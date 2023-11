SunExpress acquisirà fino a 90 Boeing 737 MAX

Boeing e SunExpress, joint venture di Turkish Airlines e Lufthansa, hanno annunciato oggi che la compagnia aerea ha nuovamente selezionato il 737 MAX per continuare la sua robusta crescita. Con l’impegno di acquistare fino a 90 jet Boeing a corridoio singolo a basso consumo di carburante, annunciato al Dubai Airshow, la principale compagnia aerea leisure della Turchia più che raddoppierà la sua flotta nel prossimo decennio. L’accordo comprende 28 737-8 e 17 737-10, con l’opportunità di aggiungere fino a 45 737 MAX aggiuntivi.

“Sulla base del clamoroso successo della nostra strategia nel periodo post-pandemia, SunExpress è ora pronta per una crescita di livello successivo per soddisfare la domanda del mercato e ottenere una maggiore presenza internazionale”, ha affermato Max Kownatzki, CEO di SunExpress. “Nel prossimo decennio più che raddoppieremo la nostra flotta, raggiungendo una flotta di 150 aerei entro il 2033. Inoltre, l’aggiunta del 737-10, il nuovo 737 MAX con un massimo di 230 posti, alla nostra flotta ci consentirà per rafforzare ulteriormente la nostra capacità. SunExpress è ben posizionata per il futuro ed espanderà la sua rete con una flotta di aerei più efficiente in termini di consumo di carburante e sostenibile dal punto di vista ambientale, pur continuando a svolgere il suo ruolo di ambasciatore del turismo della Turchia”.

Questo nuovo impegno di SunExpress si baserà sul precedente ordine della compagnia aerea per 42 737-8, nove dei quali sono stati consegnati.

“Il continuo impegno di SunExpress nei confronti del 737 MAX riflette la sua fiducia nella capacità dell’aereo di soddisfare la domanda dei viaggiatori verso destinazioni popolari in tutta la Turchia e oltre”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Il 737 MAX è un aereo collaudato sulla rete SunExpress, che offre efficienza nei consumi e affidabilità senza pari”.

SunExpress, specializzata nell’offerta di collegamenti diretti tra l’Europa, la Turchia e le popolari destinazioni turistiche, continua ad espandere la sua flotta Boeing 737 per supportare la sua significativa crescita. Nel 2022, il numero di passeggeri della compagnia aerea ha raggiunto quasi 11 milioni su 175 rotte verso 30 paesi.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)