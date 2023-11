Rolls-Royce rinnova il TotalCare Service Contract per i motori Trent 700 con Saudia

Rolls-Royce annuncia oggi di aver firmato un rinnovo a lungo termine del suo contratto con Saudia, la compagnia di bandiera nazionale dell’Arabia Saudita, per l’attuale TotalCare service agreement per i motori Trent 700 che equipaggiano la flotta Airbus A330 di Saudia.

“Saudia ha esteso il suo Rolls-Royce flagship TotalCare service per garantire che tutti i 31 aeromobili A330 siano coperti continuativamente oltre il 2030. TotalCare è progettato per fornire certezza operativa ai clienti trasferendo time on wing and maintenance cost risk a Rolls-Royce. Questa offerta di servizi premium leader del settore è supportata dai dati forniti attraverso il Rolls-Royce advanced engine health monitoring system, che aiuta a fornire ai clienti una maggiore disponibilità operativa, affidabilità ed efficienza”, afferma Rolls-Royce.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo lieti di firmare questo accordo di servizi con Saudia. È la testimonianza della forza del rapporto che le nostre organizzazioni hanno promosso nel corso degli anni. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con Saudia e a supportare la loro flotta Trent 700 negli anni a venire”.

Il Captain Ibrahim Koshy, CEO of Saudia, ha dichiarato: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership di lunga data con Rolls-Royce per il servizio TotalCare, che è stato parte integrante delle performance ottimali della flotta Airbus A330 di Saudia. Questo impegno garantisce un supporto continuo per tutti i 31 nostri aeromobili A330 oltre il 2030. TotalCare va oltre la manutenzione regolare, consentendoci di concentrarci sulle nostre operazioni principali mentre ci affidiamo a Rolls-Royce per i dettagli. Questa collaborazione salvaguarda le nostre risorse e dimostra fermamente la nostra fiducia in Rolls-Royce come alleato fidato per l’eccellenza operativa”.

“Il Trent 700, che ha accumulato più di 68 milioni di ore di volo di esperienza, offre alle compagnie aeree un’affidabilità di livello mondiale, con un dispatch rate del 99,9% e il time on wing più lungo di qualsiasi A330 engine option. Il Trent 700 offre inoltre la massima spinta disponibile sull’A330, producendo le massime take-off performance, range and payload capability, che equivalgono a un potenziale di generazione di entrate superiore per gli operatori”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)