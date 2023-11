Delta: nuova cooperazione in codeshare con airBaltic

Delta Air Lines e la compagnia aerea di bandiera lettone airBaltic hanno recentemente annunciato il lancio del codeshare a partire dal 22 novembre. A seguito di una domanda senza precedenti per i collegamenti transatlantici registrata quest’anno, Delta aggiungerà il suo codice ai voli airBaltic, fornendo ai passeggeri collegamenti convenienti e opzioni più flessibili di prenotazione ed emissione di biglietti tra il Nord America e la Lettonia.

“Le partnership rafforzate sono parte integrante della nostra strategia a lungo termine per collegare meglio i passeggeri Delta a più parti del mondo”, ha affermato Alain Bellemare, President – International di Delta. “Lavorare a stretto contatto con airBaltic rafforzerà ulteriormente il collegamento di Delta con questa vivace regione europea e offrirà ai clienti dei Paesi Baltici un accesso senza uguali alle destinazioni in tutti gli Stati Uniti”.

Questo nuovo accordo di codeshare consentirà a Delta di inserire il proprio codice su venti rotte operate da airBaltic verso tre delle principali città della compagnia lettone – Riga, Tallinn e Vilnius.

“Si tratta di un risultato storico per airBaltic e per la Lettonia, e ci prepariamo ora ad espandere il nostro network attraverso l’Oceano Atlantico”, ha affermato Martin Gauss, President e CEO di airBaltic. “La collaborazione con Delta, conosciuta per il suo vasto network e per l’infrastruttura di cooperazione internazionale, offre enormi opportunità. Non porterà solo nuovi passeggeri per airBaltic, ma aumenterà anche la visibilità e la connettività globale dei Paesi Baltici”.

L’opportunità di codeshare fa seguito all’ottenimento da parte della Latvian Civil Aviation Association di un Category 1 rating nell’U.S. Federal Aviation Administration International Aviation Safety Assessment program. Nell’ambito del programma IASA, la FAA determina se la supervisione di un altro Paese sui suoi vettori aerei che operano, o cercano di operare, negli Stati Uniti o in codeshare con un vettore aereo statunitense è conforme agli standard di sicurezza stabiliti dall’International Civil Aviation Organization.

AirBaltic opera più di 100 rotte da Riga, Tallinn, Vilnius e Tampere, offrendo collegamenti verso un’ampia gamma di destinazioni incluse nel network della compagnia aerea in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e nella regione del Caucaso. Un programma completo dei voli e i biglietti airBaltic sono disponibili su: www.airbaltic.com.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines – airBaltic)