airBaltic diventerà il più grande Airbus A220 customer in Europa

airBaltic diventerà il più grande A220 customer in Europa, dopo aver confermato un ordine incrementale per ulteriori 30 A220-300. Questo nuovo ordine porterà il totale degli ordini fermi della compagnia a 80 aerei.

AirBaltic, che opera già una flotta di 44 A220-300, è attualmente il più grande operatore di A220-300 al mondo.

La storia della compagnia aerea con l’Airbus A220-300 risale al 2016, quando era launch customer, e nel 2020 ha aggiornato la sua flotta per operare esclusivamente con questo tipo di aeromobile.

“Questa giornata segna una pietra miliare significativa nella storia di airBaltic, con i nostri piani per la prima volta in assoluto di operare una flotta di 100 aeromobili entro il 2030. Già da quasi sette anni l’Airbus A220-300 è la spina dorsale delle nostre operazioni e ha ha giocato un ruolo fondamentale nella storia di successo internazionale di airBaltic”, ha affermato Martin Gauss, Presidente e CEO di airBaltic. “Essendo il cliente di lancio globale dell’Airbus A220-300, continuiamo ad esserne orgogliosi ambasciatori. Siamo grati ai nostri partner di Airbus per l’incredibile supporto, fiducia e collaborazione in questi anni”.

“Grazie ad airBaltic per essere stato un vero ambasciatore dell’A220 con questo ordine ripetuto. L’A220 è stato finora lo strumento del successo e della crescita di airBaltic e siamo particolarmente orgogliosi di estendere questa partnership anche nel futuro con questo ultimo ordine”, ha affermato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of International. “L’A220 offre capacità uniche in termini di autonomia, performance e attrattiva per i passeggeri. Si tratta di un punto di svolta per i nostri clienti in questo importante segmento di mercato, che serviamo con meno consumo di carburante, minori emissioni e rumore, rendendo l’A220 un cittadino globale di scelta”.

“L’A220-300 è l’aereo di linea più moderno della sua categoria di dimensioni e trasporta da 120 a 150 passeggeri su voli fino a 3.450 miglia nautiche (6.390 km). L’aereo offre il 25% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 per posto rispetto agli aerei della generazione precedente. Dispone inoltre della cabina, dei sedili e dei finestrini più grandi della sua categoria, garantendo un comfort superiore.

Come tutti gli aerei Airbus, l’A220 è già in grado di operare con fino al 50% di SAF. Airbus punta a che tutti i suoi aerei siano in grado di operare con 100% SAF entro il 2030.

Alla fine di ottobre, Airbus ha ottenuto quasi 820 ordini da circa 30 clienti per l’A220, di cui più di 295 consegnati, comprese 50 consegne finora nel 2023. L’A220 è già in servizio con successo con 17 compagnie aeree in tutto il mondo su oltre 1.350 rotte”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)