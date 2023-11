News Brevi – 13.11.2023

LUFTHANSA TECHNIK FORNIRA’ ULTERIORI 23 C-CHECK PER GLI AIRBUS A380 DI EMIRATES – Lufthansa Technik ed Emirates hanno firmato un Base Maintenance Services (BMS) contract per gli Airbus A380 durante il Dubai Airshow. Entro ottobre 2026, altri 23 aerei saranno sottoposti a C-checks eseguiti da Lufthansa Technik Filippine (LTP) a Manila. Con l’accordo ora firmato, la compagnia aerea con base a Dubai affida ancora una volta heavy checks per questo tipo di flotta dalle in-house MRO capacities al principale fornitore mondiale di servizi MRO. Il competence center for Base Maintenance Services di Lufthansa Technik per gli aerei a lungo raggio a due piani a Manila ha già effettuato numerosi controlli approfonditi per gli A380 di Emirates dal gennaio di quest’anno. Non appena i dieci A380 oggetto del primo accordo saranno stati sottoposti ai controlli, seguiranno altri 23 aeromobili. Entro ottobre 2026, LTP avrà eseguito base maintenance checks per 33 Airbus di Emirates, che rappresentano oltre un quarto della flotta A380 più grande del mondo. Per far fronte alla domanda significativamente aumentata di servizi MRO sul più grande tipo di aereo di linea commerciale del mondo, LTP ha investito in ulteriori capacità di revisione dell’A380. Grazie all’ampliamento dell’infrastruttura MRO, come la costruzione di un nuovo hangar di 9.000 metri quadrati, tre di questi superjumbo possono essere revisionati contemporaneamente a Manila. Mentre il nuovo Base Maintenance Services contract è stato firmato e celebrato all’Airshow di Dubai, c’è motivo di esultare anche nel Regno Unito: la prima revisione dell’Emirates A380 landing gear è stata completata nello specialized workshop di Lufthansa Technik Landing Gear Services (LTLGS) a Londra. Dall’agosto di quest’anno, LTLGS esegue overhaul services su Emirates A380 body and wing landing gear. Kai Roepke, Senior Vice President Corporate Sales EMEA, Lufthansa Technik, ha commentato: “Il fatto che Emirates, in qualità di più grande operatore di Airbus A380 al mondo, ci incarichi nuovamente di revisionare il loro aereo di punta, è un grande complimento per il nostro lavoro. Dimostra che i nostri servizi sono costantemente in linea con gli standard rigorosi dei nostri clienti. I nostri team non vedono l’ora di espandere ulteriormente il nostro rapporto con Emirates”.

LUFTHANSA TECHNIK E SAUDIA AMPLIANO LA LORO COLLABORAZIONE – Saudia Technic e Lufthansa Technik hanno firmato un ten-year Total Component Support (TCS) contract al Dubai Airshow, incentrato sulla flotta Airbus di Saudia. Questa collaborazione si basa sulla fornitura continua di componenti da parte di Lufthansa Technik alla flotta Boeing di Saudia dall’inizio di quest’anno. In una notevole espansione della loro partnership, le aziende stanno introducendo un programma di formazione congiunto a partire da gennaio 2024. Questa iniziativa globale sottolinea l’impegno ad aumentare l’efficienza operativa e l’eccellenza nel settore dell’aviazione. Il TCS contract ora concluso comprende 53 aeromobili Airbus A320 e 31 A330. Per tutti loro, Saudia Technic ottiene l’accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al pool di componenti globale di Lufthansa Technik. Il TCS include un supporto Aircraft on Ground (AOG) che garantisce la consegna più breve possibile per componenti critici in termini di tempo. L’accordo rafforzerà in modo significativo le operazioni tecniche di Saudia Technic e integrerà le sue