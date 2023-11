News Brevi – 17.11.2023

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AEREO CON HH-139B SULL’ISOLA DI PONZA – Si è concluso nelle primissime ore del mattino di giovedì 16 novembre il soccorso aereo effettuato con un elicottero HH139-B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) di Pratica di Mare. L’intervento, effettuato sulla tratta Ponza – Latina, ha consentito il trasporto sanitario urgente di un anziano colpito da infarto. La richiesta di attivazione è giunta intorno all’1:30 di notte dalla Prefettura di Latina al Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE) che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di missioni a favore della collettività. Il trasporto, reso particolarmente articolato a causa delle condizioni meteorologiche difficili, non ha consentito il previsto imbarco dell’equipe medica dell’Ospedale Santa Maria Goretti direttamente sull’aeroporto di Latina, sede dell’ospedale di destinazione. Il personale sanitario pertanto ha dapprima raggiunto in ambulanza l’aeroporto di Pratica di Mare da dove, a bordo dell’HH139-B, insieme all’equipaggio dell’Aeronautica, è decollato alla volta dell’isola pontina. Giunti su Ponza e imbarcato l’anziano signore in pericolo di vita, trasportato sul posto in ambulanza, l’elicottero è ripartito alla volta della piazzola del 118 situata presso l’aeroporto Enrico Comani di Latina, dove è finalmente avvenuto lo sbarco del paziente assistito dal personale sanitario. La missione aerea si è conclusa intorno alle 4:30 del mattino di giovedì, quando l’elicottero ha fatto rientro a Pratica di Mare e ripreso la prontezza operativa a supporto dei cittadini in difficoltà. L’85° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’85° Centro SAR di Pratica di Mare, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo Volo SAR, sito proprio su Cervia, e l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMERGENZA ALLUVIONE IN TOSCANA: IL CONTRIBUTO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Da giovedì 9 novembre, a seguito delle attivazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze, il 2° Reparto Genio A.M. del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico AM ha rischierato presso il Comune di Campi Bisenzio (FI) due 2 mezzi speciali (una terna gommata ed una mini-pala) per svolgere attività in concorso con la Protezione Civile, su richiesta del Prefetto, per interventi a favore delle popolazioni delle aree alluvionate, in particolar modo mediante la rimozione di detriti e rifiuti ingombranti dalle strade del comune. Il personale dell’8° Gruppo Genio Campale del 2° Reparto Genio A.M., in particolare 3 graduati di provata competenza e dotati di vasta esperienza nell’impiego di mezzi speciali in contesti analoghi, sta operando a supporto della Protezione Civile, che coordina le attività in loco, rimovendo detriti e materiale ingombrante dalle sedi stradali, nonché in corrispondenza dei piani interrati delle abitazioni private. L’attività del personale del 2° Reparto Genio AM sta procedendo con elevata intensità, con orario pressoché continuo dalla prima mattina sino a tarda sera, senza interruzione nei giorni di sabato e domenica (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO A CASERTA IL 1° CORSO PER MANUTENTORE DI AEROMOBILI IN ADERENZA ALLA NORMATIVA TECICA EUROPEA AER(EP).P-147 – Mercoledì 15 novembre, alla Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta, ha avuto luogo la cerimonia che conclude l’importante e significativo iter di studi che ha portato i 28 frequentatori del 1° Corso Manutentori di Aeromobili AER(EP).P-147 a conseguire la Specialità di “Manutentore Avionico – Cat. B2”. La sobria cerimonia, presieduta dal Comandante della Scuola Specialisti A.M. Col. Francesco Sassara, ha visto la partecipazione anche di una rappresentanza di personale del quadro permanente dell’Istituto militare. “Vi esorto a continuare così, nel corso della vostra carriera non accontentatevi, date il massimo e soprattutto non smettete mai d’imparare, per dare al meglio il vostro preziosissimo contributo alla Forza Armata e al Paese in tutte le sfide che affronterete nel vostro percorso futuro”, queste le parole con cui il Col Sassara ha ringraziato i frequentatori per l’impegno profuso ed i risultati ottenuti. La formazione degli specialisti Manutentori di Aeromobili Militari, svolta presso la Maintenance Training Organisation (M.T.O.) integrata nella Scuola Specialisti di Caserta, è svolta in conformità ai programmi di studio regolamentati dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (D.A.A.A.) attraverso la normativa AER(EP).P-66 ed è erogata in un ambiente formativo conforme alla AER(EP).P-147. In particolare, il percorso addestrativo è caratterizzato da una parte di studi teorici di materie a carattere tecnico/aeronautico e da un intenso programma di addestramento pratico alla manutenzione. Quest’ultimo viene svolto su ausili didattici ed attrezzature di supporto altamente rappresentative della realtà lavorativa operativa in cui saranno poi impiegati i Manutentori. Con la consegna dei “Certificate of Recognition”, i 28 Manutentori Avionici terminano così l’intenso biennio di studi presso la Scuola Specialisti di Caserta. L’iter addestrativo volto al conseguimento della licenza di Manutentore Aeromobili Militari sarà poi terminato presso i Reparti Operativi di assegnazione. La Scuola Specialisti dell’A.M. è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e riconversione del personale dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende gerarchicamente dal Comando delle Scuole A.M./3^ Regione Aerea con sede a Bari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR THAITI NUI VONCE IL PREMIO “APEX/IFSA” PER IL MIGLIOR SERVIZIO FOOD & BEVERAGE PER IL SUD PACIFICO – Dopo aver vinto il titolo Five Star Major Airline per il sesto anno consecutivo, Air Tahiti Nui riceve un altro premio da APEX e IFSA. La compagnia polinesiana è stata premiata nella categoria “Miglior servizio Food & Beverage” per il Sud Pacifico. “Questa edizione 2024 premia Air Tahiti Nui nella categoria “Miglior servizio Food & Beverage” per il Sud Pacifico. La compagnia aerea polinesiana è infatti lieta di offrire pasti a bordo di tutti i suoi voli a lungo raggio. Spuntini e pasti sono inclusi nelle tariffe di ciascuna delle tre classi di viaggio. Il cibo viene servito insieme a un’ampia selezione di bevande calde e fredde. Air Tahiti Nui seleziona con cura i suoi menu per deliziare il palato dei suoi passeggeri. La combinazione di culture culinarie della Polinesia Francese, della Francia e dell’Asia offre un’esperienza di viaggio unica e deliziosa. Nella Poerava Business Class, inoltre, i passeggeri troveranno una carta dei vini pluripremiata. Questa selezione, creata da Olivier Poussier, eletto miglior sommelier del mondo nel 2000, arricchisce ogni pasto a bordo. La cura con cui la compagnia aerea polinesiana garantisce la qualità del cibo e delle bevande ha entusiasmato i passeggeri che hanno fornito il loro feedback per la classifica APEX. Questo titolo costituisce quindi una meravigliosa ricompensa, che i team di Air Tahiti Nui hanno accolto con grande emozione e gratitudine. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 9 novembre a Singapore, durante l’FTE APEX Asia EXPO”, afferma Air Thaiti Nui.

