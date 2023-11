Emirates e Boeing collaborano per promuovere la manutenzione degli aeromobili con soluzioni focalizzate sul digitale

Emirates e Boeing hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per sfruttare le tecnologie digitali avanzate e accelerare i miglioramenti nelle operazioni di manutenzione.

Gli sforzi si concentreranno su aree chiave, tra cui: ispezioni di aeromobili assistite da droni, miglioramento della precisione e dell’efficacia delle attività di manutenzione attraverso l’uso della realtà virtuale e aumentata, oltre alla manutenzione prognostica e predittiva di prossima generazione.

Ahmed Safa, Divisional Senior Vice President Emirates Engineering, ha dichiarato: “La nostra partnership con Boeing ci consentirà di massimizzare i vantaggi delle tecnologie avanzate e dell’eccellenza digitale per migliorare l’affidabilità operativa, ridurre al minimo le interruzioni e garantire che la nostra flotta operi secondo gli standard più elevati, fornendo in definitiva ai nostri clienti un’esperienza di viaggio migliore. Che si tratti di droni che effettuano ispezioni con meticolosa agilità o visualizzazioni AR che aiutano gli ingegneri a vedere dietro i pannelli o all’interno dei condotti per individuare componenti potenzialmente difettosi non visibili a occhio nudo, senza doverli smontare, stiamo adottando misure significative per ottimizzare la manutenzione degli aeromobili al suo pieno potenziale per la nostra flotta di Boeing 777”.

“Supportare i nostri clienti nel loro percorso di trasformazione digitale non significa solo migliorare le operazioni di manutenzione”, ha affermato Brad Surak, Vice President of Digital Aviation Solutions, Boeing Global Services. “Si tratta di applicare l’innovazione per garantire che le loro esigenze di operazioni ottimali siano soddisfatte oggi e a lungo termine”.

L’integrazione della tecnologia dei droni per le attività di manutenzione rappresenta un passo avanti per la compagnia aerea, contribuendo ad accelerare le ispezioni esterne su wide-body aircraft utilizzando telecamere ad altissima risoluzione, con la capacità di raggiungere ogni angolo dell’aereo per rilevare le imperfezioni della superficie. Le immagini e i dati raccolti diventano la base di report altamente dettagliati, consentendo una precisione molto maggiore e aiutando nelle verifiche delle ispezioni future.

La Mixed Reality e l’uso di augmented reality and virtual reality visual tools consentono agli ingegneri di indagare il funzionamento più interno di qualsiasi parte di un aereo e altre complessità. Queste tecnologie promettono di fornire ispezioni degli aeromobili più precise e complete, ridurre il rischio di errore umano e ridurre significativamente il tempo trascorso dagli aeromobili fuori servizio, ottimizzando la disponibilità e le prestazioni della flotta.

La next generation prognostic and predictive maintenance technology fornita da Boeing sfrutta analisi avanzate e approfondimenti prognostici, consentendo a Emirates di prendere decisioni più informate sulla manutenzione della flotta.

Emirates Engineering è una delle strutture di manutenzione aeronautica più tecnologicamente avanzate al mondo, che supporta la più grande flotta mondiale di aeromobili Boeing 777 e Airbus A380. Il team gestisce e implementa tutti gli aspetti di manutenzione, ingegneria, qualità, pianificazione e logistica. La struttura di 400.000 metri quadrati dispone di 12 hangar che formano le più grandi free-spanned structures del Medio Oriente.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)