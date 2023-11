Emirates collabora con l’International Aviation Consulting and Training (IACT) per fornire training solutions

Emirates ha firmato oggi un Memorandum d’Intesa (MoU) con l’UAE General Civil Aviation Authority (GCAA) commercial and training arm, l’International Aviation Consulting and Training (IACT) al Dubai Airshow, per curare soluzioni di formazione su misura per i dipendenti che lavorano negli engineering departments della compagnia aerea.

Il protocollo d’intesa è stato firmato da His Excellency Saif Mohammad Al Suwaidi, Director General UAE GCAA e Adel Al Redha, Emirates Chief Operating Officer. In base all’accordo, entrambe le parti faciliteranno la formazione per i dipendenti della compagnia aerea che lavorano negli engineering departments presso le GCAA International Aviation Consulting and Training (IACT) e Emirates engineering facility.

H.E Saif Mohammad Al Suwaidi, ha dichiarato: “Questo protocollo d’intesa sottolinea il nostro impegno congiunto per garantire l’eccellenza e la sicurezza nel settore dell’aviazione. Questa cooperazione è in linea con le direttive del governo degli Emirati Arabi Uniti di collaborare con le parti interessate per unire le nostre forze e raggiungere i nostri obiettivi comuni in modo più efficace ed efficiente. Continueremo a esplorare tutte le possibili aree di collaborazione all’interno del settore”.

Adel Al Redha ha commentato: “Questo nuovo protocollo d’intesa rafforzerà ulteriormente la partnership di lunga data tra Emirates e GCAA, poiché entrambe le parti uniranno le risorse per costruire un pool di talenti di professionisti dell’aviazione competenti e altamente qualificati, dotati di qualifiche di livello mondiale e capacità competitive per contribuire all’organizzazione e all’industria aeronautica degli Emirati Arabi Uniti”.

La collaborazione garantirà il costante rispetto da parte di Emirates dei cambiamenti dinamici delle normative GCAA attraverso la formazione personalizzata fornita da IACT per i dipendenti della compagnia aerea in aree tecniche e certificazioni, tra cui le normative GCAA relative a General Civil Aviation airworthiness, Manufacturing, Airworthiness Review Certificate (ARC), Maintenance Organisation Review Certificate (MORC), Post Holders and Compliance Monitoring. Emirates e IACT lavoreranno insieme anche per identificare approcci unici per elevare ulteriormente gli standard di formazione ingegneristica di Emirates e dotare i dipendenti della compagnia aera di strumenti aggiuntivi che supportino il loro sviluppo di carriera.

L’Emirates Engineering Training è approvato per condurre entrambi i tipi – EASA e GCAA – e basic GCAA training utilizzando la Distance Learning Training Synchronous (DLS) methodology. I team utilizzano strumenti di formazione all’avanguardia e piattaforme di apprendimento digitale – incluso DLS – per offrire numerosi programmi e iniziative su misura per soddisfare il panorama normativo in continua evoluzione del settore aeronautico.

Presso Emirates Engineering, i lavori di manutenzione e ingegneria degli aeromobili vengono in gran parte svolti internamente attraverso una forza lavoro esperta e pienamente qualificata per gestire e implementare tutti gli aspetti di maintenance, engineering, quality, planning and logistics.

Stabilendo parametri di riferimento elevati per il settore, i dipendenti di Emirates Engineering supportano occasionalmente anche le flotte di altre trenta compagnie aeree attraverso third-party maintenance contracts presso la Emirates engineering facility.