risorse. Lufthansa Technik supporta già 39 Boeing 777 (35 777-300ER e quattro 777F) e 18 Boeing 787 (13 787-9 e cinque 787-10). Fahd H. Cynndy, Chief Executive Officer of Saudia Technic, ha dichiarato: “Grazie all’eccellente esperienza con Lufthansa Technik per quanto riguarda il supporto totale dei componenti per la nostra flotta Boeing, non abbiamo esitato ad assegnare il contratto anche per la nostra flotta Airbus a loro. Non vediamo l’ora di espandere ulteriormente la nostra stretta collaborazione”. Harald Gloy, Chief Operating Officer di Lufthansa Technik, ha dichiarato: “Siamo molto onorati di supportare anche la flotta Airbus per Saudia Technic. La nostra collaborazione si basa su decenni di rapporto di fiducia che siamo più che felici di portare avanti. Siamo lieti di assistere il nostro partner Saudia Technic nel suo percorso di crescita nei prossimi anni”. Lufthansa Technik Group e Saudia Technic vantano rapporti commerciali di successo in diversi segmenti tecnici. Come passo successivo alla MRO Community of Excellence recentemente annunciata per costruire una partnership forte e duratura, Lufthansa Technik Middle East (LTME) con sede a Dubai ospiterà i tecnici di Saudia Technic per un’esperienza di formazione coinvolgente, costruendo ulteriormente una partnership forte e duratura. Questa opportunità consentirà loro di acquisire una comprensione più profonda delle operazioni, dei principi e della cultura del lavoro di Lufthansa Technik. Il programma di formazione inizierà nel gennaio 2024, con i tecnici inizialmente di stanza presso LTME per un intenso periodo di formazione di tre mesi. L’obiettivo finale di questa iniziativa è quello di coltivare la partnership favorendo allo stesso tempo lo scambio di conoscenze e migliori pratiche tra le due organizzazioni.

AIRBUS: IL “DETUMBLER” PER AFFRONTARE IL PROBLEMA DEI DETRITI IN ORBITA – Airbus informa: “Il dispositivo brevettato Detumbler di Airbus, progettato per impedire la caduta dei satelliti al termine della loro vita, è stato lanciato sabato 11 novembre e sarà testato nello spazio durante la missione in collaborazione con Exotrail ed EnduroSat all’inizio del 2024. Sviluppato nel 2021 da Airbus e supportato dall’Agenzia spaziale francese CNES nell’ambito dell’iniziativa Tech4SpaceCare, il Detumbler è un dispositivo di smorzamento magnetico che verrebbe collegato a un satellite. Il Detumbler include un rotore centrale e magneti che interagiscono con il campo magnetico terrestre. Quando il satellite vola normalmente, il rotore agisce come una bussola che segue il campo magnetico, ma se il veicolo spaziale inizia a cadere, il movimento del rotore induce correnti parassite che agiscono come una coppia di attrito, smorzando così il movimento. I dead satellites, soprattutto in orbita terrestre bassa (LEO), spesso finiscono per cadere, il che è un comportamento naturale dovuto alle dinamiche di volo orbitale. Le future active debris removal missions dovranno affrontare una sfida maggiore se i veicoli spaziali dovessero cadere. L’Airbus Detumbler, del peso di circa 100 g, potrebbe quindi essere uno strumento utile per le missioni future per evitare che i satelliti cadano dopo la fine della loro vita, rendendoli più facili da catturare durante le missioni di rimozione dei detriti. La dimostrazione in orbita del Detumbler è prevista per l’inizio del 2024 durante una missione di Exotrail (SpaceVan) che includerà il nanosatellite Exo-0 di EnduroSat. Verranno effettuati detumbling tests dedicati per verificare la capacità del Detumbler di smorzare il movimento”.

