News Brevi – 15.11.2023

AL VIA ALL’AEROPORTO DELL’URBE LA RASSSEGNA DI CONCERTI DELLA BANDA DELL’AERONAUTICA MILITARE – “Concerti all’Hangar 44“, questo il titolo della stagione concertistica che la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare eseguirà da sabato 18 novembre a domenica 17 dicembre, presso l’aeroporto dell’Urbe a Roma, per celebrare – anche in musica – il Centenario della Forza Armata, che ricorre nel 2023. Una iniziativa che attraverso il linguaggio universale della musica intende avvicinare i cittadini all’Aeronautica Militare, alla sua storia e alle sue diverse professionalità. I quattro concerti – in programma sabato 18 novembre, sabato 2 dicembre, domenica 10 dicembre e domenica 17 dicembre – si terranno tutti alle ore 17:00, per la durata di circa un’ora, e vedranno la partecipazione di formazioni cameristiche nate all’interno della più ampia compagine della Banda musicale dell’Aeronautica Militare. “Nei quattro appuntamenti in programma fino al 17 dicembre, ogni formazione proporrà un programma specifico per mettere in risalto le particolari caratteristiche timbriche e sonore degli strumenti che lo compongono, con l’intento di far conoscere a un numero sempre maggiore di persone le diverse ‘anime’ della Banda“, ha detto il Maestro, Maggiore Pantaleo Lanfranco Cammarano. “Anche per questo motivo, abbiamo pensato ad una proposta musicale piuttosto variegata, che va dalla favola musicale per i più piccoli e le loro famiglie, a brani più classici per strumenti a fiato, per passar poi alle formazioni dei clarinetti e degli ottoni che proporranno un repertorio sicuramente attraente per tutti, con richiami anche al jazz e al pop“. Sabato 18 novembre – Pierino e il Lupo; Sabato 2 dicembre – Quintetto di Clarinetti; Domenica 10 dicembre – “Gran Partita” di Mozart; Domenica 17 dicembre – Ensemble di Ottoni e Percussioni. L’accesso ai concerti è totalmente gratuito, previa prenotazione sul sito dell’Aeronautica Militare, cliccando sul banner “Concerti all’Hangar 44” https://www.aeronautica.difesa.it/home/noi-siamo-l-am/organizzazione/gruppi-musicali / (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA IN SPAGNA L’ESERCITAZIONE EART 2023 – Il 27 ottobre, dopo 2 settimane di esercitazione congiunta, si è conclusa la 9^ edizione dell’European Air Refuelling Training (EART 2023) presso la Base Aerea di Lanzarote, in Spagna, sotto la guida del Comando EATC (European Air Transport Command – Comando Europeo per il Trasporto Aereo), con sede a Eindhoven, nei Paesi Bassi. Ospitato dall’Ejército del Aire y del Espacio (Aeronautica Spagnola), l’addestramento si è svolto nella base aerea di Lanzarote, in Spagna, dal 16 al 27 ottobre. L’Italia ha partecipato all’evento addestrativo con il velivolo Boeing KC767-A del 14° Stormo di Pratica di Mare, accompagnato dai propri equipaggi di volo e manutentori tecnici, andando a pianificare, e successivamente volare, complesse missioni di rifornimento in volo coadiuvati dai medesimi assetti francesi e spagnoli, i quali hanno rispettivamente preso parte con i velivoli A330 MRTT e A400. L’esercitazione ha dato supporto a una parallela esercitazione denominata “Ocean Sky” nella quale i protagonisti erano i velivoli da combattimento di diversi paesi aderenti alla NATO che operavano dalla vicina base aerea di Gando a Gran Canaria (Spagna). Il fine dell’esercitazione, sotto la guida del direttore della sezione addestramento ed esercitazione di EATC, Tenente Colonnello Arnaud Viltart, è stato quello di addestrarsi sulle procedure di rendez-vous (tipologia e modalità con la quale i velivoli effettuano il ricongiungimento in volo) in “multi tanker formation” (formazione in volo di più velivoli rifornitori) e sulle manovre di evasione e fuga dalle minacce, collezionando 33 missioni e un ammontare totale di 115 ore di volo. Ciò ha consentito agli equipaggi partecipanti di operare in scenari addestrativi inusuali, incrementando il livello di standardizzazione e interoperabilità delle procedure di volo tra gli equipaggi di diversi paesi. Il Comando EATC, di cui l’Aeronautica Militare fa parte integrante dal 2014, rientra in un progetto Europeo di condivisione degli assetti di trasporto e l’Italia partecipa al programma con i velivoli Boeing KC767-A del 14° Stormo di Pratica di Mare e con i velivoli C-130J e C27J della 46^ Brigata Aerea di Pisa. Grazie all’adesione di numerosi paesi Europei può fare affidamento su molteplici assetti, alcuni dei quali dotati anche di sistema di rifornimento in volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

