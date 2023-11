De Havilland Canada: accordi per cargo conversion solutions al Dubai Airshow

De Havilland Canada annuncia l’acquisto di due cargo conversion solutions per Falcon Aviation

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) annuncia un accordo con Falcon Aviation per fornire due Quick Change (QC) freighter kits per supportare le operazioni della compagnia aerea, fornendo la massima flessibilità per supportare la loro flotta Dash 8-400. “La De Havilland cargo conversion solution aumenta il valore complessivo ed estende le elevate capacità di generazione di entrate dei loro aerei Dash 8-400 ed è una grande aggiunta che supporterà la visione di Falcon Aviation di essere all’avanguardia nel settore dell’aviazione in Middle East and North Africa (MENA) region”, afferma De Havilland Canada.

“Il design robusto e affidabile del Dash 8-400 rende l’aereo in una posizione unica per fornire sia un luxury VIP passenger service che la flessibilità per cargo operations”, afferma Ryan DeBrusk, Vice President of Sales and Marketing for De Havilland Canada. “Le De Havilland Canada’ cargo conversion solutions, approvate da Transport Canada e supportate attraverso la nostra infrastruttura di supporto globale, costituiranno una grande aggiunta al business di Falcon Aviation”.

“Queste Cargo Conversion Solutions by De Havilland Canada per la nostra flotta Dash 8-400 aiuteranno Falcon Aviation ad aumentare la generazione di entrate nei prossimi anni, poiché esiste una domanda insoddisfatta per queste operazioni”. ha detto il Capt. Raman Oberoi COO of Falcon Aviation.

“De Havilland Canada ha annunciato il lancio nel 2022 del Quick Change (QC), cargo conversion solution per l’aereo Dash 8-400. Conosciuto in tutto il mondo per il suo basso costo operativo, le prestazioni eccezionali e l’affidabilità nelle operazioni aeree e nelle missioni speciali, il Dash 8-400 aircraft rugged design, abbinato alla QC solution di De Havilland Canada, è ben progettato per supportare un’operazione flessibile di trasporto passeggeri-merci.

La QC solution è un revenue expansion model che offre flessibilità per convertire gli aeromobili Dash 8-400 tra all-passenger and all-cargo operations/configurations. Il breve tempo necessario per cambiare configurazione consente agli operatori di adattarsi alle dinamiche del mercato e l’installazione di smoke detection systems in cabina elimina la necessità di attendants durante le operazioni”, conclude De Havilland Canada.

De Havilland Canada annuncia l’acquisto della cargo conversion solution per Advantage Air

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) annuncia un accordo con Advantage Air Travel Limited per la fornitura di un Quick Change (QC) freighter kit, per supportare il programma commerciale della compagnia aerea, fornendo flessibilità per i loro Dash 8-400. Progettate per offrire flessibilità operativa, queste cargo conversion solutions aumentano il valore complessivo ed estendono le elevate revenue-generating capabilities del Dash 8-400.

“Il mercato cargo rappresenta un’opportunità crescente per le compagnie aeree alla ricerca di soluzioni per migliorare le capacità di generazione di entrate dell’aereo Dash 8-400”, ha affermato Ryan DeBrusk, Vice President of Sales and Marketing for De Havilland Canada. “Il De Havilland Canada Quick Change program offre una Transport Canada approved cargo conversion che fornirà la flessibilità desiderata dalla compagnia aerea e garantirà il continuo successo di Advantage Air”.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)