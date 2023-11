Boeing: gli ordini e gli accordi di oggi al Dubai Airshow

Ethiopian Airlines: ordine storico per un massimo di 67 Boeing Jets

Boeing e Ethiopian Airlines hanno annunciato oggi che la compagnia aerea ha accettato di ordinare 11 787 Dreamliner e 20 737 MAX, con un’opportunità per 15 e 21 jet aggiuntivi, rispettivamente. L’accordo, firmato dalla compagnia di bandiera etiope al Dubai Airshow, rappresenta il più grande acquisto di aerei Boeing nella storia africana.

“Siamo lieti di annunciare che Ethiopian Airlines ha raggiunto un accordo con Boeing per effettuare un ordine fermo per 31 aerei moderni, con l’opportunità di acquistare altri 36 jet”, ha affermato Mesfin Tasew, Ethiopian Airlines Group CEO. “Questo ordine ci consentirà di modernizzare e aumentare la nostra flotta a sostegno del piano di crescita di Ethiopian Airlines e della nostra strategia Vision 2035. Attraverso questo accordo, abbiamo consolidato la nostra partnership commerciale esemplare decennale con Boeing. Il 787 Dreamliner e il 737 MAX dimostrano le decisioni attente all’ambiente di Ethiopian Airlines e il suo impegno nel servire i passeggeri con gli aerei tecnologicamente più avanzati”.

Ethiopian sta ordinando la variante 787-9, parte della famiglia Dreamliner che riduce il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che sostituisce. La compagnia aggiungerà anche il modello 737-8, che riduce il consumo di carburante e le emissioni del 20% e crea un’impronta acustica inferiore del 50% rispetto agli aerei che sostituisce. Entrambe le famiglie apportano migliori prestazioni ambientali e comfort dei passeggeri nei rispettivi mercati.

Il nuovo impegno consente a Ethiopian Airlines di rafforzare e diversificare ulteriormente la propria flotta, che attualmente comprende più di 80 jet Boeing. Ethiopian opera la più grande flotta Dreamliner dell’Africa, con un mix di 787-8 e 787-9. Il nuovo ordine per il 737 MAX, che porterà a 50 il portafoglio ordini della compagnia aerea per l’aereo a basso consumo di carburante, sarà pubblicato sul sito web Orders & Deliveries di Boeing una volta finalizzato.

Boeing e Ethiopian Airlines hanno inoltre concordato di collaborare per fornire servizi di modifica della cabina per gli attuali 787 Dreamliner della compagnia. Gli ammodernamenti completi miglioreranno l’esperienza dei passeggeri con intrattenimento di bordo avanzato e nuovi posti in tutte le cabine, compresi i sedili reclinabili di classe business della joint venture Boeing Adient Aerospace.

“Ethiopian Airlines continua la sua leadership come una delle principali compagnie aeree africane con questo impegno storico volto ad espandere le proprie flotte di 787 e 737 MAX”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Ethiopian è stata la prima compagnia aerea africana a prendere in consegna il 787, e la famiglia Dreamliner continua a svolgere un ruolo fondamentale nella sua flotta a lungo raggio. Con la loro decennale esperienza nella gestione dei nostri jet single-aisle e widebody, apprezziamo la fiducia nei nostri prodotti e la forza del nostro rapporto dopo oltre 75 anni di collaborazione”.

Il 787-9 può trasportare 296 passeggeri per 14.010 km (7.565 miglia nautiche). Da quando è iniziato il revenue service nel 2011, la famiglia 787 ha lanciato più di 380 nuove rotte non-stop in tutto il mondo.

Il 737-8 trasporta fino a 210 passeggeri a seconda della configurazione e offre un’autonomia fino a 6.480 km (3.500 miglia nautiche).

Le previsioni del Commercial Market Outlook di Boeing per l’Africa prevedono che il continente avrà bisogno di 1.025 aerei nei prossimi due decenni; si prevede che oltre il 70% delle consegne commerciali saranno aerei single-aisle. La crescita complessiva del traffico aereo dell’Africa è prevista al 7,4% fino al 2042, la terza più alta tra le regioni globali e superiore al tasso di crescita medio globale del 6,1%.

Oman Air prende in consegna il primo 737-800 Boeing Converted Freighter

Boeing e Oman Air hanno annunciato l’ordine e la consegna del primo 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF) dell’operatore. L’ordine riguarda il primo dedicated cargo aircraft per la compagnia con base a Muscat.

Oman Air Cargo ha visto il suo volume cargo aumentare del 42% durante la prima metà del 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, guidato principalmente dall’espansione della capacità della sua flotta di aerei passeggeri. Con la capacità di trasportare fino a 23,9 tonnellate di merci con un range di 3.750 km, il 737-800BCF contribuirà alla continua crescita della capacità.

“Il freighter contribuirà alla crescita dell’air cargo logistics sector in Oman e oltre, avrà base nel nostro hub di Muscat, situato in posizione strategica, e migliorerà la nostra capacità di collegare est e ovest”, ha affermato Oman Air.

“Il 737-800BCF offre il giusto payload e il giusto range per integrare la flotta passeggeri di Oman Air con dedicated cargo capacity”, afferma Kate Schaefer, vice president of Boeing Commercial Modifications. “Siamo onorati di collaborare con Oman Air Cargo per supportare le loro operazioni con un freighter collaudato e affidabile”.