AERONAUTICA MILITARE: RICONOSCIMENTI PER IL MUSAM DI VIGNA DI VALLE E PER LA BANDA MUSICALE – Venerdì 10 novembre, presso l’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma, si è tenuta la Cerimonia di Gala del Premio Internazionale Medaglia d’Oro Maison Des Artistes, promossa dall’omonima associazione, che ha voluto premiare quelle figure e istituzioni che hanno contribuito alla crescita della società, nell’anno in corso, ciascuno nel proprio ambito professionale. Tra questi, il MUSAM, Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, e la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, insieme a tante personalità del mondo militare, religioso e civile, accolte dal Direttivo guidato dal Presidente Dr. Eugenio Morgia. La cerimonia, proposta dal Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini” de “La Sapienza”, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, dall’Assessorato al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti del Comune di Roma, dall’Accademia di Belle Arti di Roma, e dal Comune di Ronciglione (VT), è stata caratterizzata anche da piacevoli intermezzi musicali e presentata dalla Giornalista e Conduttrice TV, Dott.ssa Paola Zanoni. Questa la motivazione presente sulla pergamena a corredo della preziosa Medaglia d’Oro conferita al MUSAM: “Per il patrimonio tecnico e il valore storico, inestimabili per l’Aeronautica Militare; per la valenza nel panorama nazionale e in quello internazionale, quale Museo tra i più importanti al mondo per numero di velivoli esposti; per il nuovo allestimento museale e i servizi ai visitatori, con 5 padiglioni su oltre 16.000 mq espositivi, tali da far rivivere la storia della Forza Armata in ordine tematico e cronologico; per la sua capacità di raccontare con gli aerei, con i motori e i diversi cimeli l’evoluzione dell’Aeronautica in Italia; per le importanti collezioni di apparecchiature fotografiche, apparati radioelettrici, armamenti, equipaggiamenti di bordo individuali e collettivi, con numerosi oggetti e cimeli da collezioni private. Per il suo rinnovato allestimento destinato ad accogliere visitatori da tutto il mondo”. Tra i premiati, oltre al MUSAM, anche la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare con il suo Direttore, il Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano, accompagnato da una formazione strumentale in rappresentanza dell’intera compagine: il Quintetto di Clarinetti, che hanno allietato la platea con alcuni brani del loro ricco repertorio. “È un onore e un privilegio ricevere questo Premio” ha detto il Maestro Cammarano ringraziando il Direttivo e il Presidente Morgia. “Con i nostri concerti realizziamo quell’idea cara alla Forza Armata di un’istituzione al servizio della comunità, e in questo Centenario saremo ancora più prossimi al territorio andando ad avviare, dal 18 novembre prossimo, la prima stagione concertistica aperta gratuitamente a tutti nella nostra sede all’Aeroporto dell’Urbe“ (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL 1° GRUPPO RICEZIONE E SMISTAMENTO DI NOVARA – Ha avuto luogo nella mattinata di venerdì 10 novembre, presso la Zona Logistica dell’Aeroporto di Cameri, la cerimonia di passaggio di consegne al comando del 1° Gruppo Ricezione e Smistamento tra il Tenente Colonnello Andrea Bovone, Comandante uscente, e il Maggiore Luca Picconi, subentrante. L’evento, presieduto dal Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino, Colonnello Gaetano Fusco, ha goduto della partecipazione del Prefetto di Novara, Dott. Francesco Garsia, di numerose autorità religiose, civili e militari, nonché delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei rappresentanti dell’industria aeronautica del territorio. Il 1° Gruppo Ricezione e Smistamento di Novara, è inserito nel sistema dei Servizi di Supporto del Comando Logistico, alle dirette dipendenze del CTR di Fiumicino. Il Gruppo gestisce la movimentazione in entrata e/o in uscita dai confini nazionali di cellule di Sistemi d’Arma, parti di ricambio, materiali e mezzi di supporto logistico, indispensabili per il sostegno dell’Aeronautica Militare sia in Italia sia all’estero a favore di esercitazioni, missioni umanitarie, supporto alla collettività. Presso il Gruppo operano le rappresentanze dirette o delegate della Royal Air Force inglese, della Luftwaffe tedesca e dell’Esercito del Aire spagnolo, a supporto delle attività inerenti ai programmi “Tornado” e “Typhoon”. Il Gruppo, inoltre, garantisce le attività di importazione/nazionalizzazione dei materiali per la linea di produzione della Final Assembly and Check Out (FACO) ed il Maintenance Repair, Overhaul and Upgrade (MRO&U) presso la base di Cameri per il Sistema d’Arma F-35 “Lightning II“ (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

UN SATELLITE CON TECNOLOGIA SAAB E’ STATO LANCIATO DA SPACEX – Ymir-1, un satellite dotato della tecnologia Saab, è stato lanciato nello spazio l’11 novembre a bordo del Falcon 9 di SpaceX. Ciò segna una nuova era nella comunicazione marittima. Ymir-1 è un satellite di test e fa parte dello sviluppo della prossima generazione dell’Automatic Identification System (AIS), un sistema utilizzato dalle navi per comunicare posizione, velocità, rotta e altri dati. L’AIS è un requisito per tutte le navi e le imbarcazioni più grandi nel traffico civile. Saab TransponderTech è un produttore leader di transponder AIS e ha costruito il transponder avanzato a bordo del satellite. A causa del crescente numero di navi in mare, l’AIS verrà aggiornato a una nuova tecnologia nota come VDES (VHF Data Exchange System). Con VDES, la capacità aumenterà in modo significativo e ci sarà la possibilità di una comunicazione bidirezionale sicura tramite satelliti, fornendo una copertura globale rispetto ai sistemi odierni che sono limitati alla comunicazione costiera. A lungo termine, il nuovo sistema di navigazione e comunicazione, VDES, collegherà terra, mare, aria e spazio combinando transponder avanzati con software e satelliti moderni. Il satellite Ymir-1 di costruzione svedese è uno strumento di ricerca e sviluppo, sviluppato in collaborazione tra Saab, AAC Clyde Space e ORBCOMM all’interno del consorzio AOS. Il progetto proseguirà per tutto il 2024.

LUISS: CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DIRIGENTI ENAC – Continua il sodalizio formativo Enac – Luiss con il nuovo corso di alta formazione per i dirigenti Enac erogato da LUISS Business School. L’obiettivo è potenziare la capacità del management Enac per operare in contesti sempre più complessi, favorire la crescita individuale e organizzativa, nonché la consapevolezza del ruolo e delle responsabilità. I lavori sono stati aperti dagli interventi del Presidente Pierluigi Di Palma e dal Direttore Generale Alessio Quaranta. Il Presidente Di Palma: “La complessità del mondo contemporaneo e l’interazione tra diverse discipline necessitano di un aggiornamento continuo che trova la propria realizzazione nella sinergia tra Istituzioni e Università, una garanzia per percorsi di elevato livello manageriale”. “Sono convinto che la formazione – ha commentato il Direttore Generale Quaranta – sia la base dell’evoluzione e del continuo miglioramento della propria professionalità. Innalzare continuamente i propri livelli permette di avere sempre una visione aperta sulle novità, naturalmente, ma anche sulla percezione delle sfide”. Il corso è articolato in 10 giorni di formazione con un taglio interattivo e laboratoriale.

NUOVA NOMINA PER GULFSTREAM – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che Michael Swift è stato nominato group vice president of Sales overseeing Europe, the Middle East, Africa (EMEA), and the Asia-Pacific region (APAC). In questo ruolo appena creato, Swift gestirà i team di vendita EMEA e APAC di Gulfstream, lavorando a stretto contatto con le organizzazioni di assistenza clienti e marketing di Gulfstream per sviluppare strategie che aumentino ulteriormente la quota di mercato in queste importanti regioni. “Poiché continuiamo a vedere una forte domanda nelle regioni EMEA e APAC, volevamo creare un ruolo che aiutasse ad aumentare la nostra presenza e lo slancio per soddisfare tale domanda”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “L’acume di vendita di Michael, insieme al suo background nella finanza aeronautica, gli hanno permesso di eccellere come leader delle vendite a tutto tondo incentrato sul cliente. Attendiamo con impazienza il suo continuo successo mentre espande la sua presenza di leadership in queste aree, che sono sempre più importanti per la business aviation”. Prima di entrare in Gulfstream nel 2018 come regional vice president of Sales, Swift ha trascorso più di un decennio in corporate aircraft finance presso Bank of America Merrill Lynch e Textron Financial. Ha conseguito una laurea in marketing e management presso il Siena College e un master presso la Columbia Business School. Swift continuerà ad avere sede nel Sales and Design Centre di Gulfstream a Londra.

PRATT & WHITNEY: NGAP SARA’ FONDAMENTALE PER L’AIR DOMINANCE DEL FUTURO – Pratt & Whitney informa: “In quest’era di tecnologie in rapido progresso, il dominio dell’aria è un imperativo fondamentale per il successo in tutti i settori. La Next Generation Air Dominance (NGAD) family-of-systems è critica per la “Tactical Air Dominance”. Il family-of-systems networks si collega ai crewed NGAD fighter aircraft, che si uniranno agli uncrewed Collaborative Combat Aircraft. Il sistema di propulsione è il cuore di ogni aereo. Sono in fase di sviluppo tecnologie per il Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) program per fornire sopravvivenza avanzata, efficienza nei consumi e una solida gestione della potenza e del calore. Questi sono necessari per garantire la portata, la capacità e la persistenza che le future piattaforme di dominanza aerea richiederanno. L’investimento dell’aeronautica statunitense nell’Adaptive Engine Transition Program (AETP) si è rivelato inestimabile poiché gli apprendimenti dell’AETP stanno svolgendo un ruolo importante nell’informare le tecnologie e le architetture che confluiscono nel programma NGAP”. “Continuiamo a collaborare con l’aeronautica statunitense e il Life Cycle Management Center per sviluppare tecnologie di propulsione critiche necessarie per alimentare la prossima generazione di fighter aircraft”, ha affermato Peter Sommerkorn, executive director of 6th Generation Programs at Pratt & Whitney. “Oltre ai finanziamenti governativi, Pratt & Whitney ha anche effettuato investimenti significativi in ricerca e sviluppo. Pratt & Whitney sviluppa da oltre un decennio la tecnologia di propulsione in collaborazione con l’aeronautica americana nell’ambito dei programmi di sviluppo di motori adattivi. Pratt & Whitney è il fornitore esclusivo di propulsione per gli aerei di quinta generazione degli Stati Uniti. Per la prossima generazione di sistemi di propulsione, Pratt & Whitney sfrutterà questa esperienza per gli aerei avanzati”, conclude Pratt & Whitney.

