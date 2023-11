News Brevi – 14.11.2023

EMIRATES VERSO LE PIU’ BELLE DESTINAZIONI AL SOLE PER L’INVERNO – Emirates informa: “Con l’avvicinarsi dei mesi invernali, molti viaggiatori vorranno sostituire le piste da sci con le spiagge assolate per la loro prossima vacanza. Sia che vogliate festeggiare le festività su un’isola tropicale, sia che vogliate fare una fuga romantica o festeggiare il nuovo anno con i fuochi d’artificio a Dubai con tutta la famiglia, Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo, ha selezionato le migliori destinazioni “al sole” di questa stagione invernale 23/24. Chi viaggia con Emirates vola a Dubai, un vivace centro cosmopolita e uno dei luoghi di vacanza più ambiti durante tutto l’anno. Emirates opera attualmente 42 voli settimanali dall’Italia a Dubai. Oltre alle sue famose città e spiagge, la Thailandia offre ai viaggiatori la possibilità di scoprire alcune gemme nascoste. Con 35 voli settimanali per Bangkok e 14 voli settimanali per Phuket, Emirates offre ai viaggiatori collegamenti flessibili e migliorati tra la Thailandia e Dubai, nonché verso 140 destinazioni in 6 continenti. Con le sue spiagge incontaminate, la fitta giungla e il ricco patrimonio culturale, Bali è un vero paradiso. Emirates serve attualmente l’Indonesia con 28 voli settimanali sia per Bali che per Giacarta e offre una maggiore connettività verso altre 29 città nazionali attraverso i due gateway grazie agli accordi di partnership con Garuda Indonesia e Batik Air. Gli amanti delle immersioni e dello snorkeling possono visitare le Maldive. La compagnia aerea opera ora 28 voli settimanali tra Dubai e le Maldive. Recentemente la compagnia aerea e Maldivian hanno annunciato una partnership interlinea, che consente ai clienti di Emirates di accedere a 16 popolari destinazioni di vacanza alle Maldive oltre a Malé. Perché non considerare Mauritius per una vacanza invernale al sole? Emirates offre attualmente due voli giornalieri diretti da Dubai a Mauritius, entrambi operati con il suo aereo di punta A380. Il vasto network di Emirates si estende a 140 destinazioni, in sei continenti. Per maggiori informazioni e per prenotare la vostra fuga invernale, visitare il sito https://www.emirates.com/it/italian/o contattare l’ufficio Emirates locale”.

EASA: WORKSHOP SUL RefuelEU AVIATION ENVIRINMENTAL LABELLING SCHEME – EASA informa: “Convocheremo un primo workshop sul ReFuelEU Aviation environmental labelling scheme, con compagnie aeree e agenti di viaggio online, il 22 e 23 gennaio 2024, nella nostra sede a Colonia (Germania). L’obiettivo è quello di scambiare informazioni sullo stato, sulla metodologia, sull’acquisizione e sul trattamento dei dati, nonché sull’integrazione dell’etichettatura nell’ecosistema di comunicazione delle emissioni. A causa dello spazio limitato disponibile, apriremo un bando per un numero limitato di registrazioni, da parte di compagnie aeree, associazioni di compagnie aeree e agenti di viaggio, fino al 24 novembre 2023. Maggiori informazioni sull’evento e il programma dettagliato verranno forniti nelle prossime settimane a coloro che si saranno iscritti con successo”. “Il 18 ottobre il presidente del Parlamento europeo e il ministro degli Esteri spagnolo hanno firmato la legge ReFuelEU Aviation. L’iniziativa è progettata per promuovere l’uso di SAF nel settore dell’aviazione. Questo regolamento UE contribuirà all’incremento della produzione e dell’adozione di SAF, che rappresentano lo strumento più potente nel breve e medio termine per decarbonizzare l’aviazione e, come parte di sforzi più ampi, ridurrà le emissioni di gas serra. L’iniziativa si propone di stabilire blending mandates obbligatori per le compagnie aeree, imponendo loro di incorporare una certa percentuale di SAF nel loro mix di carburanti. Lo scopo di Refuel EU Aviation è creare una domanda di mercato stabile per il SAF, incentivando la produzione e gli investimenti in questi carburanti più rispettosi dell’ambiente. L’iniziativa è strettamente allineata con il Green Deal europeo, che definisce un piano globale per rendere l’UE neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Questo nuovo regolamento crea un environmental labelling scheme for aviation. L’idea alla base è fornire ai consumatori informazioni chiare, accurate e standardizzate sulle performance ambientali dei voli. Ciò potrebbe riguardare aspetti come le emissioni di carbonio per passeggero-chilometro, le pratiche di gestione ambientale della compagnia aerea e altri fattori rilevanti. L’obiettivo principale del sistema di etichettatura è consentire ai passeggeri di fare scelte sostenibili al momento della prenotazione dei voli”, conclude EASA.

