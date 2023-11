Bombardier Defense fornisce il settimo Global Aircraft per la Saab GlobalEye Airborne Surveillance Solution

Bombardier Defense annuncia la settima Global aircraft delivery a Saab, pronta per essere trasformata nella Airborne Early Warning and Control (AEW&C) solution di Saab nota come GlobalEye. Questa nuova consegna arriva mentre le due società partecipano al Dubai Air Show 2023, dove Bombardier presenta i suoi versatili business jet Global e Challenger al mercato del Medio Oriente, e Saab mette in mostra le capacità leader di GlobalEye.

L’ultimo aereo Global consegnato da Bombardier è destinato ad unirsi alla Swedish Air Force e sarà il secondo aereo GlobalEye di Saab ad unirsi alla flotta militare svedese. I 7 velivoli consegnati da Bombardier al programma GlobalEye evidenziano una collaborazione di successo e fanno eco alla fiorente e consolidata reputazione di Bombardier nella produzione di velivoli specializzati per l’industria della difesa.

“Sempre più paesi si stanno preparando per il futuro scegliendo business jet moderni ed efficienti come risorse strategiche per la loro flotta militare”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice-President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “Con il rapido progresso delle tecnologie, vi è una crescente consapevolezza che i business jet, come i nostri aerei Global, possono integrare perfettamente le attrezzature e le capacità tradizionalmente trasportate dagli aerei commerciali”.

“Oltre a offrire costi operativi inferiori rispetto agli aerei commerciali, i Global business jets hanno capacità di decollo e atterraggio che consentono loro di volare dentro e fuori da posizioni più strategiche. L’agilità garantita dalla steep approach certification e dal design avanzato delle ali del velivolo Global è una caratteristica vantaggiosa per le airborne surveillance platforms, progettate per la sorveglianza aerea, marittima e terrestre a lungo raggio.

In quanto tale, GlobalEye di Saab incorpora alcuni attributi essenziali del Global business jet, tra cui oltre 11 ore di operational endurance, avionica all’avanguardia e intervalli di manutenzione ai vertici della categoria. Accoppiato con un ampio spazio in cabina per workstations and mission equipment, con condizioni ideali dell’equipaggio, il Global è perfettamente adatto per situational awareness missions su vaste aree”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)