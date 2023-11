Eve e Kookiejar svilupperanno un Urban Air Traffic Management System per le operazioni a Dubai

Eve Air Mobility (“Eve”) e Kookiejar, uno sviluppatore di vertiport con sede in Svezia, hanno firmato una lettera di intenti (LOI) per l’Eve Urban ATM (Air Traffic Management ) system, a supporto delle operazioni a Dubai. L’accordo segna il primo Urban ATM agreement a Dubai e Kookiejar diventa il decimo Urban ATM customer dell’azienda e il quinto vertiport customer, mentre continua a far crescere la sua base di clienti globale.

L’accordo arriva mentre Kookiejar, insieme al suo partner locale Air Chateau, si sta preparando a mostrare la prima vertiport hub facility all’avanguardia di Dubai, con otto parcheggi e una FATO presso l’Al Maktoum Airport, Dubai South. Il prodotto Urban ATM (Air Traffic Management) di Eve è stato adottato come parte della grande visione di Kookiejar e Air Chateau per Dubai. La visione è un programma di implementazione graduale in cui le reti di vertiport saranno collegate tramite il sistema Urban ATM di Eve, per supportare operazioni sicure e scalabili di Urban Air Mobility (UAM) che forniscano un percorso verso la commercializzazione nel 2025-2026.

“La Urban air mobility si basa su infrastrutture all’interno dello spazio aereo inferiore e su punti di decollo e atterraggio accessibili: i vertiport. La soluzione Urban ATM di Eve fornisce una suite integrata di software che consentirà un ecosistema eVTOL efficiente e prevedibile”, ha affermato Rob Weaver, Urban ATM global business development lead at Eve Air Mobility. “A Dubai, non vediamo l’ora di lavorare con KookieJar poiché combinano le competenze nelle infrastrutture terrestri e aeree per progettare un vertiport network flessibile, sostenibile e affidabile”.

Eve ha incaricato Atech, la Embraer Air Traffic Control technology and system integrator company, di supportare lo sviluppo della soluzione software Urban ATM. Eve sta sfruttando l’esperienza di Atech nello sviluppo di prodotti di livello aeronautico per i sistemi ATM in Brasile.

“Sfruttando decenni di esperienza in una delle più grandi operazioni di mobilità aerea urbana di oltre 1.500 operazioni di aerotaxi al giorno a San Paolo, la capitale mondiale degli elicotteri, il sistema Urban ATM di Eve ci dà il vantaggio di integrare i nostri Vertiport qui negli Emirati Arabi Uniti e consentire agli ANSP di aumentare la capacità dello spazio aereo urbano”, ha affermato Wassaf Akhtar, chief technology officer at Kookiejar. “Ciò fornirà un accesso equo allo spazio aereo sulla nostra rete di vertiport per gli eVTOL”.

Kookiejar sta già lavorando con le parti interessate a Dubai per riflettere attentamente sulle rotte che gli eVTOL prenderanno all’interno dei corridoi VFR esistenti, che gli elicotteri utilizzano oggi con i suoi partners partners Vertiport Hub ad Air Chateau e Dubai South. L’obiettivo è far sì che gli eVTOL funzionino perfettamente con i sistemi di gestione del traffico aereo commerciale esistenti e con i sistemi UTM. Questo accordo strategico rafforzerà la posizione di Dubai nel settore della Advanced Air Mobility (AAM), sfruttando le sinergie tra Eve e Kookiejar.