I CONTENUTI NDC DI LOT POLISH AIRLINES SARANNO DISPONIBILI SUI GDS DI SABRE – LOT Polish Airlines e Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologia per il settore dei viaggi a livello mondiale, hanno annunciato oggi che le offerte NDC della compagnia aerea sono ora disponibili per gli agenti di viaggio di tutto il mondo attraverso il sistema di distribuzione globale (GDS) di Sabre. Con NDC, gli agenti avranno l’opportunità di presentare l’offerta più competitiva, personalizzata in base alle aspettative del passeggero. Le offerte NDC possono essere prenotate attraverso le API Offerte e Ordini di Sabre, la soluzione di prenotazione per agenzie di Sabre, Sabre Red 360, e lo strumento di prenotazione online di Sabre, GetThere. LOT Polish Airlines ha recentemente presentato una strategia globale per il periodo 2024-2028 che prevede, tra l’altro, l’aumento della flotta a 110 aeromobili, l’introduzione di quasi 20 nuove destinazioni, l’aumento del numero di passeggeri del 70% e il rafforzamento degli sforzi ambientali e sociali. L’aumento della qualità del servizio e della soddisfazione dei passeggeri è un altro obiettivo chiave della strategia; una componente fondamentale di questo obiettivo è consentire una maggiore personalizzazione attraverso contenuti ricchi e offerte personalizzate abilitate dall’NDC.

FRANCESCO D’AMICO SARA’ IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELL’AEROPORTO DI GENOVA – Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione che si è svolta oggi in aeroporto, il Presidente Lavarello ha comunicato l’accettazione dell’incarico da parte del nuovo direttore. Il dottor Francesco D’Amico è stato scelto a conclusione di un attento iter selettivo ad evidenza pubblica che ha coinvolto oltre 30 candidati con specifiche esperienze maturate nell’ambito dell’aviazione commerciale. Laureato in Economia e Commercio, Francesco D’Amico ha costruito tutta la sua carriera lavorativa in più compagnie aeree ed aeroporto. A Catania, quinto aeroporto italiano per volume di traffico con oltre 10 milioni di passeggeri nel 2022, ha ricoperto incarichi di sempre crescente responsabilità nelle funzioni operativa e commerciale fino al ruolo di Chief Commercial & Marketing Officer. “Il dott. D’Amico ha condiviso l’importante sfida di rilancio dell’aeroporto di Genova in un contesto competitivo ma potendo contare su ritrovate sinergie commerciali e importante supporto della comunità imprenditoriale, degli azionisti e delle istituzioni”, ha commentato Alfonso Lavarello, Presidente di Aeroporto di Genova. “Nell’accettare questa importante sfida lavorativa, ringrazio il Presidente e tutto il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata e assicuro che il mio impegno sarà orientato a migliorare i servizi aeroportuali e la connettività aerea, consapevole del valore che questa essenziale infrastruttura, oggi in piena trasformazione, ha per Genova e la Liguria. Lo farò seguendo le indicazioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e con il supporto decisivo di tutti i colleghi di Aeroporto di Genova”, ha dichiarato Francesco D’Amico.

KLM: SODDISFATTI DELLA DECISIONE DEL GOVERNO OLANDESE – KLM informa: “KLM è soddisfatta che il governo olandese abbia deciso di sospendere l’experimental rule per il prossimo anno. È un passo importante per continuare a volare negli Stati Uniti. Inoltre, la Commissione europea ha inviato un chiaro segnale affinché si proceda attraverso un attento processo secondo un approccio equilibrato. Abbiamo concordato una serie di misure annunciate, come il piano più pulito, più silenzioso e più economico, per accelerare la riduzione dell’inquinamento acustico. KLM condivide le preoccupazioni ambientali del governo ed è pienamente impegnata a ridurre la propria impronta ambientale. Air France-KLM ha accelerato il suo piano di investimenti multimiliardari a lungo termine nel rinnovamento della flotta e nell’uso di SAF. Nei prossimi mesi, KLM e Transavia riceveranno il loro primo aeromobile della famiglia Airbus A320neo, con un’impronta acustica ridotta in media del 33%. Dagli anni 2000, il Gruppo ha già ridotto le proprie emissioni acustiche del 40%”.