AERONAUTICA MILITARE: MEETING SULLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE AEROPORTUALI AL 3° REPARTO GENIO A.M. DI BARI-PALESE – Giovedì 9 novembre, la sala polifunzionale del 3° Reparto Genio A.M. di Bari-Palese è stata il palcoscenico di un incontro straordinario tra il personale appartenente all’area infrastrutturale dell’Aeronautica Militare e i rappresentanti degli operatori economici dell’Associazione Italiana dell’Industria Aeroportuale Air Tech Italy (ATI), per discutere sul tema delle “Innovazioni Tecnologiche e Strutturali per gli Aeroporti Militari”. Il meeting, finalizzato alla condivisione con il mondo dell’industria delle attività infrastrutturali nel settore aeronautico, con particolare riferimento ai segmenti Airfield, Construction & Services, Engineering & Consulting, è stato promosso e autorizzato dal Comando Logistico A.M. e presieduto dal Brigadier Generale Stefano Cimichella, Capo del 1º Reparto Programmi del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico, in rappresentanza del Capo del Servizio Infrastrutture, Brigadier Generale Mario Sciandra. Air Tech Italy è una delle principale associazione di categoria che opera a livello internazionale e che rappresenta le aziende italiane specializzate nella fornitura di prodotti, tecnologie e servizi per gli aeroporti e il controllo del traffico aereo, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e la competitività dell’industria aeronautica italiana. Il 3° Reparto Genio A.M., insignito della Medaglia di Bronzo al Merito Aeronautico e della Targa di Benemerenza “ICARO 2018”, alle dipendenze del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico A.M., provvede a finalizzare studi, progettazioni, appalti ed esecuzione lavori necessari per assicurare la disponibilità e l’efficienza delle infrastrutture in uso all’Aeronautica Militare ed alla NATO. Attraverso il dipendente 16° Gruppo Genio Campale ed i Servizi Tecnici Distaccati Infrastrutture, sovraintende alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di tutte le infrastrutture aeroportuali e degli impianti tecnologici, sia a mezzo ditta, sia con uomini e mezzi propri, a supporto dei Reparti di volo dell’A.M. del sud Italia, compresa la Sicilia. Inoltre, in ambito interforze, contribuisce, con proprio personale e mezzi, alla costituzione di componenti operative infrastrutturali mobili di supporto, sia in campo nazionale che fuori dai confini nazionali, in ottemperanza agli impegni derivanti da accordi internazionali, fornendo inoltre il contributo, ove richiesto, alla Protezione Civile in caso di calamità naturali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SABRE RINNOVA L’ACCORDO CON LASTMINUTE.COM – Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologia per il settore dei viaggi a livello mondiale, ha annunciato oggi il rinnovo pluriennale dell’accordo con lastminute.com N.V. (“lastminute.com”), leader europeo nel settore dei pacchetti vacanza dinamici. In base all’accordo tecnologico a lungo termine, lastminute.com prevede di migliorare l’esperienza dei clienti con le soluzioni avanzate di Sabre per lo shopping e i pagamenti virtuali. Utilizzando i ricchi contenuti GDS di Sabre e l’API per lo shopping di Bargain Finder Max, lastminute.com sarà in grado di costruire e visualizzare itinerari interessanti per i viaggiatori in pochi secondi. Ciò consentirà all’OTA di personalizzare le esperienze di prenotazione, adattando i risultati della ricerca alle tariffe più rilevanti, in base alle preferenze dell’itinerario. “Lastminute.com è in grado di offrire un’esperienza cliente senza soluzione di continuità, dall’acquisto alla prenotazione, fino al pagamento, e questo si traduce nella possibilità di ottenere una maggiore quota di portafoglio per l’agenzia di viaggi online”, ha dichiarato Roshan Mendis, Chief Commercial Officer di Sabre Travel Solutions. “Aiutiamo a guidare la conversione con una tecnologia incentrata sul cliente e microservizi cloud-nativi che consentono una maggiore agilità e prodotti per lo shopping per aumentare l’esperienza di vendita al dettaglio”. Attraverso il GDS Sabre, lastminute.com avrà accesso a più di 400 compagnie aeree, 1,6 milioni di opzioni di alloggio e centinaia di tour operator, ferrovie e autonoleggi per vendere pacchetti di viaggio personalizzati da fornitori di tutto il mondo.

