Norwegian annuncia 6 rotte da Milano Bergamo nel 2024

Norwegian ha annunciato l’apertura di tre nuovi collegamenti dall’Aeroporto di Milano Bergamo, programmati nell’orario estivo 2024.

La compagnia aerea scandinava, che avvierà i voli per Tromsø dal 16 gennaio e riprenderà dal 28 marzo 2024 quelli già operati nell’estate di quest’anno con Oslo e Bergen, inaugurerà il 31 marzo la rotta Norwegian tra Milano Bergamo e Copenhagen, che prevede quattro frequenze settimanali (martedì, giovedì, sabato e domenica). Dal 18 maggio 2024 Norwegian volerà a Stavanger, nella Norvegia sudoccidentale, nei giorni di mercoledì e sabato, fino al 30 settembre del prossimo anno. Infine, a partire dal 2 giugno, si aggiungerà il collegamento con Helsinki, che sarà servita tre volte a settimana (martedì, giovedì e domenica).

I voli tra Milano Bergamo e le destinazioni di Copenhagen e Helsinki saranno operativi fino al termine della Summer 2024.

I tre nuovi collegamenti di Norwegian Air Shuttle sono in vendita dal 14 novembre 2023.

“L’annuncio delle nuove rotte di Norwegian Air Shuttle rafforza la presenza della compagnia aerea sull’aeroporto di Milano Bergamo e conferma il crescente interesse sulle direttrici che collegano il nord Europa e in particolare la Norvegia, mercato in forte espansione”, hanno dichiarato Emilio Bellingardi, direttore generale SACBO, e Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation SACBO. “Conforta che Norwegian Air Shuttle abbia trovato all’Aeroporto di Milano Bergamo le condizioni ideali per promuovere i nuovi collegamenti, che saranno operati con aeromobili di nuova generazione rispondendo così ai requisiti di efficienza e riduzioni delle emissioni”.

“Con queste nuove rotte, siamo pronti a registrare un aumento della domanda verso le destinazioni norvegesi nella prossima stagione estiva. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri aerei e farli viaggiare verso la bellissima Bergamo, così come trasportare i passeggeri italiani a Copenhagen, Helsinki e Stavanger”, ha affermato Magnus Thome Maursund, Chief Commercial Officer di Norwegian.

(Ufficio Stampa SACBO)