DELTA APRE IL WINDOW SEAT SHOP A JFK TERMINAL 4 – Delta informa: “Delta offre ai soci SkyMiles alcuni dei regali e dei beni artigianali più ambiti da tutto il mondo e un salto al 2025 Medallion Status. Benvenuto al Window Seat Shop, un’esperienza pop-up curata progettata per offrire ai soci Delta SkyMiles un assaggio di ciò che le principali destinazioni della compagnia aerea hanno da offrire, offrendo allo stesso tempo agli acquirenti l’opportunità di guadagnare Medallion Qualification Dollars (MQDs) verso lo status 2025. A partire dal 14 novembre, il Window Seat Shop è aperto ai clienti che viaggiano attraverso il Terminal 4 del John F. Kennedy International Airport e online su delta.com/windowseatshop. Il negozio online è disponibile esclusivamente per i titolari della carta Delta SkyMiles American Express martedì 14 novembre e apre a tutti i soci mercoledì 15 novembre”. “La fedeltà dei nostri membri SkyMiles significa tutto per noi ed esperienze come queste sono rappresentative di ciò che i nostri membri possono continuare ad aspettarsi da noi”, ha affermato Alicia Tillman, Chief Marketing Officer, Delta. “Vogliamo che provino la stessa eccitazione che proviamo noi quando siamo in grado di dare loro l’opportunità di vivere nuove esperienze, che si tratti di portarli direttamente in una nuova località, di portare i migliori prodotti verso le nostre principali destinazioni e ispirare avventure future”. Lo shop offre ai soci l’accesso a prodotti accuratamente selezionati provenienti da piccole imprese in destinazioni nella vasta rete globale di Delta.

AIRJAPAN INIZIERA’ A FEBBRAIO LA ROTTA NARITA – INCHEON – AirJapan, il nuovo airline brand for medium-haul international routes sotto il controllo di ANA HOLDINGS INC., ha annunciato che inizierà il servizio sulla rotta Narita-Incheon, collegando il Tokyo Narita International Airport e l’Incheon International Airport in South Korea il 22 febbraio 2024, segnando la seconda rotta per la compagnia aerea. “Il lancio della rotta Narita-Incheon è un’altra pietra miliare significativa per AirJapan ed esemplifica il nostro impegno nel fornire esperienze di viaggio innovative, ponderate e flessibili”, ha affermato Hideki Mineguchi, Chief Executive Officer and President of AirJapan. “Incheon Airport è un hub conveniente per i voli in coincidenza e possiamo aspettarci una domanda costante sia da parte dei passeggeri in partenza dal Giappone che da destinazioni estere durante tutto l’anno. Rimaniamo fermi nel nostro impegno volto a soddisfare le preferenze di viaggio globali in evoluzione e siamo orgogliosi di svolgere un ruolo nell’ampliare la gamma di opzioni di viaggio per i passeggeri, mantenendo al contempo gli incrollabili standard di qualità, servizio e sicurezza di ANA Group”. Con il concetto “Fly Thoughtful”, AirJapan fornirà un nuovo stile di viaggio che consentirà ai passeggeri di selezionare e personalizzare liberamente i propri servizi, combinando la qualità dell’ANA Group full service carrier (FSC) e la convenienza di un low cost carrier (LCC). Il servizio sarà operato con Boeing 787-8 (324 seats, economy class).

AIR CANADA: PROSEGUE L’INIZIATIVA DREAMS TAKE FLIGHT – Air Canada informa: “Per la prima volta dal 2019, Air Canada e Dreams Take Flight sono partite da Ottawa per Orlando con 145 bambini a bordo per vivere il viaggio della vita. Con l’aiuto dei dipendenti volontari di Air Canada, il supporto della Air Canada Foundation e il lavoro dell’organizzazione Dreams Take Flight, otto voli operano ogni anno, offrendo a oltre 1.000 bambini ogni anno una giornata indimenticabile in un parco a tema in Florida o California. Il Dreams Take Flight Ottawa Flight Day è stato l’ultimo del 2023. Dreams Take Flight prevede anche viaggi da Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Montreal e Halifax”.

