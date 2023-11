La New Zealand Airline Academy effettua un ordine per 10 velivoli Tecnam

Tecnam e New Zealand Airline Academy Limited (NZAAL) hanno annunciato un ordine fermo per 10 velivoli Tecnam, costituiti da otto single engine P2008 JC Night VFR, un single engine P-Mentor IFR trainer con RNAV capability e ballistic safety parachute, un multi-engine P2006T Premium edition aircraft. Il primo di questi, l’aereo Tecnam P2006T, volerà direttamente dalla fabbrica di Capua, in Italia, alla base NZAAL di Oamaru, in Nuova Zelanda. La consegna dei restanti nove velivoli da addestramento è prevista a partire dal 2° trimestre del 2024.

“Questo investimento strategico sottolinea l’impegno di NZAAL nel fornire esperienze di formazione senza precedenti e consolida ulteriormente la sua posizione di leader globale nell’istruzione aeronautica.

La New Zealand Airline Academy Limited (NZAAL) è una New Zealand based award-winning flight training organization, in possesso di certificazioni ai sensi della Part 141 della Civil Aviation Authority of New Zealand e Part 141 della Civil Aviation Authority of Vietnam.

In qualità di exclusive cadet pilot training provider per l’Air India group AIX Connect (ex Air Asia India), NZAAL è strategicamente situata nella località di Oamaru, North Otago. Tre towered airfields con instrument approaches si trovano nelle immediate vicinanze del base airfield, con molti altri aeroporti costieri e montani che offrono condizioni meteorologiche impegnative e varie che creano condizioni di volo reali per i cadetti.

Fondata nel 2018, da due professionisti esperti dell’aviazione, NZAAL ha iniziato l’addestramento al volo con un Tecnam P2008. Cinque anni dopo, questa espansione di dieci velivoli porterà la flotta Tecnam a un totale di 24 velivoli e la flotta complessiva a 26 velivoli, inclusi due P2006T Twin advanced Multi IFR trainers, un omaggio ai due direttori di NZAAL che hanno intrapreso il loro commercial pilot training journey in Nuova Zelanda più di sedici anni fa”, afferma Tecnam.

“Quando abbiamo deciso di fondare la New Zealand Airline Academy, abbiamo meticolosamente cercato un aereo che incarnasse l’eccellenza in diversi aspetti cruciali. I nostri criteri di selezione includevano caratteristiche di sicurezza senza pari, la capacità di sopportare le rigorose esigenze dell’addestramento al volo, una transizione senza soluzione di continuità dagli aerei da addestramento ai jet moderni attraverso la tecnologia all’avanguardia, un impegno per la sostenibilità ambientale, il supporto dei rivenditori locali e l’efficacia in termini di costi. Tecnam è emersa come la vincitrice inequivocabile, incarnando senza sforzo ciascuno di questi criteri, rendendola la scelta chiara e ottimale per la nostra flight school”, afferma Jonathan Manuel, CEO & Director of NZAAL.

“È bello vedere la crescita di NZAAL. Hanno sviluppato un modello di business quasi perfetto per una flight school che è un paradigma per la regione e il mondo. Questo modello è basato sulla flotta Tecnam. E di questo siamo molto orgogliosi, perché la nostra visione da 75 anni è proprio questa: produrre velivoli semplici ma moderni, sicuri ed economicamente attraenti per ogni flight school”, afferma Walter Da Costa, Chief Sales Officer of Tecnam.

“NZAAL possiede e gestisce anche New Zealand Aircraft Engineering Limited, un Tecnam Authorised service centre in Oamaru, New Zealand“, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam – NZAAL)