BOEING ESPANDE LA CAPACITA’ PER ADVANCED PATRIOT MISSILE SEEKER PRODUCTION – Boeing ha avviato un’espansione di 35.000 piedi quadrati della sua Huntsville factory, che produce il Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) seeker. L’espansione consentirà a Boeing di aumentare la produzione annuale di PAC-3 seeker di oltre il 30%, per soddisfare le crescenti esigenze di difesa aerea e missilistica in tutto il mondo. Il Boeing-built seeker fornisce guidance data al PAC-3 interceptor utilizzato dal Patriot surface-to-air defense system, consentendogli di identificare, tracciare e intercettare minacce aeree e missilistiche avanzate. L’azienda ha recentemente consegnato il 5.000esimo PAC-3 seeker. “Il PAC-3 seeker è una capacità critica di difesa aerea e missilistica, e questa espansione del sito ci consentirà di aumentare significativamente la produzione per supportare le forze armate statunitensi, gli alleati e i partner internazionali che fanno affidamento su di esso”, ha affermato Debbie Barnett, vice president of Strategic Missile & Defense Systems and Boeing Huntsville site leader. “Il nostro collaudato seeker consente la precisione del sistema Patriot”. Dal 2010 Boeing ha investito più di 100 milioni di dollari per migliorare le proprie strutture di Huntsville a sostegno del programma PAC-3. Boeing ha prodotto e sostenuto i PAC-3 seeker come subappaltatore di Lockheed Martin da oltre 20 anni. Dal 2021 Boeing ha ottenuto più di 2 miliardi di dollari in contratti per seeker production, nonché per sviluppare un next-generation seeker progettato digitalmente, per garantire l’efficacia contro le minacce in evoluzione. Si prevede che la struttura ampliata sarà operativa all’inizio del 2027. All’inizio di quest’anno, Boeing ha aperto un ampliamento di 9.000 piedi quadrati dell’Huntsville Electronics Center of Excellence, una struttura all’avanguardia che produce hardware essenziale per PAC-3 seekers e altri sistemi Boeing.

IATA: LE AIR FARES CRESCONO PIU’ LENTAMENTE DELL’INFLAZIONE – IATA ha pubblicato dati che mostrano che i viaggiatori in Europa stanno beneficiando di tariffe aeree inferiori all’inflazione, mentre il mercato continua la sua ripresa post-COVID. “Gli ultimi dati sul traffico mostrano che i vettori europei sono in calo solo del 3,6% rispetto al picco del 2019. Gli europei viaggiano nonostante il contesto inflazionistico: a giugno le tariffe aeree medie in Europa erano più alte di circa il 16% rispetto a quelle pre-pandemia. Tuttavia, ciò è in ritardo rispetto all’indice medio dei prezzi al consumo per l’UE, che a giugno era pari al 20% rispetto al periodo pre-pandemia”, afferma IATA. “Il trasporto aereo europeo continua a registrare una forte ripresa ed è sulla buona strada per superare il parametro di riferimento del 2019 nel 2024. La competitività dell’air transport market europeo sta mantenendo l’inflazione delle tariffe aeree al 16% – quattro punti percentuali al di sotto degli aumenti che abbiamo visto nel periodo precedente. Considerando l’estrema volatilità dei prezzi del carburante per aerei e l’aumento degli stipendi della forza lavoro, questo è un risultato significativo ed è in contrasto con le tariffe in continuo aumento imposte dai nostri fornitori di infrastrutture”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “Le autorità di regolamentazione svolgono un ruolo cruciale nel creare le condizioni in cui la concorrenza tra le compagnie aeree ha potuto prosperare. Inoltre, la regolamentazione europea sugli slot ha creato un equilibrio tra orari coerenti e allo stesso tempo ha aumentato l’accessibilità per le nuove compagnie aeree concorrenti. È altrettanto importante che le autorità di regolamentazione riconoscano dove potrebbero migliorare le condizioni competitive”, prosegue IATA. “La ripresa del mercato europeo del trasporto aereo sta portando con sé condizioni di mercato ancora più competitive. I consumatori lo vedranno con più rotte e più compagnie aeree tra cui scegliere. In totale, l’anno scorso sono nate in Europa 20 nuove compagnie aeree. Questo è importante perché un mercato del trasporto aereo più competitivo renderà l’Europa un luogo più competitivo per fare affari”, ha affermato Walsh. I dati sono stati rilasciati in occasione dell’evento Wings of Change Europe (WOCE), tenutosi ad Amsterdam, Paesi Bassi, con KLM come sponsor principale, il 14-15 novembre. WOCE è un evento di punta del settore per l’Europa, in cui leader dell’aviazione, regolatori ed esperti in materia si riuniscono per discutere le principali questioni del trasporto aereo.

