SWISS offre al suo personale di cabina più salario, migliore pianificazione e più opzioni individuali nel nuovo CLA

Swiss International Air Lines (SWISS) ha concluso un nuovo collective labour agreement (CLA) con Kapers, il sindacato del personale di cabina. A seguito di intensi negoziati, entrambe le parti sono convinte di aver stretto un nuovo accordo che migliorerà sostanzialmente i termini e le condizioni di lavoro dei membri dell’equipaggio di cabina della compagnia.

“Questa è per me una priorità assoluta, poiché siamo molto entusiasti di concludere un accordo per il nostro futuro comune anche con il nostro più grande gruppo di personale”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Sono quindi lieto che ora disponiamo di un contratto collettivo di lavoro che rappresenta un vero investimento nel nostro equipaggio di cabina e offre un valore aggiunto tangibile per tutti i soggetti coinvolti”.

Nei prossimi cinque anni SWISS investirà circa 200 milioni di franchi nel nuovo CLA. “Il nuovo accordo non si limita ad aumentare gli stipendi dei nostri oltre 3.500 membri dell’equipaggio di cabina”, continua Vranckx. “Risponde alle loro esigenze individuali meglio di prima e, così facendo, aiuta a migliorare la qualità della vita”.

Secondo il nuovo CLA, tutti i membri dell’equipaggio di cabina di SWISS vedranno aumentare il loro stipendio base mensile a tempo pieno di 400 franchi. Il nuovo accordo comprende anche un adeguamento salariale basato sull’inflazione del 2%, entrato in vigore già dal 1° gennaio 2023. Il nuovo remuneration package offre inoltre al personale di cabina di SWISS, a partire dal terzo anno di servizio, la possibilità di scegliere tra ulteriori possibilità di remunerazione: può scegliere di ricevere una 13a mensilità parziale garantita oppure optare per una componente variabile di remunerazione legata ai risultati.

Con il nuovo CLA SWISS investe anche nella qualità della vita dei membri dell’equipaggio di cabina. I loro turni di servizio mensili verranno pubblicati una settimana prima, il 18 del mese precedente, per aiutarli a pianificare meglio la loro vita sociale. Verranno inoltre assegnati sette giorni liberi fissi in ciascun monthly roster. Come ulteriore innovazione, il personale di cabina di SWISS sarà ora remunerato anche per i suoi standby duties. Il nuovo CLA risponde anche alle diverse esigenze individuali dei membri dell’equipaggio di cabina, offrendo nuovi modelli di lavoro part-time con gradi di impiego più variabili, possibilità di cambiamento più flessibili nel corso di un anno e una gamma più ampia di opzioni di sgravi lavorativi per il personale più anziano. L’accordo offre quindi nuovi modelli di lavoro a tempo parziale, ad esempio per genitori o studenti.

In linea con le normative di Kapers, il nuovo CLA sarà ora sottoposto a un periodo di consultazione di 15 giorni che inizia oggi. Successivamente, tra il 25 novembre e il 19 dicembre 2023, i membri di Kapers voteranno se accettare o meno il nuovo CLA. Se approvato, il nuovo CLA24 entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)