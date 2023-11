Il nuovo 787-9 Dreamliner di Etihad Airways in mostra al Dubai Airshow

Etihad Airways celebra 20 anni partecipando al Dubai Airshow questa settimana. “La compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti presenta il suo nuovo Boeing 787-9 che è uno dei quattro nuovi Dreamliner ad unirsi alla flotta, dopo l’arrivo di un nuovo 787-10 in ottobre.

Il nuovo aereo alimenterà gli ambiziosi piani di crescita di Etihad poiché la compagnia aerea ha aggiunto 12 nuove destinazioni quest’anno, con ulteriori nuove rotte in India, nonché Boston e Nairobi che inizieranno le operazioni nei prossimi mesi. La compagnia aerea ha inoltre recentemente ampliato le proprie operazioni in più mercati, con frequenze di volo aggiuntive e una migliore connettività attraverso la rete”, afferma Etihad Airways.

“Il nostro 20° anniversario è un momento cruciale in cui non solo celebriamo i risultati raggiunti dalla compagnia aerea fino ad oggi, ma, cosa ancora più importante, creiamo solide basi e un percorso di crescita verso il futuro”, ha commentato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer di Etihad Airways. “Questi nuovi aerei sono fondamentali per aiutarci a realizzare gli ambiziosi piani che abbiamo già avviato per espandere la nostra flotta e collegare più ospiti in modo più conveniente verso un numero maggiore di destinazioni. Così facendo, offriremo ai nostri ospiti un’esperienza di volo che supererà le loro aspettative”.

“Gli interni della nuova cabina del 787 Dreamliner di Etihad presentano ulteriori miglioramenti alle sue pluripremiate cabine. L’aereo è dotato dei più nuovi interni di cabina di Etihad con 32 posti in Business class e 271 posti in Economy, entrambi offrono esperienze best-in-class per gli ospiti di Etihad.

La cabina Business offre agli ospiti un ambiente confortevole e spazioso nello stile distintivo di Etihad e presenta una versione unica e personalizzata del sedile Elements prodotto da Collins. Etihad è la prima compagnia aerea al mondo a introdurre il sedile Elements sul Boeing 787.

In Economy, il nuovo 787 offre sedili più leggeri rispetto alla flotta attuale, con 244 posti standard e 27 posti Economy Space con quattro pollici di spazio aggiuntivo per le gambe. Oltre a fornire agli ospiti un comfort eccezionale, i sedili dal profilo più sottile offrono una maggiore sensazione di spazio per ogni ospite.

Il nuovo 787 Dreamliner offre la più recente tecnologia di intrattenimento in volo di Safran con monitor touch-screen Rave Ultra da 13,3” 4K e la possibilità di associare telefoni e tablet personali allo schermo da utilizzare come telecomando.

L’aereo è dotato di una nuova soluzione di connettività Viasat che utilizza la tecnologia in banda Ka che offre Wi-Fi ad alta velocità con funzionalità di streaming a bordo, nonché TV in diretta, inclusi canali di notizie e sport.

Attraverso Wi-Fly di Etihad, tutti i membri Etihad Guest possono usufruire di pacchetti chat gratuiti, mentre tutti gli ospiti possono scegliere di acquistare un pacchetto Surf completo con dati illimitati per tutta la durata del volo”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)