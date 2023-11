Rolls-Royce: nuovi accordi siglati al Dubai Airshow per i motori Trent XWB-84

Rolls-Royce ed Ethiopian Airlines firmano un memorandum d’intesa per un accordo di manutenzione TotalCare che copre 22 motori Trent XWB

Rolls-Royce ha annunciato di aver firmato un memorandum d’intesa per un comprehensive TotalCare service agreement con Ethiopian Airlines per 22 motori Rolls-Royce Trent XWB-84. Il Trent XWB-84 equipaggia esclusivamente l’Airbus A350-900.

“TotalCare è progettato per fornire certezza operativa ai clienti trasferendo time on wing and maintenance cost risk a Rolls-Royce. Questo servizio premium leader del settore è supportato dai dati forniti attraverso il Rolls-Royce advanced engine health monitoring system, che aiuta a fornire ai clienti una maggiore disponibilità operativa, affidabilità ed efficienza.

Ethiopian Airlines è diventata il primo operatore africano dell’A350 nel 2016 ed è cliente Rolls-Royce da molti anni. Questo ordine completerà la flotta esistente della compagnia aerea di 40 motori Rolls-Royce Trent XWB-84.

Rolls-Royce equipaggia anche la flotta della compagnia aerea composta da 10 Boeing 787 con motore Trent 1000.

Rolls-Royce si congratula con Ethiopian Airlines per il continuo sviluppo e attende con impazienza il volo inaugurale da Addis Abeba, Etiopia, a London Gatwick, Regno Unito, alla fine di questo mese utilizzando il loro aereo A350 motorizzato Trent XWB“, afferma Rolls-Royce.

Rob Watson, President – Civil Aerospace Rolls-Royce plc: “L’annuncio segna una giornata entusiasmante per Ethiopian Airlines e Rolls-Royce. È la prova che il Trent XWB-84 continua a fornire performance elevate per i nostri clienti. È la piattaforma motore perfetta per supportare le ambizioni di crescita di Ethiopian Airlines come compagnia aerea leader in Africa. Abbiamo un rapporto con Ethiopian Airlines da molti anni e vorremmo ringraziarli per aver riposto ancora una volta la loro fiducia nel Trent XWB e in Rolls-Royce. Non vediamo l’ora di supportarli nello sviluppo delle loro rotte globali”.

Mesfin Tasew, Ethiopian Airlines Group CEO, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di assumere questo impegno per 11 aeromobili Airbus A350-900 motorizzati Rolls-Royce Trent XWB-84, che saranno supportati da un accordo completo di servizi Rolls-Royce TotalCare. Siamo ansiosi di espandere le dimensioni della nostra flotta, acquisendo velivoli di ultima tecnologia per offrire un’esperienza a bordo comoda e memorabile ai nostri stimati passeggeri”.

“Tanto versatile quanto affidabile, il Trent XWB ha già dimostrato di essere altrettanto efficiente nell’alimentare voli a corto o lungo raggio, il che lo rende la soluzione ideale per gli operatori passeggeri e cargo con un network diversificato. Essendo il large aero engine più efficiente al mondo in servizio, il Trent XWB contribuirà anche ad accelerare il percorso di sostenibilità delle compagnie aeree.

Con un vantaggio di consumo di carburante del 15% rispetto alla prima generazione di motori Trent, il Trent XWB va oltre con meno carburante e offre performance e livelli di rumore leader. Oggi è inoltre certificato per funzionare con una miscela al 50% di SAF ed è stato dimostrato che è compatibile con 100% SAF per il futuro”, conclude Rolls-Royce.

Rolls-Royce e Air Mauritius firmano un memorandum d’intesa per un accordo di manutenzione TotalCare che copre sei motori Trent XWB-84

Rolls-Royce annuncia di aver firmato un memorandum d’intesa per un TotalCare maintenance agreemen con Air Mauritius per sei motori Rolls-Royce Trent XWB-84, che equipaggiano tre dei loro aerei A350-900.

L’accordo garantisce alla compagnia aerea prevedibilità e costi noti per i servizi e la manutenzione della flotta.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo lieti di firmare questo Memorandum of Understanding con Air Mauritius per i sei motori Trent XWB che equipaggiano tre aerei A350-900. Non vediamo l’ora di lavorare con Air Mauritius e di fornire un servizio TotalCare che massimizzi le prestazioni della loro flotta per molti anni a venire”.

Rolls-Royce ed Egyptair firmano un memorandum d’intesa per un accordo di manutenzione TotalCare che copre 20 motori Trent XWB-84

Rolls-Royce annuncia di aver firmato un memorandum d’intesa per un TotalCare service agreement con Egyptair per 20 motori Rolls-Royce Trent XWB-84 che equipaggeranno la flotta di Airbus A350-900 della compagnia aerea.

L’accordo garantisce alla compagnia aerea prevedibilità e costi noti per i servizi e la manutenzione della flotta.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo lieti di firmare il secondo accordo TotalCare quest’anno con Egyptair, nostro cliente di lunga data da oltre 20 anni. TotalCare ci consente di mantenere uno dei nostri impegni chiave, ovvero massimizzare la disponibilità e l’affidabilità del motore per i nostri clienti”.

Yehia Zakaria, Presidente di Egyptair Holding, ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con Rolls-Royce per supportare la nostra flotta di A350-900 e di far crescere la nostra partnership forte e reciprocamente vantaggiosa”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)