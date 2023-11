Boeing: nuovi ordini per il Dreamliner al Dubai Airshow da Royal Jordanian e Royal Air Maroc

Royal Jordanian amplia la sua flotta a lungo raggio con l’ordine per i Boeing 787-9 Dreamliner

Boeing e Royal Jordanian hanno annunciato oggi un ordine per quattro 787-9 Dreamliner, mentre la compagnia aerea espande e modernizza la sua flotta widebody. La compagnia di bandiera della Giordania ha inoltre riconfermato al Dubai Airshow un precedente ordine per due 787-9, portando il suo totale di 787-9 arretrati a sei.

“La nostra decisione di aggiungere i 787-9 Dreamliner alla nostra flotta è una testimonianza del nostro impegno nel fornire un’esperienza di viaggio senza precedenti”, ha affermato Samer Majali, vicepresidente e CEO di Royal Jordanian. “Questa mossa si allinea perfettamente con la nostra più ampia strategia di modernizzazione della flotta, enfatizzando l’efficienza nei consumi, la sostenibilità e il comfort dei passeggeri. Mentre ci imbarchiamo in questo viaggio, siamo fiduciosi che la tecnologia all’avanguardia del Dreamliner svolgerà un ruolo fondamentale nell’elevare le nostre capacità operative”.

Basandosi sulla flotta di sette aerei 787-8 di Royal Jordanian, l’aggiunta di un altro membro della famiglia Dreamliner consentirà alla compagnia aerea di trasportare più passeggeri e merci più lontano. Il 787-9 può trasportare 296 passeggeri per 14.010 km (7.565 miglia nautiche), basandosi sulle rotte aperte per la prima volta dal 787-8.

“Royal Jordanian, essendo stata la prima in Medio Oriente ad ordinare il 787 oltre 16 anni fa, continua ad essere all’avanguardia nell’adozione di progressi nel settore dell’aviazione”, ha affermato Majali. “L’attuale flotta della compagnia aerea composta da sette 787-8 Dreamliner si è dimostrata efficace nel collegare Amman alle principali destinazioni globali. L’ordine aggiuntivo sottolinea l’approccio lungimirante e l’impegno di Royal Jordanian nel soddisfare la crescente domanda di viaggi a lungo raggio”.

“Questo ordine per ulteriori 787 è una testimonianza dell’impegno di lunga data di Royal Jordanian nei confronti delle capacità leader di mercato del Dreamliner”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Siamo fiduciosi che Royal Jordanian espanderà proficuamente la sua rete e gestirà una flotta più sostenibile con questi nuovi jet a basso consumo di carburante”.

Boeing Global Services fornirà inoltre servizi di modifica per i 787 in servizio di Royal Jordanian che miglioreranno la connettività a bordo per i passeggeri e l’equipaggio. Come parte dell’accordo, Boeing eseguirà il lavoro di ingegneria, fornendo allo stesso tempo i kit per le modifiche.

Da quando è iniziato il revenue service nel 2011, la famiglia 787 ha lanciato più di 380 nuove rotte non-stop in tutto il mondo. La famiglia 787 Dreamliner riduce il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che sostituisce.

Il Commercial Market Outlook (CMO) 2023 di Boeing cita una crescente necessità di aerei widebody in Medio Oriente poiché la domanda di passeggeri nella regione continua a crescere tra i principali centri abitati. Il CMO prevede la consegna di 3.025 nuovi aerei commerciali nella regione entro il 2042, quasi la metà dei quali saranno widebody.

Royal Air Maroc conferma l’ordine per due Boeing 787 Dreamliner

Boeing e Royal Air Maroc hanno annunciato oggi che la compagnia aerea nordafricana ha effettuato un ordine ripetuto per il 787 Dreamliner, confermando due 787-9 nel suo portafoglio ordini man mano che la compagnia aerea amplia la sua flotta widebody. La compagnia aerea, che attualmente opera con nove Dreamliner, sfrutta l’efficienza e la flessibilità della famiglia 787 per espandere la propria rete a lungo raggio.

“I due Boeing 787-9 Dreamliner consentiranno a Royal Air Maroc di espandere a breve termine la sua rete a lungo raggio in risposta alle condizioni di mercato altamente favorevoli nel 2023”, ha affermato Abdelhamid Addou, Chairman and Chief Executive Officer, Royal Air Maroc. “Contemporaneamente, la compagnia sta perseguendo attivamente una gara importante per quadruplicare la flotta entro il 2037”.

Royal Air Maroc ha aggiunto al suo numero di aerei widebody un mix di 787-8 e 787-9 negli ultimi nove anni. Questo ordine non era precedentemente identificato sul Boeing’s Orders & Deliveries website.

“Il 787 Dreamliner è perfettamente adatto a supportare i piani di crescita e modernizzazione di Royal Air Maroc”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Il rapporto di Boeing con la compagnia aerea dura da più di cinquant’anni e non vediamo l’ora di avere maggiori opportunità per rafforzare la nostra partnership con Royal Air Maroc”.

Royal Air Maroc, la compagnia aerea di bandiera del Marocco, è membro dell’Alleanza oneworld e vola verso 82 destinazioni in 41 territori in tutto il mondo, comprese partenze frequenti verso le più grandi capitali d’Europa, Africa, Nord America e Medio Oriente. La sua flotta di aerei Boeing comprende 737, oltre ai 787.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)