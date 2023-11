Qatar Airways protagonista al Dubai Airshow 2023

Durante il primo giorno del Dubai Airshow 2023, Qatar Airways ha presentato una selezione dei suoi aerei all’avanguardia alla presenza del Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Al-Meer.

Il Dubai Airshow, in programma dal 13 al 17 novembre, è uno degli air show più importanti del Medio Oriente. L’evento biennale riunisce leader, professionisti e parti interessate del settore aeronautico da tutto il mondo.

“Nel giorno di apertura dell’evento, l’esposizione da parte di Qatar Airways della sua nuova generazione di Boeing 787-9 Dreamliner, Airbus A350-1000 e Gulfstream G650ER, ha attirato gli occhi degli esperti e degli appassionati di aviazione globale sulla sua flotta unica nel suo genere.

Durante la giornata inaugurale, i visitatori dello chalet di Qatar Airways hanno avuto l’opportunità di esplorare le ultime innovazioni delle cabine e le offerte per i passeggeri. Dalle finiture eleganti e contemporanee del design della cabina, ai servizi meticolosamente curati, Qatar Airways ha mostrato il lusso e l’ospitalità distintivi che attendono i suoi passeggeri da tutto il mondo”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Qatar Airways è orgogliosa di partecipare al Dubai Airshow di quest’anno e di presentare gli aerei leader della nostra flotta all’avanguardia. Mettendo il comfort dei nostri passeggeri al centro delle nostre operazioni, abbiamo selezionato con cura i nostri aerei di alto livello che mostrano la nostra tecnologia più recente e un lusso senza pari. Diamo il benvenuto a tutti i visitatori di questo emozionante air show nel nostro chalet per vivere un’esperienza di viaggio indimenticabile”.

“Qatar Airways ha presentato il Gulfstream G650ER di Qatar Executive. Il G650ER è rinomato per la sua impareggiabile cabina spaziosa e lussuosa progettata per voli ultra lunghi. Qatar Executive è il più grande proprietario al mondo e unico operatore commerciale del Gulfstream G650ER, con un’impressionante flotta di 15 aeromobili.

In mostra anche l’Airbus A350-1000, che si distingue per la sua cabina wide-body e gli interni lussuosi. L’A350-1000 è inoltre dotato della cabina più silenziosa di qualsiasi aereo a doppio corridoio per garantire un comfort ottimale ai passeggeri. 24 di questi aerei all’avanguardia fanno parte della flotta di Qatar Airways.

Il Boeing 787-9 Dreamliner offre fino a 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class. È molto apprezzato per il suo eccezionale ambiente in cabina, l’accessibilità e comfort per i passeggeri. Il Dreamliner è un aereo ecologicamente avanzato con la capacità di ridurre le emissioni di anidride carbonica di oltre il 20% rispetto ad altri aerei simili. Qatar Airways utilizza 11 Boeing 787-9 Dreamliner per collegare i passeggeri verso più di 160 destinazioni.

Qatar Airways opera oltre 100 voli settimanali verso gli Emirati Arabi Uniti. Oltre ad inaugurare i voli giornalieri per Ras Al Khaimah (RKT) e ad aumentare la connettività con Dubai (DXB) da 21 a 28 voli settimanali, la compagnia di bandiera dello Stato del Qatar offre 35 voli settimanali ciascuno sia per Abu Dhabi (AUH) che per Sharjah (SHJ).

Al Dubai World Central, i visitatori del Dubai Airshow potranno trovare la mostra di Qatar Airways situata nello Chalet A07-A08 dal 13 al 17 novembre 2023″, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)