Royal Air Maroc ordina 4 motori GEnx-1B per la flotta Boeing 787

GE Aerospace ha annunciato oggi un ordine da Royal Air Maroc (RAM) per 4 motori GEnx-1B per il loro nuovo ordine di aerei Boeing 787. Questo ordine si aggiunge all’attuale flotta RAM di nove Boeing 787-8 e 787-9 Dreamliner equipaggiati con motori GEnx.

“Questo accordo fa parte dei nostri continui sforzi per far crescere la nostra flotta ed espandere le nostre rotte a lungo raggio verso il Nord e il Sud America, il Medio Oriente, l’Africa, l’Asia e l’Europa”, ha affermato Abdelhamid Addou, Chief Executive Officer of Royal Air Maroc. “Diamo il benvenuto a questi nuovi velivoli e motori nella nostra crescente flotta di Dreamliner”.

“Siamo molto lieti che il GEnx continui a essere il motore preferito per la flotta Boeing 787 Dreamliner di RAM”, ha affermato Kathy MacKenzie, Vice President, GE Aerospace Commercial Programs. “GE Aerospace e RAM hanno stretto un forte rapporto negli ultimi decenni e non vediamo l’ora di rafforzare il nostro rapporto per molti altri anni”.

“La famiglia di motori GEnx ha più di 50 milioni di ore di volo dall’entrata in servizio nel 2011 ed è il fastest-selling, high-thrust engine nella storia di GE con quasi 3.000 motori in servizio e in arretrato, compresi i ricambi.

Il GEnx-1B equipaggia due aerei 787 su tre in servizio. Il motore fornisce inoltre un risparmio di carburante dell’1,4% per la tipica missione del 787 rispetto alla concorrenza. L’ulteriore risparmio di carburante consente di produrre oltre 2 milioni di libbre di CO2 in meno per aereo all’anno. Come tutti i motori GE Aerospace, oggi il GEnx può funzionare con miscele SAF (Sustainable Aviation Fuel) approvate.

Rappresentando un enorme passo avanti nella tecnologia di propulsione, il GEnx utilizza materiali leggeri e durevoli e processi di progettazione avanzati per ridurre il peso, migliorare le prestazioni e ridurre la manutenzione, rendendolo la scelta migliore per i voli a lungo raggio”, afferma GE Aerospace.

I GEnx revenue-sharing participants sono IHI Corporation – Japan, GKN Aerospace Engine Systems – UK, MTU – Germany, TechSpace Aero (Safran) – Belgium, Safran Aircraft Engines – France e Samsung Techwin – Corea.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)