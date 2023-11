L’EASA ospita il meeting inaugurale del Member State Network on aviation decarbonisation

L’EASA ha ospitato il 16 novembre il meeting inaugurale del ReFuelEU Aviation Member States Network.

La rete fungerà da forum per lo scambio di esperienze di implementazione, sfide e promozione delle migliori pratiche nel percorso per rendere l’aviazione più rispettosa dell’ambiente. Si concentrerà sull’attuazione tecnica di ReFuelEU Aviation nelle aree reporting obligation cycles of aircraft operators, aviation fuel suppliers and EU airport managing bodies.

Questo network coesisterà con il gruppo informale di esperti della Commissione europea che esamina il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno nell’aviazione sostenibile. Questo gruppo si concentra anche sull’interpretazione e sull’applicazione della legislazione dell’UE in questo settore, nonché sulle politiche applicabili e sui futuri sviluppi politici.

“L’EASA è impegnata a garantire che gli Stati membri abbiano ciò di cui hanno bisogno per attuare efficacemente ReFuelEU Aviation, una politica fondamentale per la decarbonizzazione dell’aviazione”, ha affermato l’EASA Acting Executive Director, Luc Tytgat. “Questa rete svolgerà un ruolo chiave nel prevenire carenze e promuovere una buona cooperazione verso l’obiettivo comune di rispondere alle aspettative della società, rendendo l’aviazione sostenibile e fornendo ai passeggeri voli più rispettosi dell’ambiente”.

Il ReFuelEU Aviation Regulation è stato adottato nell’ottobre 2023. Contribuirà a garantire un aumento dell’offerta e dell’adozione di Sustainable Aviation Fuel (SAF), riducendo l’impatto ambientale dell’aviazione. L’EASA è pronta a svolgere un ruolo chiave in questo contesto, in particolare riportando da parte delle compagnie aeree e degli operatori cargo, degli aeroporti dell’UE e dei fornitori di carburante gli obiettivi fissati per l’utilizzo dei SAF. L’EASA sta inoltre collaborando con la Commissione europea per sviluppare un environmental labelling scheme for aviation.

I membri di questa rete sono gli EU Member States, l’European Commission’s Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE) e EASA. Il network è facilitato e gestito dall’EASA anche per conto di DG MOVE.

(Ufficio Stampa EASA)