NUOVA PARTNERSHIP PER AIR CANADA AEROPLAN – A partire da oggi, i membri Aeroplan possono iniziare a guadagnare e riscattare punti in una qualsiasi delle oltre 1.100 Parkland location partecipanti Ultramar, Chevron, Pioneer, Fas Gas, ON the RUN e Marché Express in tutto il Canada. “Aeroplan è entusiasta di collaborare con Parkland e JOURNIETM Rewards”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty and Product at Air Canada. “Insieme siamo entusiasti di offrire ai nostri membri una scelta più ampia e più modi per essere ricompensati ad ogni rifornimento”. “Siamo lieti di accogliere i membri Aeroplan nel nostro national network of retail, fuel and convenience stores”, afferma Uwe Stueckmann, SVP Strategic Marketing and Innovation at Parkland. “La partnership tra JOURNIE™ e Aeroplan offre ai membri di entrambi i programmi un modo semplice per trasformare gli acquisti quotidiani in ricompense significative”.

CONDOR LANCIA LO SHOP ONLINE – Condor informa: “Modellini di aerei, travel companions e forniture per ufficio: numerosi prodotti a strisce in cinque colori possono ora essere acquistati nel nuovo Condor Shop. Ciò significa che l’inconfondibile look a righe della compagnia aerea può finalmente essere ritrovato anche sugli articoli per la casa e per i viaggi. A breve sarà disponibile anche la “Happy Socks X Condor – Arrive in Style” collection. L’assortimento viene costantemente ampliato con altri articoli Condor e promozionali. Per il momento il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario e per ordini superiori a 40 euro si rinuncia alle spese di spedizione. Info su www.condor.com/shop“.

LUFTHANSA TECHNIK ESPANDE LE SUE CAPACITA’ PER I MOTORI LEAP – Come primo MRO-provider al mondo a siglare un CFM Branded Service Agreement (CBSA) per entrambi i motori LEAP-1A e LEAP-1B, Lufthansa Technik si sta ora preparando a introdurre il suo primo motore LEAP-1B nel novembre di quest’anno. L’azienda ha già una vasta esperienza con il LEAP-1A, avendone effettuato la manutenzione per quattro anni e servendo una varietà di clienti, come airlines, lessors e OEM. Lufthansa Technik offre soluzioni MRO per le esigenze specifiche dei clienti che vanno dal Cyclean® Engine wash a Housekeeping services, Mobile Engine Services, Quick Turns to Performance Restoration Workscopes. L’attenzione è ora rivolta alla rapida crescita della capacità. “L’introduzione da parte di Lufthansa Technik del suo primo motore CFM LEAP-1B nelle prossime settimane è una pietra miliare fondamentale per il nostro open LEAP MRO Network. Essendo la nostra prima CBSA, Lufthansa Technik ha acquisito una significativa esperienza con il motore e siamo molto fiduciosi nelle loro capacità di fornire un supporto MRO di livello mondiale”. ha affermato Gaël Méheust, president & CEO of CFM International. “Siamo molto grati per la nostra partnership di successo e per il supporto di CFM International nel prepararci a offrire i nostri servizi per il LEAP-1B”, ha affermato Derrick Siebert, Vice President Commercials Engine Services at Lufthansa Technik. La crescita della capacità di Lufthansa Technik a supporto dei LEAP-1B services maintenance rappresenta un vantaggio significativo per la base clienti dei CFM LEAP. Lufthansa Technik continua a dedicarsi a fornire eccellenza nella manutenzione dei motori e negli MRO services, migliorando continuamente le proprie capacità e stabilendo nuovi standard di settore. I motori LEAP sono un prodotto di CFM International, una società mista al 50/50 tra GE e Safran Aircraft Engines. Lufthansa Technik è anche un LEAP-1A service provider autorizzato da CFM International.

