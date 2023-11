News Brevi – 11.11.2023

AEROPORTO DI TRAPANI: TRE LE TRATTE INTERESSATE DAL PROVVEDIMENTO CONTRO IL CARO VOLI – L’Aeroporto di Trapani informa: “Sono tre le tratte che partono dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi interessate dal provvedimento contro il caro voli, presentato oggi dal vertice della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, che beneficiano dello sconto del 25% per tutti i residenti in Sicilia. Si tratta di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio. A questa agevolazione si aggiungerà un ulteriore taglio del 25% per gli studenti e le fasce economicamente deboli. Gli sconti – secondo quanto annunciato in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans di Palermo – potranno giungere fino a un massimo di 150 euro a passeggero”. “Apprendiamo con soddisfazione dell’importante agevolazione sui biglietti aerei e manifestiamo il nostro apprezzamento per il provvedimento appena emanato dal governo regionale e dall’assessorato alle Infrastrutture che, certamente, contribuirà in maniera significativa alla mobilità dei cittadini siciliani, verso epicentri fondamentali di interessi economici, sanitari ed istruzione. Sarà prezioso soprattutto nei periodi di alta stagione che vedono schizzare i prezzi in maniera esponenziale”, ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra.

AIR DOLOMITI SCEGLIE PROFESSIONE VOLARE – UN ALTRO SUCCESSO INTERNAZIONALE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE PILOTI CON SEDE ALL’AEROPORTO DI FORLÌ – È di queste ultime settimane l’annuncio della sottoscrizione del Memorandum d’intesa fra la compagnia aerea AIR DOLOMITI (Lufthansa Group) e Professione Volare con sede all’Aeroporto di Forlì. Martedì 7 novembre i responsabili del Recruiting di Air Dolomiti hanno spiegato ai ragazzi del corso ATPL le modalità di accesso al percorso di selezione della compagnia che potrà avvenire già durante le fasi di addestramento. Professione Volare, fondata nel 1994 dal Comandante Cesare Montefiori, Colonnello in pensione dell’Aeronautica Militare con alle spalle anni di esperienza come istruttore di volo ed ex Comandante della flotta aerea del Gruppo Ferruzzi, svolgerà corsi ad hoc per gli allievi che saranno poi assunti dal vettore e sottoposti all’abilitazione in compagnia e successivamente destinati agli aeromobili già in flotta. Il primo corso, iniziato a ottobre 2023 (il secondo a maggio 2024) avrà una durata di circa 18-20 mesi. A Professione Volare – 9 gli aerei di cui dispone la scuola – gli allievi acquisiranno la formazione utile a diventare piloti dell’aviazione commerciale attraverso un iter che prevede lezioni teoriche e pratiche con docenti ed istruttori di volo certificati EASA. Doveroso rammentare come molti ex allievi di Professione Volare siano oggi piloti e comandanti di prestigiose compagnie aeree nazionali e internazionali. Air Dolomiti inizia a volare nel 1991 ed oggi è una compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa che opera dai principali aeroporti italiani verso la Germania, con una flotta di Embraer 195 e circa 1000 voli settimanali verso gli HUB di Monaco di Baviera e Francoforte.

AEROPORTO DI VITERBO: NUOVO MODELLO DI REGIONAL AIRPORT – Infrastrutture sostenibili, resilienza energetica, trasporto green: queste le caratteriste principali che avrà l’aeroporto di Viterbo quale nuovo modello di Regional Airport. Il progetto è stato presentato ieri presso lo scalo di Viterbo dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma, alla presenza del Viceministro Infrastrutture Trasporti on. Galeazzo Bignami, del Presidente VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, on. Mauro Rotelli e con la partecipazione di Istituzioni, autorità locali e stampa. “Il futuro del comparto va verso nuovi scenari – ha commentato il Presidente Di Palma – basati su innovazione tecnologica, riconciliazione tra trasporto aereo e ambiente, sostenibilità e intermodalità. L’obiettivo è creare un network di aviazione generale per connettere le città con l’intermodalità aria – aria”. L’Enac, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Aeroporti – PNA e sotto l’egida del MIT sta avviando interventi di riqualificazione delle infrastrutture di volo su aeroporti come Viterbo e Roma Urbe, per realizzare un nuovo modello di Regional Airport, rendere più funzionali le strutture e migliorare gli standard di qualità per operatori e utilizzatori. L’ing. Marco Trombetti, Direttore Standardizzazione Attività Infrastrutturali, Territoriali e Operatività Enac nel presentare il progetto ha evidenziato: “La realizzazione di Regional Airport è volta a favorire lo sviluppo di scali di aviazione generale, legando queste strutture al territorio di appartenenza e creando un sistema di servizi sostenibile, multi-dominio e multimodale in grado di soddisfare i bisogni dei territori, migliorare la loro accessibilità sfruttando la dimensione aerea”.