ENAC: DECRETO REGIONE SICILIANA PER SCONTI SULLE ROTTE DA E PER LA SICILIA APERTO A TUTTI GLI OPERATORI AEREI – Con riferimento all’avviso esplorativo rivolto alle compagnie aeree da parte dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana in merito allo sconto sul prezzo dei biglietti aerei ai cittadini residenti in Sicilia per la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità, l’Enac, nel prendere atto dell’iniziativa a favore del diritto alla mobilità dei siciliani, evidenzia che la partecipazione al bando è aperta a tutti i vettori aerei titolari di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea che intendono effettuare le rotte beneficiarie, come riportato nel decreto, anche nelle prossime stagioni di traffico, a partire dalla summer 2024.

IL PRESIDENTE ENAC DI PALMA E IL DG QUARANTA AL DUBAI AIRSHOW, CON INCONTRI ISTITUZIONALI E VISITA ALLE AZIENDE DEL SETTORE – Incontri istituzionali e visite alle aziende del settore dell’aviazione civile nazionale e internazionale per il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta al Dubai Air Show. In particolare, nella giornata di ieri si è svolto un incontro con i vertici dell’omologa autorità per l’aviazione civile, Dubai Civil Aviation Authority e con il management della compagnia aerea Emirates, occasioni per un confronto sui temi di maggior rilievo per il settore aeronautico e sulle sfide che attendono il comparto, a partire dalla decarbonizzazione e da una nuova visione della Mobilità Aerea Avanzata e della Space Economy. Presenti agli incontri anche la dott.ssa Giovanna Laschena, Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca, e l’ing. Carmela Tripaldi Direttore Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa.

