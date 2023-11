Rolls-Royce firma un accordo per fornire servizi di manutenzione alla flotta Airbus A330-300 con motori Trent 700 di Amazon Global Air

Rolls-Royce annuncia di aver firmato un TotalCare service agreement con Amazon Global Air per fornire servizi di manutenzione alla sua flotta di dieci Airbus A330-300P2F (Passenger to Freighter) motorizzati Trent 700, che sarà operata dal suo vettore partner.

“TotalCare è progettato per fornire prevedibilità e certezza operativa ai clienti trasferendo il tempo in volo e il rischio dei costi di manutenzione a Rolls-Royce. Questa offerta di servizi premium leader del settore è supportata dai dati forniti attraverso il sistema avanzato di monitoraggio dello stato del motore Rolls-Royce, che aiuta a fornire ai clienti una maggiore disponibilità operativa, affidabilità ed efficienza.

Il popolare programma di conversione dell’A330 è iniziato nel 2017 e sta accelerando man mano che diventano disponibili sia capacità che materie prime adeguate. Dal 2017 sono stati convertiti 28 A330, l’85% dei quali erano aerei equipaggiati con motori Trent 700.

Ciò supporta un pilastro chiave della strategia commerciale di Rolls-Royce, che si concentra sul mantenimento di questi motori affidabili e collaudati in servizio per molti anni a venire”, afferma Rolls-Royce.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo lieti di firmare questo accordo di servizio a lungo termine con Amazon Global Air per il loro aereo Airbus A330-300P2F motorizzato Trent 700. Il Trent 700 è il leader di mercato per l’Airbus A330 e siamo lieti di vedere che questi aerei vengono riconvertiti come freight carriers. Non vediamo l’ora di fornire un servizio TotalCare che massimizzi le prestazioni della flotta Amazon Global Air”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Rolls-Royce nella famiglia Amazon Global Air”, ha affermato Philippe Karam, Director, Amazon Air, Global Fleet and Aviation Sourcing. “L’esperienza e la permanenza di Rolls-Royce nel settore ne fanno un partner eccellente, che ci consente di concentrarci sull’eccellenza operativa da offrire ai nostri clienti”.

“Il Trent 700 è il leader di mercato dell’A330 e la migliore opzione per le conversioni cargo dell’A330 perché:

Con una quota di mercato del 65% sull’A330, esiste una maggiore scelta di materie prime, il che significa che gli operatori trovano più facile identificare gli aeromobili che soddisfano le loro esigenze e costruire una flotta comune.

Il Trent 700 offre la massima spinta disponibile (72.000 libbre) tra i motori concorrenti dell’aereo, il che si traduce in maggiori entrate attraverso payload più elevati o una maggiore autonomia.

Il Trent 700 ha il più alto time on wing e la migliore affidabilità.

Rolls-Royce offre una scelta di servizi di supporto e manutenzione per soddisfare le esigenze di tutti gli operatori cargo”, conclude Rolls-Royce.

Rolls-Royce CorporateCare Enhanced

Un fixed-cost maintenance management plan che si occupa non solo del motore, ma anche della nacelle e di tutte le spese di manodopera, e che quasi sempre si ripaga da solo aumentando la disponibilità, la vendibilità e i valori residui dell’aereo.

Questa è la promessa di Rolls-Royce CorporateCare Enhanced, l’ultima versione del programma di assistenza post-vendita leader del settore. Lanciato nel 2019, Enhanced ora copre più della metà dei 2.500 aeromobili con contratti CorporateCare ed è diventata l’offerta predefinita per i clienti dei business jet.

Rolls-Royce ha investito molto nella rete di assistenza e nelle risorse necessarie per fornire questo livello di supporto. “Il programma copre erosione, corrosione, manodopera, risoluzione dei problemi, mobile repair e altro ancora”, afferma Andy Robinson, senior vice-president services and customer support at Rolls-Royce. “E nei programmi in cui siamo responsabili della nacelle – Pearl 15, Pearl 700, BR710 e BR725 – anche questa è coperta, compreso l’invertitore di spinta e tutte le parti associate”.

Mentre il pacchetto CorporateCare standard comprende riparazioni del motore e manodopera limitata, Enhanced va ben oltre. “A meno che il danno non sia correlato al FOD, non dovresti mai ricevere un’altra fattura”, afferma Robinson.

Ci sono altri vantaggi. I motori Pearl – che alimentano i Bombardier Global 5500 e Global 6500, nonché i prossimi Gulfstream G700 e G800 e Dassault Falcon 10X – sono dotati di un’unità di monitoraggio dello stato delle vibrazioni del motore che produce decine di migliaia di parametri di dati sulle prestazioni ogni ora.

I clienti CorporateCare Enhanced ricevono automaticamente un servizio di monitoraggio che, con l’aiuto di algoritmi, analizza in remoto le condizioni di un motore ogni volta che atterra, individuando potenziali guasti molto prima che si verifichino e spingendo i team di assistenza a consigliare un’ispezione.

Ciò consente agli operatori di risparmiare tempo, denaro e problemi poiché evitano eventi di manutenzione non programmati. “È il massimo in termini di manutenzione predittiva”, afferma Robinson. “Puoi potenzialmente arrivare al punto in cui non avrai mai un AOG”.

