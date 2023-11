Investimenti significativi firmati da Emirates al Dubai Airshow 2023 per la sua flotta A380

Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo e più grande operatore dell’A380, sta raddoppiando i suoi investimenti per mantenere e migliorare l’efficienza operativa, nonché massimizzare le performance e l’affidabilità della sua double-decker fleet anche nel prossimo decennio.

La compagnia aerea ha firmato accordi per un valore di oltre 1,5 miliardi di dollari a margine del Dubai Airshow, con una rete ampliata di fornitori e partner per fornire superior aviation aftermarket and Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) services.

Emirates sfrutterà, su larga scala, le competenze e le capacità di partner tra cui Honeywell, Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Safran, Lufthansa Technik, OEM Services, Gameco, Haeco e altri per ottimizzare la durata della vita della sua A380 fleet e sbloccare ulteriori guadagni in termini di efficienza operativa, tutto secondo i suoi standard rigorosi. I partner di Emirates forniranno una gamma di maintenance, repair, and overhaul (MRO) services, parts provisioning, component repairs e supporto tecnico.

Il lavoro, già in corso, è in linea con l’impegno della compagnia aerea per la qualità e garantisce che i clienti possano godere dei suoi prodotti e servizi a bordo per gli anni a venire. Parallelamente al lavoro svolto per la manutenzione della sua flotta A380, la compagnia aerea continua a progredire con il più grande programma di retrofit conosciuto nel settore, del valore di 2 miliardi di dollari, che è pronto a migliorare ulteriormente l’esperienza a bordo.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “L’A380 è stato e continuerà a essere parte integrante della storia di Emirates. Le sue dimensioni e capacità hanno consentito a Emirates di sbloccare la crescita in alcuni degli aeroporti più trafficati del mondo, di aprire nuove opportunità per i viaggiatori e di aumentare sostanzialmente gli standard di comfort dei passeggeri. Il nostro continuo impegno e la nostra fiducia nell’A380 sono il motivo per cui stiamo investendo molto per mantenere la flotta in condizioni ottimali. L’A380 rimarrà al centro della nostra rete e della nostra proposta ai clienti per il prossimo decennio e vogliamo garantire che la nostra flotta sia in ottime condizioni”.

Emirates e Collins Aerospace hanno firmato un accordo a lungo termine per supportare l’A380 Main Landing gear overhaul program. della compagnia aerea. Collins è stato un partner fondamentale per Emirates e fornirà supporto locale negli Emirati Arabi Uniti per una parte sostanziale dell’overhaul scope del landing gear programme per gli aerei A380.

Safran Landing Systems fornirà servizi esclusivi a Emirates per l’A380 Nose Landing Gear. L’ampia portata della rete di Safran, che comprende strutture MRO a Singapore e in Francia, fornirà a Emirates le competenze, le capacità e i servizi di supporto su misura che coprono l’A380 landing systems lifecycle.

Honeywell fornirà wheels and carbon brakes per 116 A380. I design avanzati di ruote e freni di Honeywell consentono di risparmiare peso, ridurre i costi di manutenzione e contribuire a prolungare la durata complessiva dei freni. La manutenzione delle ruote e dei freni verrà eseguita presso le officine di manutenzione Emirates, garantendo un supporto di manutenzione continuo a Dubai.

In un rapporto che dura da 15 anni, Emirates ha esteso il suo accordo con OEMServices per il component support per l’A380, che include la fornitura di pezzi di ricambio, servizi di riparazione e supporto tecnico.

Pratt & Whitney ed Emirates hanno firmato un accordo di manutenzione e supporto per le PW980 Auxiliary Power Units della compagnia aerea, le APU più potenti in servizio commerciale. L’accordo garantisce che Emirates riceva una pianificazione e un supporto di manutenzione tempestivi ed efficaci.

Emirates ha costruito una rete selezionata di partner MRO per supportare nose-to-tail line base maintenance services e la compagnia aerea ha lavorato a stretto contatto con questi fornitori per allinearsi costantemente ai suoi requisiti di performance commerciale e tecnica.

Lufthansa Technik fornirà Base Maintenance Services (BMS) per gli A380 della compagnia aerea e fornirà ulteriori C-Checks per gli aeromobili nei prossimi tre anni. I C-Checks saranno eseguiti da Lufthansa Technik Philippines (LTP) a Manila. Il Lufthansa Technik competence centre for Base Maintenance Services in Manila ha già effettuato numerosi controlli approfonditi sugli A380 di Emirates dal gennaio di quest’anno. Emirates ha inoltre firmato un main landing gear agreement con Lufthansa Technik per i suoi futuri requisiti di revisione.

La compagnia aerea ha inoltre firmato accordi con Gameco, con sede a Guangzhou, Cina, e Haeco a Xiamen, Cina, per A380 C-Checks, a partire rispettivamente da gennaio e febbraio 2024.

Emirates attualmente opera quasi 90 A380, con altri che entreranno in servizio attivo nei prossimi mesi. L’anno scorso, la compagnia aerea ha avviato il suo programma di retrofit, con 67 A380 destinati al rinnovamento in ogni classe di cabina, oltre all’installazione di nuove cabine di Premium Economy Class. Finora, 16 aerei sono stati aggiornati e sono ora in pieno servizio commerciale. Il progetto, senza precedenti per dimensioni nel settore, è gestito interamente dal team di Emirates Engineering.