UNITED VOLERA’ VERSO TULUM – United ha annunciato che offrirà voli non-stop tra gli Stati Uniti e Tulum International Airport (TQO), di prossima apertura, in Messico, con 22 voli settimanali da Newark/New York, Houston e Chicago a partire dal 31 marzo 2024. Il 23 maggio United aggiungerà un servizio stagionale giornaliero da Los Angeles, ottenendo fino a cinque voli giornalieri dagli hub di United per Tulum la prossima estate. I voli saranno disponibili per la vendita a partire dal 18 novembre. Il Messico continua ad essere una delle principali destinazioni leisure e Tulum è rapidamente emersa come una delle destinazioni più popolari del Messico per i viaggiatori americani. Situato a circa 90 miglia a sud di Cancun, il nuovo Tulum International Airport offrirà ai clienti United un accesso più diretto alla città e maggiori opportunità di viaggiare nella sempre popolare regione della Riviera Maya, integrando i servizi esistenti di United per Cancun e Cozumel. “Tulum è in cima a molte liste di viaggio: splendide spiagge e ristoranti, e una regione caratterizzata da una ricca storia e da spettacolari bellezze naturali”, ha affermato Patrick Quayle, United’s senior vice president of Network Planning and Alliances. “I nostri nuovi voli diretti aiutano le persone ad arrivare più velocemente che mai, dando loro ancora più tempo per godersi una delle destinazioni più uniche del Messico”. Quest’inverno United sarà la più grande compagnia aerea tra gli Stati Uniti e la regione della Riviera Maya e avrà il maggior numero di voli per Cancun nella sua storia. United offrirà più di 200 voli settimanali da otto città degli Stati Uniti a Cancun durante il picco invernale, compresi voli sul Boeing 777 widebody della compagnia aerea da Chicago, Denver e Houston. United continuerà anche a volare tra Cozumel e Chicago, Denver e Houston, operando fino a 11 voli settimanali questo inverno. United inoltre sta espandendo del 25% la sua rete nella più ampia regione dell’America Latina e dei Caraibi quest’inverno e rimarrà la più grande compagnia aerea statunitense verso l’America Centrale. Ulteriori miglioramenti nel programma invernale verso i Caraibi e l’America Latina includono nuove rotte e maggiori frequenze.

AMERICAN AIRLINES ANNUNCIA L’OFFERTA DI TI8TOLI SENIOR GARANTITI E UN NUOVO PRESTITO A TERMINE – American Airlines, Inc., una controllata di American Airlines Group Inc., ha annunciato una proposta di offerta privata di 750 milioni di dollari in capitale aggregato di titoli senior garantiti con scadenza nel 2029. La compagnia ha inoltre annunciato che intende prendere in prestito fino a 750 milioni di dollari in capitale aggregato di prestiti a termine nell’ambito di una nuova linea di credito senior garantita. La compagnia prevede di utilizzare i proventi netti derivanti dall’offerta, insieme ai proventi netti del Term Loan e della liquidità disponibile, per riscattare 1,5 miliardi di dollari delle sue esistenti Senior Secured Notes all’11,75% con scadenza nel 2025. I termini e gli importi finali dei Titoli e del Term Loan sono soggetti alle condizioni di mercato e ad altre condizioni.

