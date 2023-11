Emirates ordina 202 motori GE9X aggiuntivi e servizi per la flotta Boeing 777X

Emirates ha annunciato oggi un ordine per 202 motori GE9X e ricambi per alimentare la sua prossima flotta di aerei della famiglia Boeing 777X. L’ordine comprende anche un contratto di servizi a lungo termine. Ciò porta l’ordine totale di Emirates per i motori GE9X a 460. Il 777X sarà il jet bimotore più grande ed efficiente al mondo, offrendo consumi di carburante, emissioni e costi operativi migliori del 10% rispetto a qualsiasi aereo della sua classe.

Sua Altezza Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Amministratore Delegato di Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Emirates ha una lunga e forte partnership di lavoro con GE e siamo lieti di estendere questo rapporto con ulteriori ordini del GE-9X per alimentare la nostra flotta ampliata di Boeing 777X. L’accordo odierno prevede anche molti altri servizi correlati per tutta la vita dell’aeromobile, il che garantisce che la flotta di Emirates rimanga una delle più moderne ed efficienti nel cielo. Si tratta di un impegno e di un investimento a lungo termine che genera e sostiene posti di lavoro lungo tutta la catena di fornitura dell’aviazione”.

“GE Aerospace è entusiasta di introdurre la potenza e l’efficienza del GE9X per la flotta Boeing 777X di Emirates”, ha affermato Larry Culp, Chairman and Chief Executive Officer of GE and Chief Executive Officer of GE Aerospace. “L’ordine di oggi si basa su decenni di partnership con questa compagnia aerea orientata al futuro, inclusa la nostra multiforme collaborazione sui motori con GE90 e GP7200, engineering and maintenance con l’Emirates Engineering & Maintenance Centre e iniziative di sostenibilità e imprenditorialità”.

Il GE9X è il motore esclusivo per la famiglia di aerei Boeing 777X. È dotato della tecnologia più recente, tra cui heat-resistant Ceramic Matrix Composites (CMC), additively-manufactured parts, lean-burn combustion, che aiuta a migliorare la fuel efficiency.

Con un overall pressure ratio di 60:1, il motore GE9X ha il pressure ratio più alto di qualsiasi commercial aircraft engine in servizio. Offre le emissioni di NOx più basse della sua categoria ed è il motore GE Aerospace più silenzioso mai prodotto.

Emirates ha il più grande portafoglio ordini di GE9X di qualsiasi compagnia aerea a livello globale. Come tutti i GE commercial engines, il GE9X è compatibile con qualsiasi SAF approvato.

IHI Corporation, Safran Aircraft Engines, Safran Aero Boosters e MTU Aero Engines AG partecipano al GE9X engine program.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)