France-KLM ha acquisito una nuova opzione per acquistare fino a 75.000 tonnellate di SAF all’anno da DG Fuels, con consegne previste a partire dal 2029.

Pienamente impegnato nella riduzione del proprio impatto ambientale, Air France-KLM Group mira a ridurre le proprie emissioni di CO2 per passeggero/km del 30% entro il 2030 rispetto al 2019. Il suo percorso di decarbonizzazione prevede l’inclusione di un minimo del 10% di SAF entro il 2030, insieme al rinnovamento della flotta e all’eco-pilotaggio.

“Air France-KLM accoglie con favore questa collaborazione ampliata con DG Fuels. Sostenere l’incremento della tecnologia avanzata di trasformazione dei carburanti per l’aviazione è un passo cruciale per la crescita del settore dei SAF. Questa è la prima volta che Air France-KLM effettua un investimento finanziario in un produttore di SAF e non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra partnership a lungo termine con DG Fuels”, ha affermato Constance Thio, EVP Human Resources and Sustainability, Air France-KLM.

“Siamo molto lieti di ampliare la nostra relazione strategica con Air France-KLM. Questa espansione delle nostre relazioni esistenti è molto importante sia per DG Fuels che per l’industria aeronautica, poiché creiamo slancio per implementare con successo la nostra prima SAF facility e per realizzare successivamente importanti piani di espansione. Non vediamo l’ora di lavorare con Air France-KLM mentre implementiamo la nostra tecnologia SAF in ulteriori località negli Stati Uniti, in Europa e in Asia”, ha affermato Christopher Chaput, President & CFO of DG Fuels.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)