LOCKHEED MARTIN: IL PAC-3 E’ STATO INTEGRATO CON SUCCESSO CON LTAMDS RADAR – Per la prima volta, il Patriot Advanced Capability – 3 (PAC-3) di Lockheed Martin si è integrato con successo con il Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) radar per difendersi da una Air Breathing Threat (ABT). Il radar LTAMDS è un componente chiave per far avanzare la strategia modernizzata di difesa aerea e missilistica dell’esercito americano. Durante il test di volo al White Sands Missile Range, il PAC-3 ha inviato e ricevuto dati dal radar LTAMDS per ingaggiare l’ABT. Questa missione dimostra che il PAC-3 può mantenere le sue comprovate Hit-to-Kill intercept performance integrandosi con il radar LTAMDS. “Il test di oggi è un altro esempio di come Lockheed Martin stia facendo avanzare le capacità di difesa aerea e missilistica modernizzate per la sicurezza del 21° secolo”, ha affermato Brenda Davidson, vice president of PAC-3 Programs at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “L’integrazione con LTAMDS è un passo cruciale verso la messa in campo di una IAMD solution modernizzata per l’esercito americano, mantenendo un passo avanti rispetto alle minacce in evoluzione”. Per prepararsi al test, Lockheed Martin ha lavorato in collaborazione con l’esercito americano per condurre una serie di ground testing and captive carry tests. Ciò si basa sulle PAC-3 capability precedentemente dimostrate con l’U.S. Army Integrated Battle Command System (IBCS). PAC-3 utilizza la tecnologia Hit-to-Kill per difendersi dalle minacce attraverso il direct body-to-body contact, che fornisce esponenzialmente più energia cinetica sul bersaglio di quella che può essere ottenuta con blast-fragmentation mechanisms. Il PAC-3 è efficace contro le minacce attuali e in evoluzione, tra cui aircraft, tactical ballistic missiles and cruise missiles.

LOCKHEED MARTIN: IL PRECISION STRIKE MISSILE COMPLETA UNO SHORTEST-RANGE FLIGHT TEST – Lockheed Martin ha completato con successo un production qualification flight test con l’U.S. Army in una dimostrazione al White Sands Missile Range, New Mexico. Un Precision Strike Missile (PrSM) è stato lanciato da un HIMARS launcher per colpire un bersaglio impostato. Il test rappresenta la distanza più breve volata fino ad oggi e dimostra la continua precisione del sistema dal lancio all’impatto. Sebbene non sia il raggio di missione principale del PrSM, lo short-range flight rappresenta l’ambiente più stressante e dinamico per il missile poiché manovra a velocità ipersoniche per allinearsi al bersaglio. Questo test verifica l’integrità strutturale del missile e il controllo della traiettoria. “Questa dimostrazione è il primo di numerosi production qualification tests che avvicinano il PrSM alla messa in campo e alla consegna degli Early Operational Capability (EOC) missiles quest’anno”, afferma Jay Price, vice president of Precision Fires at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “Il PrSM è una capacità critica e la long-range precision fires modernization priority per l’U.S. Army”. Il test fa seguito a un terzo production contract per la produzione di ulteriori EOC missiles assegnato nel settembre 2023. PrSM è l’U.S. Army next generation long-range precision strike missile in grado di neutralizzare bersagli a una distanza di oltre 400 chilometri. La nuova surface-to-surface weapon presenta un open systems architecture design per la massima convenienza e flessibilità, è modulare per la crescita futura ed è compatibile con HIMARS e M270.

NUOVE NOMINE PER IL GULFSTREAM CUSTOMER SUPPORT – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi diverse nomine strategiche nel suo Customer Support network per migliorare ulteriormente la Gulfstream customer experience. Sasha Cejic, Robert Medina e April Morina sono stati promossi ciascuno a regional vice president of service center operations, un nuovo ruolo creato per garantire che clienti e operatori continuino a sperimentare un’eccellenza costante attraverso il Gulfstream service network. Tutti e tre hanno ricoperto posizioni di leadership all’interno dei Gulfstream Customer Support service centers e, insieme, portano decenni di esperienza lavorando direttamente con i clienti Gulfstream. “La flotta Gulfstream sta crescendo, e lo stiamo facendo anche noi”, ha affermato Derek Zimmerman, president, Gulfstream Customer Support. “Il nostro impegno di lunga data volto a superare le aspettative dei clienti è ben noto e queste promozioni fanno parte delle espansioni strategiche della nostra vasta rete di supporto, che ci consentiranno di continuare a fornire il servizio eccezionale su cui i nostri clienti fanno affidamento da tempo”. Cejic è responsabile delle facilities a Brunswick e Savannah, Georgia; Farnborough, England; Medina per le facilities in Mesa, Arizona; Van Nuys e Long Beach, California; Fort Worth Alliance Airport in Texas; Morina per le facilities in St. Louis Downtown Airport, Illinois; Palm Beach, Florida; Appleton, Wisconsin; Westfield, Massachusetts. Tutti riportano a Joe Rivera, vice president of service center operations. Inoltre, Gulfstream Customer Support ha recentemente nominato Scott Larner general manager of Gulfstream’s Westfield service center. In questo ruolo Larner riporterà a Morina e supervisionerà le operazioni quotidiane, tra cui aircraft maintenance, safety, quality and customer satisfaction. Queste nomine fanno seguito alle recenti Customer Support facility expansions in corso o completate a Savannah, Mesa, Fort Worth, Farnborough, Palm Beach, Appleton e Van Nuys.

