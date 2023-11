Binter lancia la promozione ‘Flight Friday’ per volare tra l’Italia e le Canarie

Binter lancia la sua nuova promozione ‘Flight Friday’, con la quale è possibile acquistare, fino al prossimo 27 novembre, biglietti a prezzi ridotti per volare tra l’Italia e le Canarie tra l’11 gennaio e il 31 marzo 2024.

“Attraverso questa iniziativa, fino al 27 novembre è possibile acquistare biglietti da Firenze (FLR), Venezia (VCE) e le Canarie a partire da €92,10 per tratta. Questo è il caso dei voli tra Firenze e Gran Canaria (LPA) quando il passeggero acquista andata e ritorno. Nel caso dei voli con Venezia, possono essere acquistati a partire da €93,60.

Inoltre, grazie al Flight Friday, tutti i clienti che acquistano biglietti per volare alle Canarie in qualsiasi tariffa possono registrarsi entro il 27 novembre al link https://ofertas.bintercanarias.com/flightfriday, per partecipare a un’estrazione di 100 biglietti di andata e ritorno per una persona per qualsiasi destinazione Binter, tra l’1 gennaio e il 30 giugno 2024. L’estrazione sarà effettuata davanti a un notaio nel mese di dicembre”, afferma Binter.

“Binter opera una connessione settimanale tra gli aeroporti di Firenze (FLR) e Venezia (VCE) e l’aeroporto di Gran Canaria (LPA). I voli si svolgono il sabato in entrambi i casi.

Inoltre, la compagnia aerea facilita ai passeggeri delle rotte nazionali il collegamento gratuito di questi voli con quelli interinsulari nelle Canarie, nel caso dei voli in connessione, rendendo possibile raggiungere al medesimo prezzo diverse isole dell’arcipelago canario.

I passeggeri di questi voli Binter potranno godere dei vantaggi differenziali del prodotto offerto dalla compagnia aerea canaria: il comfort dei suoi nuovi aerei Embraer E195-E2, il jet a corridoio singolo più silenzioso, pulito ed efficiente della sua classe, con una configurazione che consente più spazio tra le file e la comodità di non avere un posto centrale. A ciò si aggiunge un servizio a bordo di alta gamma, che include un aperitivo gourmet durante il viaggio.

La promozione sarà attiva fino al lunedì 27 novembre per viaggiare nel periodo compreso tra l’11 gennaio e il 31 marzo 2024. Coloro che desiderano approfittarne possono acquistare i biglietti attraverso i vari canali di vendita della compagnia: https://www.bintercanarias.com/ita, tramite App, contattando il numero di telefono +39 0654242546, o prenotando con le agenzie viaggi”, conclude Binter.

(Ufficio Stampa Binter – Photo Credits: Binter)