Costruito su una delle piattaforme più efficienti e affidabili del settore, il 737-800BCF è progettato per i clienti che rispondono all’aumento della cargo demand, ottimizzando le flotte o sostituendo i vecchi freighter. Rispetto alla generazione precedente di standard-body freighters, il 737-800BCF ha un consumo di carburante e emissioni di CO2 per tonnellata inferiori fino al 20%.

La manodopera per la freighter conversion è stata completata presso Taikoo (Shandong) Aircraft Engineering Co. Ltd. (STAECO).

SCAT Airlines annuncia un ordine per sette Boeing 737 MAX

Boeing e SCAT Airlines hanno annunciato oggi un ordine per sette 737-8, per espandere la propria flotta 737 MAX. L’ultimo ordine raddoppierà quasi la flotta 737 di SCAT, mentre la compagnia aerea cerca di aprire nuove rotte verso destinazioni europee.

“Oggi SCAT Airlines è la compagnia aerea in via di sviluppo più dinamico del Kazakistan e possiede la più grande flotta di aerei del paese”, ha affermato Vladimir Denissov, president of JSC SCAT Airlines. “L’aggiunta alla flotta di altri sette Boeing 737-8 aumenterà la capacità della compagnia aerea. Ciò avrà anche un effetto positivo sulla tempestiva esecuzione degli orari dei voli. La compagnia avrà l’opportunità di espandere la propria rete di rotte e offrire ai passeggeri ancora più destinazioni di viaggio”.

Con base a Shymkent, Kazakistan, SCAT serve una vasta rete di destinazioni nazionali e internazionali nella Comunità degli Stati Indipendenti e nell’Asia centrale. SCAT è stata la prima compagnia aerea in Asia centrale a far volare il 737 MAX e attualmente opera tre 737-8 e cinque 737-9. Questo ordine era precedentemente non identificato sul Boeing Orders & Deliveries website.

“Questo ordine ripetuto è una testimonianza della fiducia di SCAT nel valore, nelle prestazioni e nell’affidabilità della famiglia 737 MAX”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Siamo ansiosi di supportare l’espansione della loro rete e di continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel loro successo a lungo termine”.

Il 737-8 può trasportare fino a 210 passeggeri a seconda della configurazione e offre un’autonomia fino a 6.480 km (3.500 miglia nautiche). Il 737-9 può ospitare fino a 220 passeggeri e offre un’autonomia fino a 6.110 km (3.300 miglia nautiche).

Boeing e Zero Petroleum lavoreranno insieme per promuovere i SAF

Boeing e Zero Petroleum (“Zero”) hanno annunciato oggi una collaborazione per testare e analizzare la prossima generazione di tecnologie per accelerare la fornitura di sustainable aviation fuels (SAF). Per Boeing, questo rappresenta un altro investimento nello sviluppo di SAF a livello globale per ridurre le emissioni del ciclo di vita dell’aviazione e supportare l’obiettivo dell’industria dell’aviazione commerciale di zero emissioni nette entro il 2050.

La tecnologia di Zero produce SAF dall’aria e dall’acqua. L’hydrocarbon fuel ottiene carbonio dalla cattura diretta dell’aria e idrogeno dall’elettrolisi dell’acqua. Questo processo Power-to-Liquid ha il potenziale per ridurre significativamente le emissioni durante l’intero ciclo di vita, a condizione che vi sia abbondanza di elettricità rinnovabile.

In base all’accordo, Boeing istituirà congiuntamente un programma di test per il SAF di Zero presso l’University of Sheffield Energy Innovation Centre (EIC) e la sua SAF research facility. Boeing è un membro fondatore del Centro.

“Il SAF è la più grande leva del nostro settore per ridurre le emissioni oggi e in futuro, ma ora ne abbiamo bisogno di più per consentire tali riduzioni”, ha affermato Sheila Remes, Boeing vice president of Environmental Sustainability. “Lavorare con innovatori di tutto il mondo come Zero è fondamentale poiché collaboriamo per sviluppare nuovi percorsi sostenibili per produrre e ampliare il SAF”.

L’azienda energetica con sede nell’Oxfordshire, Regno Unito, trarrà vantaggio dall’iniziativa di Boeing per aiutare i produttori di carburanti innovativi a testare, maturare e scalare il SAF utilizzando la sua collaborazione con l’EIC e l’esperienza globale di Boeing.

“L’industria aeronautica deve muoversi rapidamente per soddisfare i prossimi mandati di defossilizzazione e i combustibili sintetici forniscono l’unica soluzione completamente scalabile”, ha affermato Paddy Lowe, CEO di Zero. “Abbiamo già sviluppato e testato il nostro 100% drop-in synthetic jet fuel e la collaborazione con Boeing ci consentirà ora di accelerare il processo di qualificazione e metterci sulla buona strada per la consegna commerciale entro il 2026. La nostra collaborazione con Boeing costituisce un precedente nel settore per il riconoscimento e sostegno dei combustibili sintetici verso soluzioni sostenibili”.

L’accordo segue il lavoro di Boeing per aiutare a espandere il SAF a livello globale attraverso partnership industriali e sostegno politico, investimenti nel lavoro di compatibilità dei prodotti e nell’uso di carburante da parte di Boeing.

Le sfide principali per un maggiore utilizzo del SAF sono l’offerta limitata e i costi elevati. L’uso attuale di SAF rappresenta lo 0,1% della domanda globale di jet fuel.

