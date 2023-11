Embraer annuncia una nuova credit operation con UK Export Finance

Embraer ha annunciato oggi la conclusione di un accordo quadro per un’operazione di credito volta ad aiutare i propri clienti ad acquistare aerei con il supporto di UK Export Finance (UKEF). L’UKEF è un’agenzia governativa britannica focalizzata sul finanziamento delle esportazioni locali, che fungerà da garante del credito per le future transazioni finanziarie.

Questo supporto è vincolato al volume di materiali e componenti importati da Embraer con origini nel Regno Unito e offre opportunità di collaborazione con il potenziale per aumentare i livelli di assistenza.

“Questa nuova partnership è un passo importante per Embraer, poiché rappresenta un’altra opzione di acquisto per i nostri clienti, aumentando e diversificando la gamma di soluzioni finanziarie dell’azienda. Inoltre, l’UKEF è una delle più grandi agenzie di sostegno all’esportazione nel mondo e rafforza il sostegno del Regno Unito alla nostra azienda”, ha affermato Antonio Carlos Garcia, CFO di Embraer.

“Si tratta di un’altra vittoria per il nostro settore aerospaziale di livello mondiale, poiché pone i fornitori del Regno Unito in prima fila per rifornire uno dei più grandi produttori di aeromobili del mondo”, ha affermato Lord Offord, UK Minister for Exports. “Questo accordo non solo fornisce un gradito impulso ai fornitori esistenti, ma anche incoraggia ancora più acquisti da parte delle imprese del Regno Unito, aumentando i posti di lavoro ad alto salario e altamente qualificati in tutto il paese”.

Fabio Accunzo, Export Finance Head – Brazil and Southern Cone at UKEF, ha dichiarato: “Questo accordo con Embraer rappresenta un’importante pietra miliare nell’approfondimento della partnership con il governo del Regno Unito. UK Export Finance (UKEF) può supportare progetti in Brasile di qualsiasi dimensione e nella maggior parte dei settori, fornendo supporto finanziario per l’acquisizione di soluzioni dalla UK world class supply chain. L’offerta dell’UKEF è una fonte complementare di finanziamento a lungo termine insieme alle fonti tradizionali in Brasile, consentendo condizioni competitive e flessibili per gli acquirenti, con termini di rimborso tipicamente superiori a 10 anni e fino a 22 anni nei settori delle energie rinnovabili e della crescita pulita”.

L’operazione con UKEF offre numerosi vantaggi, come lo sviluppo dell’industria aeronautica in entrambi i paesi e maggiori opzioni di credito per i clienti di Embraer. Questa è la seconda partnership tra Embraer e UKEF in un anno. Nel 2022, entrambi hanno annunciato un’operazione di credito da 100 milioni di dollari per finanziare l’acquisto di forniture effettuate da Embraer nel Regno Unito.

(Ufficio Stampa Embraer)