LEONARDO ANNUNCIA IL PREZZO DELL’OFFERTA SECONDARIA DI UNA QUOTA MINORITARIA DI AZIONI ORDINARIE DI LEONARDO DRS. INCREMENTATO IL NUMERO DI AZIONI OFFERTE – Leonardo informa: “Leonardo S.p.A. ha annunciato in data odierna il prezzo dell’offerta al pubblico negli Stati Uniti da parte di Leonardo US Holding, LLC, società controllata da Leonardo, di una quota minoritaria pari a 18.000.000 azioni ordinarie di Leonardo DRS, Inc. (“DRS”), ad un prezzo di offerta pari a $17,75 per azione, che rappresentano circa il 6,9% delle azioni ordinarie emesse di DRS. L’Azionista Venditore ha concesso alle banche sottoscrittrici un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 2.700.000 azioni ordinarie di DRS dall’Azionista Venditore. Tutte le azioni dell’offerta sono vendute dall’Azionista Venditore. DRS non riceverà alcun incasso dall’offerta”. “Questa operazione ci permette di incrementare la flessibilità finanziaria per focalizzarci su investimenti e acquisizioni che creino valore per Leonardo conservando al tempo stesso una struttura finanziaria solida”, ha dichiarato Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo “Questa operazione ci permette di continuare a consolidare Leonardo DRS e di mantenere una significativa presenza industriale e commerciale negli Stati Uniti, il mercato della difesa più grande al mondo”. Il completamento dell’offerta è previsto il 21 novembre 2023, soggetto alle consuete condizioni di chiusura. A seguito del completamento dell’offerta, si prevede che l’Azionista Venditore deterrà circa il 73,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS (circa il 72,3% se l’opzione di acquisto di ulteriori azioni da parte delle banche sottoscrittrici sarà interamente esercitata). Morgan Stanley, BofA Securities e J.P. Morgan agiscono in qualità di joint book-running manager per l’offerta proposta. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC e Trust agiscono in qualità di joint book-runners per l’offerta proposta. CJS Securities agisce in qualità di co-manager per l’offerta.

DELTA METTERA’ IN LUCE ARTISTI EMERGENTI DURANTE LA ART WEEK A MIAMI – Delta informa: “Delta si sta dirigendo verso la calda scena artistica di Miami e porterà con sé sei artisti emergenti. La ricca cultura e lo stile di vita energico di Miami prepareranno il terreno per artisti di talento provenienti da tutto il mondo per mostrare e celebrare il loro lavoro durante la prima settimana di dicembre. Come connettore di persone con luoghi, passioni e potenziale, Delta sta collaborando con sei artisti con profondi legami con Miami per dare vita alla loro arte ed elevare il loro lavoro sullo sfondo di uno dei luoghi più ricercati ed esclusivi del mondo dell’arte”. “Delta sta prendendo il volo verso il mondo dell’arte di Miami e non c’è modo migliore per connettersi con questa città che attraverso i nostri talentuosi partner artisti che lavorano in questa comunità e la chiamano casa”, ha affermato Alicia Tillman, Chief Marketing Officer, Delta. “È un privilegio mostrare il lavoro di questi artisti insieme al nostro brand in un ambiente dinamico e vibrante come Miami e promuovere i nostri sforzi per elevare i partner con una prospettiva unica”. Insieme al direttore creativo di UTA Fine Arts, Arthur Lewis, Delta ospiterà eventi sia in volo che a terra. Mercoledì 6 dicembre Delta prenderà il volo per Miami con il suo charter a tema artistico, solo su invito, in partenza da JFK. Il volo trasporterà membri del collettivo artistico di Delta, insieme a creativi, giornalisti, curatori e altro ancora. L’aereo verrà trasformato in una galleria d’arte immersiva nel cielo. Una volta a Miami, Delta celebrerà nuovamente questi artisti in una galleria all’aperto esponendo il loro lavoro. La galleria presenterà pezzi di ciascun artista, creati da parti di aerei dismessi e reimmaginati attraverso la loro lente artistica unica.

LUFTHANSA TECHNIK: CEBU PACIFIC E’ L’INAUGURAL BASE MAINTENANCE CUSTOMER PER L’A330neo – Lufthansa Technik informa: “Lufthansa Technik Philippines (LTP) è orgogliosa di dare il benvenuto al primo aereo A330neo di Cebu Pacific (CEB), RP-C3900, per la sua inaugural base maintenance il 17 novembre 2023. Ciò segna l’inizio di una serie di eventi di manutenzione a supporto della crescente flotta A330neo di CEB. La collaborazione tra le due società è iniziata nel 2011 con la line maintenance per la narrow-body fleet di CEB e da allora si è ampliata fino a includere base maintenance per entrambe le flotte A320 e A330. In linea con i continui sforzi di ammodernamento della flotta di CEB, la compagnia aerea attualmente opera cinque aeromobili A330neo e prevede presto l’arrivo di altri undici”. Il Cebu Pacific Vice President Engineering and Fleet Management, Shevantha Weerasekera, ha espresso: “Questa collaborazione con Lufthansa Technik Filippine è una testimonianza del nostro impegno a mantenere i più alti standard di sicurezza e qualità nelle nostre operazioni. Siamo entusiasti di questa partnership e non vediamo l’ora di raggiungere nuovi traguardi insieme”. Rainer Janke, Vice President Marketing and Sales Asia Pacific at Lufthansa Technik Philippines, ha dichiarato: “Siamo estremamente lieti di intraprendere questa partnership speciale con Cebu Pacific. Oltre a raggiungere questo importante traguardo, abbiamo recentemente celebrato il CEB’s 50th aircraft base maintenance layover presso la nostra struttura. Hanno costantemente ampliato i confini diventando uno dei principali vettori low cost nella regione e LTP è onorata di essere stata scelta come partner in questa impresa”. Inoltre, Lufthansa Technik Philippines è la prima nella sua rete globale a fornire comprehensive A330neo aircraft maintenance services, riaffermando il proprio impegno verso top-tier aviation maintenance solutions. Questa storica partnership tra Cebu Pacific e Lufthansa Technik Philippines inaugura una nuova era di eccellenza in aviation maintenance services, alzando lo standard per il settore e garantendo la sicurezza e l’affidabilità della flotta di Cebu Pacific per gli anni a venire.

DELTA GUIDA UNA COALIZIONE DIVERSIFICATA PER SFRUTTARE IL POTERE ECONOMICO DEI SAF – Un’iniziativa trasformativa ha preso il volo con la formazione di Americans for Clean Aviation Fuels, di cui Delta è membro fondatore. ACAF è una coalizione diversificata dei maggiori settori industriali americani, dagli agricoltori ai produttori di carburante, dall’aviazione all’agrobusiness, focalizzata sulla promozione dei vantaggi economici derivanti dalla costruzione di un mercato robusto per i SAF. I membri fondatori includono Delta, Airbus, Airlines for America, Corteva Agriscience, Exxon Mobil, Growth Energy, National Business Aviation Association e Midwest Soybean Collaborative (tra cui Indiana, Iowa, Missouri e Ohio Soybean Associations). “Costruire il mercato del SAF e di altri carburanti puliti per l’aviazione comporta vantaggi che vanno ben oltre il loro importante impatto climatico e ambientale”, ha affermato Cherie Wilson, Delta V.P. of Government Affairs- Sustainability. “La produzione su larga scala di SAF può diventare il carburante che aiuta ad alimentare il motore economico dell’America creando posti di lavoro ben retribuiti nei settori agricolo, della produzione di materie prime, della generazione di energia, dell’edilizia e della produzione”. “In un recente rapporto dell’Air Transport Action Group, si stima che fino a 14 milioni di posti di lavoro a livello globale potrebbero essere creati o mantenuti solo con il passaggio ai SAF. Di questi, 1,4 milioni di posti di lavoro verrebbero creati negli stessi impianti di produzione, mentre 12,6 milioni di posti di lavoro verrebbero creati nella costruzione di tali strutture, nella raccolta delle materie prime e nella supply chain. Il SAF è la leva più promettente oggi conosciuta per accelerare il progresso verso un futuro a zero emissioni nette: può utilizzare l’infrastruttura esistente per il carburante per il trasporto negli aeroporti ed è sicuro da usare negli attuali motori aeronautici. Sfortunatamente oggi non c’è abbastanza SAF per rifornire le compagnie aeree commerciali del mondo nemmeno per un solo giorno ed è attualmente da 2 a 4 volte più costoso del jet fuel convenzionale. Oltre a investire in SAF per la nostra flotta, Delta continua a sviluppare e formare importanti partnership e coalizioni in tutti i settori per stimolare la domanda, attrarre investimenti e sostenere incentivi politici per ampliare il SAF market”, afferma Delta. “Delta è orgogliosa di essere un membro fondatore di ACAF mentre lavoriamo per promuovere gli evidenti vantaggi derivanti dall’utilizzo di SAF, non solo per la nostra industria e attività, ma per gli effetti promettenti che avrà sulle comunità rurali e sulla nostra sicurezza energetica nazionale”, ha concluso Wilson. “Ad oggi, Delta ha firmato offtake agreements per oltre 200 milioni di galloni di SAF, il che ci pone più che a metà strada verso il nostro obiettivo di utilizzare il 10% di SAF per volare entro la fine del 2030. L’obiettivo a lungo termine di Delta è raggiungere net zero entro il 2050”, conclude Delta.

PARTE IL BLACK FRIDAY DI AIR EUROPA: VOLI SCONTATI DEL 25% – Air Europa informa: “Parte oggi la settimana del Black Friday di Air Europa che garantisce importanti riduzioni fino al 25% sulle prenotazioni di voli. Per usufruire della promozione basterà accedere al link https://www.aireuropa.com/it/it/aea/offerte/black-friday.html, oppure contattare da lunedì 20 novembre l’Assistenza al Cliente, al telefono +39 02 21802627, o ancora rivolgendosi a tutti i canali di vendita. La campagna sarà attiva fino al 27 novembre per prenotazioni di voli in partenza entro il 31 maggio 2024. Air Europa lavora ogni giorno per far sì che l’esperienza di ogni passeggero sia più arricchita possibile”. “Questa iniziativa consente di vivere nuove esperienze a prezzi imbattibili. Vogliamo consentire ai clienti la possibilità di organizzare per tempo i loro voli a prezzi unici, viaggiando a bordo della flotta più moderna ed efficiente sul mercato”, dichiara Bernardo Botella, direttore delle vendite di Air Europa. Per maggiori informazioni e dettagli sulla promozione, si può consultare il sito web www.aireuropa.com.

RTX E DARPA RIVOLUZIONANO LA GALLIUM NITRIDE TECHNOLOGY PER SENSORI A RADIOFREQUENZA MIGLIORATI – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto quadriennale da 15 milioni di dollari dalla DARPA per aumentare la capacità elettronica dei radio frequency sensors con high-power-density Gallium Nitride transistors. I transistor migliorati avranno una potenza di uscita 16 volte superiore rispetto al tradizionale nitruro di gallio senza alcun aumento della temperatura operativa. Raytheon è il principale produttore mondiale di nitruro di gallio di livello militare, una tecnologia di semiconduttori all’avanguardia che, se utilizzata nei sistemi radar, migliora la portata e la gestione della gestione delle risorse radar. Questo nuovo lavoro di prototipazione viene eseguito nell’ambito del programma DARPA Technologies for Heat Removal in Electronics at the Device Scale, noto come THREADS.