AMERICAN AIRLINES PROSEGUE IL SUO IMPEGNO PER I VETERANI – American Airlines informa: “American Airlines è orgogliosa di onorare coloro che prestano servizio e hanno prestato servizio nelle forze armate degli Stati Uniti. Attraverso il suo programma di iniziative militari e per i veterani, la compagnia aerea supporta i membri del servizio e le loro famiglie tutto l’anno contribuendo a organizzazioni no-profit e utilizzando la sua flotta di aerei per missioni speciali. In riconoscimento del Veterans Day, American ha ospitato numerosi eventi recenti per rafforzare il proprio impegno per i veterani. Nel 14° evento annuale Salute to the Troops, questo fine settimana del Veterans Day, American porterà più di 80 membri del servizio da Washington, DC a Las Vegas per godersi una vacanza completamente pagata in collaborazione con USO e MGM Resorts. Circa 9.000 membri del team American sono veterani o attualmente prestano servizio nell’esercito”.

ICAO E IAEA RAFFORZANO LA LORO COOPERAZIONE SUL TRASPORTO DI MATERIALI RADIOATTIVI PER VIA AEREA – L’ICAO e l’International Atomic Energy Agency (IAEA) hanno concordato di rafforzare la loro cooperazione sul trasporto di materiali radioattivi per via aerea, in particolare per migliorare l’efficienza e la velocità di queste spedizioni che sono vitali per la cura del cancro e altri usi medici in tutto il mondo. In una dichiarazione congiunta, l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar e l’IAEA Director General Rafael Mariano Grossi hanno sottolineato che l’accordo “evidenzia anche l’importanza del rispetto degli standard di sicurezza dell’AIEA per l’uso sicuro dei materiali radioattivi e degli standard ICAO per global civil aviation safety and security”. L’accordo si basa sulla cooperazione tra i due organismi delle Nazioni Unite su questioni di interesse comune iniziata nel 1960. La nuclear medicine, che si basa sull’accesso ai radiofarmaci per una varietà di usi diagnostici e terapie specifiche, è il fondamento delle nuclear applications in health care. Il trasporto dei radiofarmaci dal produttore agli ospedali e alle cliniche mediche dipende da un trasporto veloce e affidabile, anche per via aerea, poiché sono estremamente urgenti. Oltre 10.000 ospedali in tutto il mondo utilizzano i radioisotopi in medicina, principalmente per la diagnosi. “Il ruolo dell’AIEA nel garantire il trasporto sicuro di materiale radioattivo per via aerea è essenziale nel trasporto di radiofarmaci di breve durata e di altri materiali radioattivi cruciali”, ha osservato l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar. “L’ICAO accoglie con favore il rafforzamento della nostra collaborazione in questo settore di vitale importanza e di reciproco interesse”. Rafael Mariano Grossi, irector General of the IAEA, ha dichiarato: “È molto importante che il lavoro intrapreso dall’AIEA e dall’ICAO per sviluppare e rafforzare l’attuazione degli standard internazionali sia complementare. L’AIEA apprezza molto il contributo di lunga data dell’ICAO allo sviluppo e alla revisione degli standard di sicurezza dell’AIEA. Possiamo lavorare ancora più strettamente insieme in altri settori di interesse comune, come la riduzione dei rifiuti e dei ritardi nella spedizione di materiale radioattivo per via aerea”. L’accordo comprende lo sviluppo e la revisione dei pertinenti standard di sicurezza dell’AIEA e l’armonizzazione delle migliori pratiche a livello globale, con la collaborazione dell’AIEA e dell’ICAO per raccogliere e analizzare le informazioni associate. È inoltre prevista la sensibilizzazione delle parti interessate attraverso l’istruzione, la formazione e la sensibilizzazione, anche in merito alla preparazione alle emergenze. Un ulteriore obiettivo dell’accordo è la ricerca sulle radiazioni e lo scambio di informazioni sulla radioprotezione nell’aviazione civile, in particolare per quanto riguarda l’esposizione alle radiazioni cosmiche degli equipaggi di volo.

KLM: FINALIZZATO IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEL PERSONALE DI BORDO – KLM informa: “I membri di FNV Cabine e VNC hanno approvato il risultato delle trattative per un nuovo contratto collettivo di lavoro per il personale di bordo. KLM è lieta che i nuovi contratti collettivi di lavoro per i piloti e l’equipaggio di cabina siano stati conclusi dopo un intenso periodo di trattative. Il risultato della negoziazione per il personale di terra è stato approvato a larga maggioranza da 4 dei 5 sindacati affiliati. Il processo di consultazione dei membri del quinto sindacato durerà formalmente fino al 15 novembre. Anche noi attendiamo con fiducia questo risultato. I contratti collettivi di lavoro hanno una durata dal 2 marzo 2023 al 28 febbraio 2025 e costituiscono una solida base su cui possiamo continuare a costruire un futuro sano per KLM e il settore dell’aviazione. Lo facciamo lavorando insieme per fornire ogni giorno un prodotto sicuro, affidabile e di alta qualità ai nostri clienti”.