DELTA: PROSEGUONO LE CANCELLAZIONI DEI VOLI VERSO TEL AVIV – Delta informa: “Delta sta cancellando ulteriori voli tra gli Stati Uniti e Tel Aviv a causa del conflitto in corso nella regione. Delta monitora costantemente l’ambiente di sicurezza in Israele per informare delle cancellazioni del nostro programma di volo da e per Ben Gurion Airport in Tel Aviv (TLV). I nostri cuori sono con tutti coloro che sono colpiti mentre il nostro personale lavora per trovare alternative sicure per i clienti. I voli Delta tra TLV e il John F. Kennedy International Airport (JFK) di New York continueranno a essere cancellati poiché la compagnia aerea monitora continuamente la situazione della sicurezza nella regione. Le vendite di questi voli sono sospese. Inoltre, a ottobre è stata sospesa la prenotazione dei TLV flights da e per Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) e Boston Logan International Airport (BOS). Man mano che le cancellazioni vengono elaborate, i clienti riceveranno notifiche tramite l’app Fly Delta e le informazioni di contatto elencate nella loro prenotazione. I posti sulle compagnie aeree partner Delta rimangono prenotabili su delta.com e tramite Delta Reservations, quando disponibili. Delta continua ad avere un’esenzione di viaggio in vigore per i clienti che hanno prenotato un viaggio prima dell’11 ottobre 2023 da/per TLV in modo che possano riprenotare il viaggio sui voli disponibili fino al 6 settembre 2024. L’esenzione consente inoltre ai clienti interessati che desiderano annullare il viaggio di richiedere rimborsi tramite l’app Fly Delta o delta.com o chiamando l’ufficio Prenotazioni Delta per ricevere assistenza per il rimborso”.

DELTA CONFERMA IL PRIMO POSTO NEL BUSINESS TRAVEL NEWS AIRLINE SURVEY – Delta informa: “Ancora una volta, i professionisti dei viaggi aziendali hanno valutato Delta al primo posto nell’annuale Business Travel News Airline Survey per il 13° anno consecutivo, citando lo straordinario servizio clienti, i canali di distribuzione, l’ampia rete e la qualità delle comunicazioni di Delta come i migliori del settore”. “Ogni giorno lavoriamo per guadagnare la fiducia e la lealtà dei nostri clienti e vincere questo premio per 13 anni consecutivi senza precedenti ci ispira a continuare a migliorare e a fornire servizi ai nostri clienti”, ha affermato Steve Sear, E.V.P., Global Sales and Distribution. “Delta continua a investire molto nel nostro servizio, nella nostra rete e nell’intera esperienza dei viaggiatori d’affari. E non avremmo potuto farcela senza il nostro personale”. Business Travel News è la principale fonte globale di informazioni e intelligence sui viaggi d’affari, che raggiunge oltre 44.000 corporate customers responsabili della definizione delle politiche di viaggio, dell’acquisto di viaggi d’affari e della gestione di riunioni ed eventi per le loro aziende. L’indagine annuale chiede ai professionisti dei viaggi aziendali di classificare le compagnie aeree in base a una serie di attributi, tra cui il servizio clienti, il supporto alle vendite, la distribuzione, la rete, i prodotti e i servizi. Anche quest’anno Delta è stata al comando in quasi tutte le categorie.