QATAR AIRWAYS PRIVILEGE CLUB ANNUNCIA UNA NUOVA PARTNERSHIP CON MONOPRIX QATAR – Qatar Airways Privilege Club migliora l’esperienza quotidiana dei suoi membri collaborando con il rinomato marchio di ipermercati Monoprix Qatar. Attraverso la piattaforma di offerte legate alla carta del programma fedeltà, i membri possono ora accumulare e spendere i propri Avios sui propri acquisti quando fanno acquisti in uno qualsiasi dei sette stores Monoprix e tre stores Monop in Qatar, utilizzando la carta di debito o di credito che hanno collegato al proprio account di iscrizione. Attraverso le offerte legate alla carta, i membri del Privilege Club possono scegliere di spendere i propri Avios per un’ampia gamma di vantaggi che includono voli premio e upgrade, soggiorni in hotel, noleggio auto o facendo shopping e cenando in oltre 600 luoghi che partecipano alle Card-Linked Offers platform e Qatar Duty Free. Thierry Antinori, Chief Commercial Officer, Qatar Airways, ha dichiarato: “Mentre il programma di fidelizzazione dei clienti di Qatar Airways continua ad evolversi, ci sforziamo di trovare partner che siano in linea con l’impegno del Privilege Club di fornire ai membri esperienze che migliorino lo stile di vita. Unire le forze con un marchio rinomato come Monoprix porterà preziosi vantaggi ai nostri membri, poiché ora avranno maggiori opportunità di raccolta e spesa nei loro acquisti quotidiani in uno degli ipermercati più conosciuti del paese”. “Monoprix Qatar è entusiasta di essere l’unico hypermarket partner del Qatar Airways Privilege Club. Questa nuova partnership tra le nostre due società andrà a beneficio dei membri del Privilege Club, offrendo loro più modi per guadagnare e riscattare premi, esperienze più personalizzate e una gamma più ampia di prodotti e servizi”, ha aggiunto Sébastien Farhat, Chief Operating Officer, Ali Bin Ali Consumer & Hi-Tech Retail.

LOCKHEED MARTIN APRE UN NUOVO MISISLE DEFENSE LAB – Lockheed Martin ha aperto oggi una struttura di ingegneria da 16,5 milioni di dollari nel suo campus di Huntsville, introducendo maggiori capacità per missile defense innovation nel Nord Alabama. Il nuovo Missile System Integration Lab (MSIL) è il luogo in cui Lockheed Martin intende condurre sviluppo, test e integrazione del sistema per il next long range ballistic missile defense interceptor – Next Generation Interceptor (NGI) per l’U.S. Missile Defense Agency (MDA). L’MSIL ospiterà inoltre un centro di ingegneria digitale e un’infrastruttura chiave per creare e mantenere una linea digitale durante tutto il processo di integrazione. “Lockheed Martin è impegnata nel Nord Alabama e questa struttura ne è un’ulteriore prova”, ha affermato Robert Lightfoot, executive vice president of Lockheed Martin Space. “Siamo lieti di celebrare oggi l’aggiunta di una struttura avanzata al nostro campus di Huntsville, lo stesso anno in cui festeggiamo i 60 anni di Rocket City a supporto dei nostri clienti”.

UNITED SI PREPARA PER IL PERIODO DI VIAGGO DEL RINGRAZIAMENTO – United si sta preparando per una stagione di viaggi del Ringraziamento da record, con oltre 5,9 milioni di persone che dovrebbero volare con la compagnia aerea tra il 17 e il 29 novembre. Sapendo che ogni minuto conterà per i viaggiatori desiderosi di ricongiungersi con i propri cari per le vacanze, L’United customer experience team ha lavorato su innovazioni all’avanguardia nel settore che aiutano i viaggiatori a saltare le code, superare i controlli di sicurezza più velocemente, stabilire connessioni strette e migliorare la situazione generale e l’esperienza di viaggio. “In questo periodo dell’anno è importante connettersi con la famiglia e gli amici e ci stiamo preparando ad aiutare tutti i clienti, siano essi viaggiatori esperti o viaggiatori annuali, a raggiungere le loro destinazioni in tempo”, ha affermato Linda Jojo, Chief Customer Officer, United. “Quasi tre quarti dei nostri clienti viaggiano con l’app mobile United e ci dicono che apprezzano la possibilità di saltare molte code, usufruire di un servizio tempestivo e personalizzato quando ne hanno bisogno e apprezzare la tranquillità che ottengono dalle informazioni sull’app mobile di United”. Dall’inizio dell’anno, United ha lanciato o migliorato decine di nuove innovazioni nella sua app mobile, nei suoi aeroporti e a bordo dei suoi aerei per aiutare i viaggiatori a prepararsi per i loro viaggi, offrendo maggiore trasparenza, risparmiando tempo e riducendo lo stress, dalla prenotazione alla partenza. Per ulteriori informazioni sui viaggi con United, visitare United.com.