“I clienti CorporateCare beneficiano già di un valore residuo e di un vantaggio in termini di liquidità, ma con Enhanced questo migliora notevolmente”, osserva Robinson.

Naturalmente, il lancio di un programma di sostegno così ampio sarebbe impossibile senza un’infrastruttura di servizi internazionali, in continua crescita. “Abbiamo la rete di assistenza più grande e potente al mondo a sostegno di tutto ciò”, afferma. “Possiamo riportare le persone in volo più velocemente di chiunque altro”.

Oggi, questo comprende 85 authorized service centers, 80 tecnici e 10 part stores con 180 motori di ricambio pronti per essere installati se necessario, tutti strategicamente posizionati in tutto il mondo. Ci sono anche quattro Pearl 700 in standby, pronti per l’imminente entrata in servizio del G700. “Si tratta di un investimento enorme da parte nostra”, afferma Robinson.

L’espansione è stata stimolata dal fatto che i motori Rolls-Royce sono stati scelti per equipaggiare molti dei business jet a lungo raggio, come il Falcon 10X, G800 e Global 6500, progettati per trasportare i passeggeri nel massimo comfort su vasti continenti e oceani.

“Da una flotta concentrata negli Stati Uniti e in Europa, ora abbiamo clienti in tutto il mondo. Dobbiamo offrire le stesse capacità ovunque”, afferma Robinson. “Oggi non sono molti i posti che i nostri clienti non possono raggiungere e noi siamo sempre vicini”.

L’‘Averted Missed Trip’ rate di Rolls-Royce, una misura chiave in questo settore di mercato, ha raggiunto un livello leader del settore pari al 99%. I clienti CorporateCare e CorporateCare Enhanced beneficiano di questa rete godendo di tempi di risposta più rapidi e tempi di manutenzione ridotti.

Sebbene la velocità di adozione di CorporateCare Enhanced abbia superato gli obiettivi iniziali di Rolls-Royce (più di 1.250 aeromobili sono ora coperti e continuano ad aumentare), l’azienda è ancora desiderosa di spargere la voce sul programma. “Il nostro obiettivo è far sì che tutti i nostri clienti usufruiscano di CorporateCare Enhanced”, afferma Robinson. “Una volta che vedono i benefici, si convincono”.

Trasformare Rolls-Royce per il futuro

“In un momento di significativa instabilità economica e geopolitica, di sconvolgimento tecnologico e cambiamento climatico, continuare a tenere il passo e adattarsi non è mai stato così impegnativo.

In Rolls-Royce sappiamo che ciò richiederà qualcosa di più che piccoli cambiamenti incrementali. Ci richiederà di trasformare la nostra attività e il modo in cui lavoriamo. Quest’anno abbiamo lanciato un audace programma di trasformazione pluriennale. Un approccio che va oltre le soluzioni a breve termine o i miglioramenti una tantum per offrire una rifocalizzazione profondamente radicata su tutto ciò che facciamo e su come lo facciamo.

Stiamo concentrando la nostra attenzione sulle nostre attività, dando priorità a ciò che è al centro della nostra attività e migliorando radicalmente dove possibile. Per fare ciò, stiamo dando la possibilità ai nostri dipendenti di lavorare con più agilità, maggiore efficienza e un maggiore impegno per la sicurezza e la qualità dei nostri prodotti. Stiamo migliorando la redditività, investendo in modo più oculato e creando risparmi sui costi in ogni occasione”, afferma Rolls-Royce.

“Tutto ciò sta consentendo una Rolls-Royce più forte, apportando cambiamenti sostenibili che ridurranno significativamente il nostro capitale circolante e miglioreranno le nostre prestazioni.

Sebbene i nostri piani siano ambiziosi, la nostra lunga tradizione di problem-solving e ingegno ci fa sì che siamo ben posizionati per realizzare il cambiamento di cui abbiamo bisogno. In occasione dei nostri risultati semestrali, Tufan Erginbilgic, CEO di Rolls-Royce, ha confermato che siamo già sulla buona strada per diventare un’azienda più forte e più attraente, segnalando un miglioramento dei dati finanziari che ci aiuterà a compensare la catena di fornitura e le pressioni inflazionistiche che il settore sta affrontando.

Abbiamo già identificato opportunità per ridurre le nostre spese di progettazione di circa £250 milioni, nonché ulteriori risparmi sugli approvvigionamenti e un migliore controllo sul nostro inventario”, prosegue Rolls-Royce.

“Inoltre, lo stiamo facendo a ritmo sostenuto, notando un cambiamento radicale nella nostra mentalità aziendale che sta già producendo risultati migliori. Ma non possiamo fermarci qui. Il nostro obiettivo è mantenere il miglioramento continuo anno dopo anno. Attraverso questa trasformazione, diventeremo una Rolls-Royce più performante, più competitiva e più resiliente. Di conseguenza, saremo un partner migliore a lungo termine per i nostri stakeholder e un innovatore migliore per fornire le tecnologie e le competenze ingegneristiche necessarie per il nostro futuro”, conclude Rolls-Royce.

