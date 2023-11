Qantas Group: completata la verniciatura del primo Airbus A220 di QantasLink

Il primo Airbus A220 di QantasLink è uscito dal paintshop presso la Airbus facility di Mirabel, Canada, segnando una pietra miliare significativa nel programma di rinnovamento della flotta di Qantas Group.

L’aereo, che arriverà in Australia entro la fine dell’anno, è il primo dei 29 A220 che saranno consegnati al Gruppo come parte del programma di rinnovamento della flotta domestica, per sostituire e ampliare la narrowbody fleet.

Gli A220 QantasLink di prossima generazione sostituiranno gradualmente i Boeing 717 che attualmente operano voli in tutta l’Australia. Con il doppio del range del 717, si prevede che l’A220 aprirà nuove rotte domestiche e internazionali a corto raggio, man mano che sempre più aeromobili entreranno nella flotta.

Questo sarà il dodicesimo nuovo aeromobile consegnato al Gruppo negli ultimi 12 mesi, tra cui otto Airbus A321LR per Jetstar e tre Boeing 787 Dreamliner per Qantas International. Nei prossimi 12 mesi sono previste ulteriori consegne di diversi tipi di aeromobili, incluso il primo Airbus A321XLR per Qantas Domestic. Tutti bruciano molto meno carburante, generano meno emissioni e sono più silenziosi rispetto ai vecchi aerei che sostituiscono.

Negli ultimi sei mesi questo primo aereo A220 è stato assemblato presso lo stabilimento di Mirabel, con componenti chiave prodotti in altri stabilimenti in tutto il mondo, comprese le ali provenienti dal Regno Unito.

L’aereo ha trascorso due settimane nel paintshop, dove è stato applicato uno straordinario schema di verniciatura aborigeno, rendendo questo aereo il sesto ad unirsi alla lunga Flying Art Series della compagnia.

La Qantas Flying Art Series è stata lanciata nel 1994 con la presentazione del primo aereo in livrea indigena, un Boeing 747 chiamato Wunala Dreaming. La principale agenzia di design indigeno australiano, Balarinji, ha lavorato con Qantas per creare il design della fusoliera per tutte le livree della Flying Art Series, in collaborazione con First Nations artists e le loro famiglie.

L’ultima livrea della Flying Art Series presenta le opere d’arte del senior Pitjantjatjara artist Maringka Baker e racconta la storia di due sorelle che attraversano insieme la remota Australia, coprendo grandi distanze per ritrovare la strada di casa. L’aereo prende il nome dall’opera d’arte Minyma Kutjara Tjukurpa – The Two Sisters Creation Story.

Vanessa Hudson, Qantas Group CEO, ha affermato: “Questi aerei hanno il potenziale per cambiare il modo in cui i nostri clienti viaggiano attraverso il paese, con la possibilità di collegare due città o paesi qualsiasi in Australia. Ciò significa viaggiare più velocemente e comodamente per i viaggi d’affari e nuove entusiasmanti possibilità per i viaggi di vacanza. Un tipo di flotta completamente nuovo significa anche molte opportunità per il nostro personale di operare e prendersi cura di questi aerei”.

L’A220 (registrazione VH-X4A) sarà sottoposto ad una serie di routine post-production test flights con Airbus e sarà dotato di equipaggiamenti specifici Qantas prima di essere ufficialmente consegnato alla compagnia aerea entro la fine dell’anno.

L’aereo effettuerà quindi il ferry flight dal Quebec all’Australia e si unirà alla flotta QantasLink, operando inizialmente voli tra Melbourne e Canberra. La consegna di altri sei A220 è prevista entro la metà del 2025.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Airbus – Qantas Group)