JETBLUE: RECORD AND PAYMENT DATE PER GLI AZIONISTI SPIRIT – JetBlue informa: “Come annunciato in precedenza, in relazione all’Accordo e al Piano di fusione, datato 28 luglio 2022, tra JetBlue Airways Corporation, Sundown Acquisition Corp. e Spirit Airlines, Inc., JetBlue ha fissato il 24 novembre 2023 come record date per il november 2023 prepayment agli azionisti di Spirit di $0,10 per azione Spirit, con pagamento del November 2023 Additional Prepayment da effettuarsi il 30 novembre 2023″.

EASA ESTENDE LA VALIDITA’ E L’AREA GEOGRAFICA DELL’ISRAEL CZIB – L’EASA ha pubblicato un aggiornamento del suo Conflict Zone Information Bulletin per Israele, estendendo l’ambito geografico per includere porzioni sul Mar Rosso appartenenti allo spazio aereo di Giordania, Arabia Saudita ed Egitto. La validità è stata prorogata al 31 dicembre 2023. L’EASA e l’Unione Europea continuano a monitorare la situazione e aggiorneranno ulteriormente il CZIB, se opportuno.

EASA MONITORA LA SITUAZIONE RIGUARDO UNA POTENZIALE ERUZIONE DEL VULCANO FAGRADALSFJALL UN ISLANDA – L’EASA sta monitorando la situazione in Islanda rispetto alla potenziale eruzione del vulcano Fagradalsfjall. In caso di eruzione e sviluppo di una nube di cenere, l’Agenzia lavorerà con altri attori dell’aviazione per valutare l’impatto per l’aviazione e formulare raccomandazioni di conseguenza. Le operazioni aeree sono state gravemente interrotte in seguito all’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull nel 2010 in Islanda. Le azioni intraprese nei giorni successivi a quell’evento sono state successivamente analizzate in vari gruppi aeronautici, portando ad una migliore comprensione della minaccia rappresentata da una nuvola di cenere per gli aerei e ad una migliore preparazione dell’intero settore aeronautico, per valutare e mitigare i potenziali rischi. L’aspettativa come risultato di questo “lessons learned” process è che ciò porterebbe a una reazione più proporzionata nel caso di qualsiasi futuro evento simile, garantendo comunque che la sicurezza rimanga fondamentale, come sempre nel settore dell’aviazione. La pagina web dell’EASA Volcanic Ash fornisce informazioni sull’eruzione del 2010 e sulle azioni successivamente intraprese. L’EASA aggiornerà questa pagina come opportuno nel contesto della situazione attuale. Consultare anche il Safety Information Bulletin 2010-17R7, aggiornato l’ultima volta nel 2015, che contiene informazioni generali pertinenti su questo argomento.

AIR CANADA AUMENTA LA CAPACITA’ VERSO L’ASIA – Air Canada ha annunciato che sta potenziando strategicamente la capacità della sua rete nell’Asia-Pacifico a partire da metà dicembre fino alla fine della prossima estate 2024. “I servizi di Air Canada per l’Asia continuano a riflettere una forte domanda e stiamo aumentando la capacità in quest’area geografica, mentre implementiamo la nostra strategia di diversificazione internazionale. Quest’inverno siamo lieti di offrire fino a 57 voli a settimana tra il Canada e l’Asia e fino a 64 voli a settimana la prossima estate. Air Canada raddoppierà i voli giornalieri per Hong Kong e aerei più grandi opereranno per Shanghai durante le vacanze di dicembre e i periodi di viaggio del Capodanno lunare. La capacità per il Giappone aumenterà del 96% quest’inverno rispetto allo scorso anno. La prossima primavera, i voli stagionali per Osaka riprenderanno prima e aerei più grandi opereranno per Narita e Seoul”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning, at Air Canada. “L’imminente lancio della nostra nuova rotta per Singapore e l’aumento della capacità sulla nostra fortunata rotta per Bangkok sottolineano il nostro continuo impegno a investire nei mercati in rapida crescita nel Sud-Est asiatico. Con gli investimenti che abbiamo fatto nei nostri global hub airports che collegano l’esteso territorio nordamericano di Air Canada ai nostri voli internazionali, viaggiare tra il Nord America e l’Asia è conveniente e interessante sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli”, ha concluso Galardo. I clienti hanno l’opportunità di raccogliere e riscattare punti tramite Aeroplan quando viaggiano con Air Canada, e i clienti idonei hanno accesso al check-in prioritario, alle lounge Maple Leaf, all’imbarco prioritario e ad altri vantaggi, inclusa l’esclusiva Signature Suite di Air Canada presso YVR e a Toronto Pearson.