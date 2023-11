Piper Aircraft consegna il primo Pilot 100i al Vero Beach Campus di Skyborne

Piper Aircraft annuncia la consegna del primo Pilot 100i alla Skyborne Airline Academy. Skyborne ha recentemente firmato un multiyear fleet agreement per undici nuovi velivoli Pilot 100i, basandosi sulla flotta esistente composta esclusivamente da Piper nel campus di Vero Beach, Florida.

“Il Pilot 100i ha lasciato il segno con successo nel flight training space da quando la produzione è iniziata più di tre anni fa ed è popolare tra le scuole di volo di tutte le dimensioni. Con una full Garmin suite of avionics, incluso GFC 500 digital autopilot, GNX 375 transponder, G5 standby display e G3X touch screen PFD/MEFD, il Pilot 100i è una piattaforma tecnicamente avanzata che ottimizza il venerabile PA-28-181 per il flight school market.

Skyborne è diventata popolare negli ultimi anni, attirando studenti nazionali e internazionali di talento nei loro programmi di formazione per piloti professionisti incentrati sulla carriera. All’inizio di quest’anno, la loro popolarità è aumentata con il lancio della “Propel Flight Academy by Delta”, una nuova partnership tra Skyborne e Delta Air Lines. Il programma fornisce un percorso definito verso una carriera presso Delta e include supporto finanziario e altre risorse affinché gli studenti possano sfruttare al meglio il loro addestramento.

Skyborne ha ottenuto questa designazione esclusiva da Delta grazie alla sua reputazione nel settore e alla posizione ideale della struttura. Sia Skyborne che Piper Aircraft hanno sede presso il Vero Beach Regional Airport, nominato il principale aeroporto di aviazione generale nello stato della Florida nel 2022 dal FDOT”, afferma Piper Aircraft.

“Attualmente, Skyborne opera una flotta esistente di oltre cinquanta Piper Warriors, Arrows e Seminole. Il loro ordine per il Pilot 100i li inserisce nella Piper Flight School Alliance, un’iniziativa unica nel suo genere progettata per evidenziare programmi di addestramento al volo d’élite che operano su una flotta Piper di nuova produzione. Le consegne dei Pilot 100i di Skyborne sono iniziate alla fine della scorsa settimana e continueranno per il resto del 2023 fino al 2025″, conclude Piper Aircraft.

“Piper Aircraft è orgogliosa di collaborare con Skyborne, i nostri vicini proprio lungo la taxiway dal quartier generale di Piper”, ha affermato Ron Gunnarson, Vice President of Sales, Marketing, and Customer Support. “Skyborne ha una storia impressionante nella formazione di piloti professionisti, utilizzando i prodotti della flotta Piper e ora, con l’aggiunta del Pilot 100i, non vediamo l’ora di continuare a sostenere questa eredità”.

“Siamo incredibilmente entusiasti di aggiungere 11 Piper Pilot 100i alla nostra flotta di 52 aerei Piper”, ha affermato Dan Peterson, Skyborne’s Managing Director. “Con questi nuovi Pilot 100i, saremo in grado di continuare a fornire un addestramento di livello mondiale ai nostri studenti. Il fatto che Piper sia nostro vicino e partner è stato estremamente vantaggioso per entrambi, poiché addestriamo la prossima generazione di piloti, e Piper continua a fornire velivoli di prima qualità”.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft)