Egyptair annuncia un ordine per 10 Airbus A350-900

Airbus informa: “I clienti Egyptair voleranno presto verso destinazioni in tutto il mondo a bordo dei nuovi Airbus A350-900, dopo che la compagnia aerea ha rivelato un ordine per 10 aeromobili al Dubai Airshow.

Una volta aggiunti alla flotta, gli A350-900 forniranno a Egyptair il 25% in meno di consumo di carburante e, di conseguenza, emissioni ridotte, mentre i passeggeri potranno godersi il comfort della Airbus Airspace cabin, inclusa una sensazione di vera spaziosità, sedili ampi, soffitti alti e un’illuminazione ambientale seducente.

La firma è avvenuta al Dubai Airshow 2023, alla presenza dell’Egyptair’s Chairman and CEO, Engineer Yehia Zakaria e dell’Airbus Chief Commercial Officer and Head of International, Christian Scherer”.

“Egyptair è un partner chiave di Airbus in Medio Oriente e in Africa. Siamo immensi orgogliosi di questa partnership volta a promuovere l’industria aeronautica. Il nostro obiettivo è il miglioramento della nostra flotta per abbracciare alcuni degli aerei più moderni disponibili”, afferma Yehia Zakaria, Egyptair Chairman and CEO.

Zakaria aggiunge: “Egyptair ha stretto un accordo con Airbus per l’acquisto di 10 aerei A350-900, ciascuno con una capacità di 340 posti. Questi aerei sono dotati di tecnologie all’avanguardia e motori Rolls-Royce XWB Trent, noti per il loro design moderno e la riduzione delle emissioni e dei consumi di carburante. Mentre affrontiamo la crescente domanda attraverso la nostra rete, questo aereo è la scelta ottimale”.

“Una volta consegnato, l’A350-900 sarà l’aereo di punta di Egyptair. L’aggiunta dell’aereo widebody più moderno ed efficiente al mondo alla flotta della compagnia aerea sarà determinante per espandere la sua offerta, aprendo nuove opportunità in particolare negli Stati Uniti occidentali e nell’Estremo Oriente”, afferma Christian Scherer, Chief Commercial officer and Head of Airbus International. “È l’unico aereo che consente a Egyptair di aprire la propria rete con un’efficienza economica di riferimento, per non parlare del comfort dei passeggeri”.

“L’A350 è l’aereo widebody più moderno ed efficiente al mondo e il leader a lungo raggio nella categoria da 300-410 posti, volando in modo efficiente su qualsiasi settore, dalle rotte a corto raggio a quelle a lunghissimo raggio fino a 9.700 miglia nautiche. Il suo design pulito comprende tecnologie all’avanguardia, aerodinamica, materiali leggeri e motori di ultima generazione che insieme offrono un vantaggio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di CO2, nonché una riduzione del rumore del 50% rispetto ai competitor aircraft della generazione precedente.

L’A350 ha ottenuto oltre 1.000 ordini da parte dei principali vettori di tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)