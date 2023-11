Aperte le iscrizioni agli ACI World-Amadeus Technology Innovation Awards 2024

Airports Council International (ACI) World e Amadeus aprono oggi le candidature per i Technology Innovation Awards 2024, che mettono in mostra le migliori iniziative e leadership tecnologiche aeroportuali che stanno plasmando il futuro del trasporto aereo.

Gli ACI airport members sono incoraggiati a presentare la propria candidatura alla quarta edizione degli ACI World-Amadeus Technology Innovation Awards, che vedrà i vincitori nelle seguenti quattro categorie:

– Best innovation in airport passenger related processes.

– Best innovation in airport operations and installations management.

– Best airport innovation leader (individual).

– New: Best small and emerging airport innovation.

L’edizione del 2024 è destinata ad accogliere il più ampio bacino di candidati mai registrato e comprende una nuova categoria di premi per riconoscere la cultura dell’innovazione da parte degli small, emerging, and regional airports (5 milioni di passeggeri o meno all’anno nel 2022) che potrebbero dover affrontare vincoli finanziari ma svolgono un ruolo unico nello sviluppo della connettività locale e globale.

Luis Felipe de Oliveira, Director General at ACI World, ha dichiarato: “I Technology Innovation Awards rappresentano il crocevia in cui si incontrano tecnologia, innovazione e aeroporti. Dopo un’edizione 2023 di successo e popolare, siamo entusiasti di aprire le iscrizioni per il 2024, ancora una volta in collaborazione con Amadeus. I vincitori rappresentano i migliori esempi dei tipi di trasformazioni tecnologiche necessarie per affrontare alcune delle maggiori sfide e opportunità del settore, tra cui lo sviluppo di capacità, la sostenibilità ambientale e l’eccellenza nella customer experience. Questi premi celebrano la visione, l’audacia e l’azione degli aeroporti nell’innovazione tecnologica”.

Elena Avila, EVP Airport and Airline Operations, Amadeus, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di continuare questa importante partnership con ACI World per gli Innovation Awards. Insieme ai nostri partner, stiamo applicando l’innovazione che trasforma i viaggi. Sfide come le interruzioni, le prestazioni operative e le esigenze in evoluzione dei passeggeri richiedono un nuovo approccio, basato sulla tecnologia. Amadeus sta lavorando con gli aeroporti per creare soluzioni attraverso tecnologie come il cloud computing, piattaforme collaborative, biometria e intelligenza artificiale, per soddisfare e superare le esigenze e le aspettative dei viaggiatori”.

I Technology Innovation Awards accolgono progetti tecnologici ed esempi di leadership che migliorano il viaggio dei passeggeri, promuovono l’efficienza operativa o migliorano i processi per dipendenti, viaggiatori e stakeholder dell’aviazione. I vincitori del passato hanno coinvolto temi come big data, biometria, intelligenza artificiale e automazione. Le candidature dureranno fino al 15 marzo 2024, prima di essere esaminate da un gruppo di esperti del settore. I vincitori saranno annunciati prima e festeggiati durante l’ACI Asia-Pacific and the Middle East / ACI World Annual General Assembly, Conference, and Exhibition, che si terrà a Riyadh, Regno dell’Arabia Saudita, dal 21 al 23 maggio 2023.

(Ufficio Stampa ACI World)