Emirates costruirà una nuova engineering facility

Emirates ha annunciato oggi un massiccio investimento di 950 milioni di dollari per costruire una nuova ultra-modern engineering facility a Dubai World Central (DWC).

“Distribuito su 1 milione di metri quadrati, l’engineering complex sarà il più grande e avanzato del suo genere mai gestito da una compagnia aerea, aggiungendo un impulso alle infrastrutture aeronautiche di livello mondiale di Dubai.

Costruita appositamente per supportare la flotta aerea e i requisiti operativi di Emirates negli anni ’40, la struttura fornirà anche commercial aviation engineering services in Middle East, con capacità potenzialmente offerta ad altri operatori aerei”, afferma Emirates.

Commentando l’investimento al Dubai Airshow, HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates airline and Group, ha dichiarato: “Questo investimento significativo segnala la nostra fiducia nella crescita futura di Emirates e del settore dell’aviazione. La nuova struttura consentirà a Emirates di essere completamente autosufficiente per quanto riguarda manutenzione, riparazione, revisione (MRO) e tutti i requisiti ingegneristici per la nostra flotta di aeromobili. Ci offre stabilità operativa, flessibilità e garanzia di qualità. Con la crescita prevista del settore aeronautico della regione, la nuova engineering facility di Emirates svolgerà anche un ruolo chiave come centro di eccellenza, attirando il coinvolgimento di attori globali lungo la catena di fornitura dell’aviazione. Creerà migliaia di posti di lavoro per tecnici qualificati e aggiungerà valore all’economia di Dubai”.

La nuova engineering facility di Emirates sarà attrezzata per gestire l’intera gamma di servizi specialistici di ingegneria aeronautica: da routine aircraft checks, paint jobs, heavy maintenance programmes, engine repair and testing, fino a full cabin interior fit-outs and aircraft conversions.

Ali Mubarak Al Soori, Emirates Group Executive Vice President – Facilities, Projects Management & Group Procurement & Supply Chain, ha dichiarato: “I lavori di costruzione della Fase 1 dovrebbero iniziare nel 2024 e essere completati nel 2027. Sono state prese disposizioni per un’ulteriore espansione, raddoppiando potenzialmente la capacità nella Fase 2, in linea con la crescita della flotta di Emirates e le esigenze operative. Il nuovo Emirates Engineering complex incorporerà anche la sostenibilità nella sua progettazione, tra cui: l’uso di materiali di costruzione ecologici in tutto il complesso; l’installazione di pannelli solari sui tetti dell’intero campus; la realizzazione di sistemi di riciclaggio degli oli e delle acque reflue”.

La Fase 1 del progetto prevede la realizzazione di 8 hangar di manutenzione e 1 hangar di verniciatura, tutti in grado di gestire aerei commerciali di qualsiasi dimensione fino a Code F (A380), una engine run-up facility, 20 support workshops, massive storage facilities e uffici amministrativi.

L’attuale Emirates Engineering Center presso Dubai International (DXB) continuerà a supportare le operazioni della compagnia aerea, con il nuovo complesso presso DWC che inizialmente gestirà spillover work e heavy maintenance programmes con aircraft ground time più lunghi.

ADP Ingénierie è stata nominata consulente del progetto.