RYANAIR & OSPREY FLIGHT SOLUTIONS RINNOVANO IL LORO ACCORDO PER 5 ANNI – Ryanair e Osprey Flight Solutions, leader globale nelle soluzioni per la valutazione dei rischi dell’aviazione, hanno annunciato oggi (13 novembre) il rinnovo dell’accordo per cinque ulteriori anni. Con le soluzioni di intelligenza predittiva guidate dall’intelligenza artificiale di Osprey, la collaborazione continuerà a concentrarsi nel fornire i più alti livelli di intelligence sulla sicurezza a Ryanair. Osprey lavora a stretto contatto con Ryanair dal 2020 e, grazie al rinnovato accordo, Ryanair continuerà a usufruire dell’insieme delle soluzioni Osprey per la valutazione dei rischi basati sui dati. Sfruttando i dati open-source, intelligenza artificiale e competenze leader a livello mondiale, il sistema traccia, rileva, prevede e allerta su una serie di fattori che potrebbero portare a discontinuità o disagi nelle operazioni. “Siamo lieti di rinnovare il nostro accordo con Osprey Flight Solutions per cinque anni”, ha dichiarato Carol Sharkey, Chief Risk Officer di Ryanair. “La sicurezza è la nostra priorità e le soluzioni innovative di Osprey giocano un ruolo chiave nelle nostre attività e nei processi di decisione di sicurezza. Siamo lieti di continuare a lavorare insieme a Osprey per i prossimi anni”. Andrew Nicholson, CEO di Osprey Flight Solutions, ha aggiunto: “Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con Ryanair e di supportare il loro continuo impegno verso la sicurezza nel settore dell’aviazione. Nel rinnovare la collaborazione, Ryanair riconosce il valore operativo e finanziario tangibile offerto attraverso soluzioni tecnologicamente avanzate. Siamo orgogliosi di offrire a Ryanair l’ultima generazione di soluzioni di gestioni rischi”. Il rinnovo della collaborazione tra Ryanair e Osprey Flight Solutions sottolinea l’importanza nell’investire nella gestione della sicurezza. Con il continuo sviluppo dell’industria dell’aviazione, è essenziale che le compagnie aeree lavorino con partner fidati per assicurare che stiano operando ai livelli più alti di sicurezza ed efficienza.

LOCKHEED MARTIN COLLABORA CON DIVERSE AZIENDE EUROPEE PER L’EUROPEAN F-16 TRAINING CENTER – Il primo European F-16 Training Center è stato inaugurato lunedì 13 novembre presso la base aerea di Fetesti, nel sud della Romania. Lockheed Martin e i subappaltatori, Daedalus Aviation Group, Draken International, GFD, una filiale di Airbus Defence and Space, e ILIAS Solutions lavoreranno come un unico team per fornire addestramento sull’F-16 presso il nuovo centro, che è il risultato di una collaborazione unica tra il Ministero della Difesa Nazionale rumeno, l’Aeronautica Rumena e l’Aeronautica Reale Olandese, in collaborazione con Lockheed Martin. Come parte dell’accordo, il team sarà responsabile dell’organizzazione, programmazione, utilizzo e manutenzione degli aerei F-16 forniti dalla Royal Netherlands Air Force (RNLAF) a supporto dell’ F-16 training. Più specificamente, GFD e Draken forniranno a piloti istruttori esperti di F-16 una recente esperienza in prima linea nel pilotaggio di F-16 nell’aeronautica americana e nelle forze aeree di tutta Europa. Per completare ulteriormente la formazione, Daedalus porterà esperienza nel quadro normativo europeo sui requisiti di aeronavigabilità militare, inclusa la Part 145, che si concentra sulla manutenzione, riparazione e revisione degli aeromobili; così come CAMO, abbreviazione di Continuous Airworthiness Management Organization, che si concentra sul mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili. Daedalus eseguirà inoltre attività di manutenzione, riparazione e logistica dell’F-16, con il supporto degli esperti tecnici aeronautici Draken. Per completare il team di formazione, ILIAS Solutions sarà responsabile della fornitura di soluzioni software di difesa integrate per la logistica e il sostegno, la gestione della formazione e la pianificazione dei voli. “L’F-16 continua a svolgere un ruolo cruciale nelle missioni di sicurezza del 21° secolo per gli Stati Uniti, l’Europa, la NATO e gli alleati in tutto il mondo”, ha affermato OJ Sanchez, vice president and general manager, Integrated Fighter Group, Lockheed Martin. “Lockheed Martin è orgogliosa di collaborare con i Paesi Bassi e la Romania su questo centro di addestramento F-16 europeo, che migliorerà la preparazione alla missione attraverso una soluzione completa di addestramento F-16 per i piloti rumeni”. Nell’ambito dell’accordo tra i Paesi Bassi e Lockheed Martin, la RNLAF continuerà a possedere l’aereo e manterrà i diritti sovrani.