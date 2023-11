Piper Aircraft annuncia un nuovo Fleet Agreement con AeroGuard Flight Training Center

Piper Aircraft ha annunciato oggi che AeroGuard Flight Training ha effettuato un ordine per novanta nuovi velivoli Archer TX. L’aggiunta di questi nuovi Piper trainers raddoppierà quasi la dimensione della flotta di AeroGuard, portandola a oltre 200 velivoli.

L’AeroGuard Flight Training Center ha quattro sedi, tre negli Stati Uniti e una in Arabia Saudita. Queste sedi formano più di 2.000 studenti piloti, preparandoli per la loro carriera presso le principali compagnie aeree del mondo come Cathay Pacific, SkyWest e Korea Aerospace University. AeroGuard ha anche partnership con molte altre compagnie aeree e partner universitari in Medio Oriente, India e nel resto dell’Asia.

“Siamo entusiasti di firmare questo accordo con Piper Aircraft per portare 90 nuovi Piper Archer nella flotta di AeroGuard”, ha affermato Joel Davidson, CEO di AeroGuard Flight Training Center. “Questo investimento rappresenta il nostro impegno nel fornire agli studenti piloti delle nostre compagnie aeree partner tutte le risorse di cui hanno bisogno per avere successo, mentre sperimentano l’addestramento di volo della massima qualità al mondo. Con questi velivoli aggiuntivi, AeroGuard ha la capacità di accogliere centinaia di nuovi airline cadets nei nostri pilot training programs”.

“È un onore espandere la nostra fleet partnership con il noto Piper Flight School Alliance member, AeroGuard”, afferma John Calcagno, President and CEO of Piper Aircraft. “Siamo orgogliosi dei rapporti che instauriamo con scuole come AeroGuard e dei training aircraft che forniamo loro, noti per la loro affidabilità e facilità d’uso, per addestrare la prossima generazione di piloti”.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft)